V pondělí Mezinárodní hokejová federace (IIHF) definitivně rozhodla, že ani v následující sezoně nepustí zpět do soutěží reprezentační týmy ani kluby z Ruska a Běloruska.

Zatímco Rusové tak přijdou minimálně o další mistrovství, Bělorusko si s jistotou nezahraje ani na olympiádě, o kterou mělo bojovat na přelomu srpna a září v kvalifikaci.

O osudu Ruska pod pěti kruhy v Itálii, kde je zatím předběžně nalosováno do skupiny C se Spojenými státy a dvěma kvalifikanty, IIHF rozhodne nejpozději v květnu roku 2025.

„Snažím se o tom nepřemýšlet,“ řekl pro sever The Athletic Ovečkin.

„My s tím ale nic nezmůžeme. Jen dodržujeme pravidla. Ale představa, že třeba Kučerov si na olympiádě nikdy nezahraje, je šílená,“ prohodil.

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Právě aktuální lídr bodování NHL olympijskou atmosféru ještě nezažil. Na posledních dvou hrách hráči z nejlepší ligy světa chyběli a v roce 2014 ještě Kučerov balancoval na hraně sestavy Tampy.

V létě oslavil třicáté narozeniny. Pokud Putin nezanechá útoků na suverénní stát, ruští hokejisté budou v Miláně nejspíše chybět. A než dostane Kučerov další šanci, bude mu šestatřicet. To už mohou dostat přednost mladší krajané.

„U nás doma je velká věc mít možnost obléct národní dres a reprezentovat naši zemi. Rodiče a přátelé jsou na vás nesmírně hrdí,“ podotkl Kučerov.

„Je mu třicet, nikdy na olympiádě nehrál, přitom patří k nejlepším hokejistům na světě. Je to pro něj i všechny ostatní hodně těžké. V televizi se musíme koukat jen na ostatní, jak hrají na mezinárodních akcích,“ pověděl zase Kirill Kaprizov.

On měl to štěstí, že před šesti lety ještě působil v CSKA Moskva a zahrál si v jihokorejském Pchjongčchangu. Dokonce v prodloužení rozhodl boj o zlato proti Německu.

„Když si pomyslím, že se už na olympiádu znovu nedostanu a někteří moji kamarádi z Ruska dokonce nikdy... To mi prostě nepřijde fér,“ přidal Kaprizov.

„Ale takové je nařízení a my ho respektujeme. Kdyby se mělo hrát v Severní Americe, možná by to problém nebyl, ale hry se konají v Itálii, v Evropě. Tam je to pro nás asi nebezpečnější. Myslím, že jde hlavně o ochranu hráčů,“ řekl pro změnu pittsburský útočník Jevgenij Malkin.

Jevgenij Malkin

„Doufám, že vedení NHL řekne, že nepošle své hráče na olympiádu, pokud by měli mít ruští a běloruští hráči účast zakázanou. Kdybyste se zeptali jakéhokoliv hráče z kterékoliv země, myslím, že by vám řekli, že proti Rusku vždycky milovali hrát. S Kanadou, USA, Švédskem nebo Českem to vždycky byla skvělá rivalita. Je to sport, ne politika,“ dodal.

O vyhrocených soubojích s jinými zeměmi mluvil také obránce Michail Sergačjov. „Chci porazit Kanaďany, Američany. Chci být nejlepší na světě. A doufám, že jednou takovou šanci dostanu.“

Všichni ruští hráči, které server The Athletic oslovil, však odmítli rozebrat politický aspekt problému.

Nikita Zadorov tak nadále zůstává jediným ruským hokejistou v NHL, který odsoudil Putinovu válku na Ukrajině. „Jsem znechucený a je mi líto všech mladých. Místo abychom vychovali novou generaci, posíláme ji zemřít,“ pronesl loni v září.

Zatímco ruští hokejisté v zámoří řeší především olympijské hry, ti ve vlasti kritizují hlavně znemožnění nastoupit na mistrovství světa a také prezidenta IIHF Luca Tardifa.

„Není to jen o Tardifovi, ten jen podepisuje papír, že souhlasí. Je pochopitelné, že jsou Finové a Švédové tak vytrvalí. Nikdy se k nám nechovali přátelsky. Vždycky jsme je porazili, jsme jejich největší konkurenti. Hlasují proti nám, aby se dostali na medailové pozice. Bez nás se ale stejně nikam nedostanou. Buďme trpěliví a připravme se na rok 2026. Jsem si jistý, že do té doby válka skončí, my vyhrajeme a oni se s námi budou bavit úplně jinak,“ prohlásil třeba dvojnásobný olympijský vítěz Boris Michajlov pro portál allhockey.ru.

Bývalý obránce Vjačeslav Fetisov se dokonce domnívá, že by IIHF měla Rusku zaplatit finanční kompenzaci.

„Prezident mezinárodní federace Tardif je náš nepřítel! Nebude brát ohled na naše zájmy, šikanuje nás a porušuje všechna práva. Počkáme, až nás na mistrovství pozvou zpátky, a my se stejně sami rozhodneme, za jakých podmínek se vrátíme. Půjdeme, jen když nám uhradí finanční a morální újmu,“ řekl.

Minimálně dva další šampionáty se však obejdou bez ruské účasti. A jak to bude dál, o tom rozhodne příští rok na jaře IIHF, ale hlavně prezident Putin.