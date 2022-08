Hraješ v KHL? Nejsi v reprezentaci. Český hokej reaguje na smlouvy v Rusku

Na čtvrtečním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, který se sešel poprvé od nástupu nového prezidenta svazu Aloise Hadamczika do funkce.

Český hokej nakonec zvolil stejný přístup, k jakému sáhli Finové a Švédové. Ti již dříve oznámili, že hráči, kteří budou v nadcházející sezoně působit v ruských soutěžích, nebudou nominováni do reprezentačních týmů.

„No zaplať pánbůh, že měl na svazu konečně někdo koule to říct a rozhodnout. Měla to být samozřejmost, zas takoví hráči to nejsou. Ať místo nich dostanou šanci mladí kluci,“ kvituje rozhodnutí svazu bývalý útočník Jiří Hrdina na twitteru.

Dallas Stars @dallasstars93 @JindraKarvanek @JKoreis29 No zaplat panbuh ze tam mel konecne nekdo koule to rict a rozhodnout. mela to byt samozrejmost, zas takovy playeri to nejsou, at misto nich dostanou sanci mladi kluci… oblíbit odpovědět

Zatímco do nadcházející sezony Kontinentální hokejové ligy nastoupí čtveřice českých hráčů, v té uplynulé jich bylo hned dvacet. Až na Šuláka s Jordánem se všichni odebrali směr západ.

Podobně se zachovali také rozhodčí Martin Fraňo a Jan Hribik. Právě Fraňo pro iDnes Premium vyprávěl, jak už nešlo pokračovat.

„Stojíte na ledě při hymně. Čekáte na zápas, ale nemyslíte na něj. S takhle nastavenou hlavou neodvedete špičkový výkon,“ řekl.

Kromě Červeného se do KHL vrací také Jaškin, který byl před pár dny také zvolen kapitánem SKA Petrohradu.

„Jednání probíhala dlouho, čekal jsem na návrhy z NHL. Nakonec mi žádný nevyhovoval a rozhodl jsem se jednat s SKA,“ uvedl důvod odchodu ze zámoří.

Velmi razantně se proti angažmá zahraničních, především českých hráčů v ruských klubech staví bývalý brankář Dominik Hašek. Ten nedávno komentoval Jaškinův odchod.

„Práce českého občana v Ruské federaci je podporou ruského režimu a války na Ukrajině. Neviním však toho kluka ani jeho agenta, ale vládu a český parlament, že doposud nepřijali zákon, který toto zakazuje,“ řekl.

A právě proti tomuto výroku se sjednotila řada bývalých ruských hokejistů. „Je to jen malý fašista, nemocný člověk. „Zničehonic mění své životní postoje. Nevím, co na to říct. Asi jen blouzní, možná má koronavirus,“ řekl dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov.

„Jak souvisí hokej s politikou? Zřejmě během kariéry schytal hodně puků do hlavy,“ reagoval Valerij Kamenskij.