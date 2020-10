Šéfe, mám super gólmana! Přichází éra brankářských specialistů a skautů

NHL je miliardový byznys, který takřka vždy stojí na jediném muži, vynikajícím brankáři. V zámoří se rozmáhá trend specializovaných brankářských oddělení a několik týmů už najímá i skauty gólmanů, pro které je to práce na plný úvazek.

V Arizoně se po letech neúspěchů poučili. Generální manažer Bill Armstrong udělal experimentální krok a najal si ředitele brankářských operací, uznávaného Briana Daccorda.

O zrod vlastního gólmanského odboru se pokouší i New Jersey v osobách Martina Brodeura a Scotta Clemmensena. Legendární brankář je asistentem generálního manažera a jeho někdejší náhradník koučem pro brankářský rozvoj. Společně prý pracují na najmutí specializovaných skautů zaměřených na gólmany.



To je trend přicházející do NHL, který změní poměry ve výběru talentů. Zasvěcený skaut Columbusu Milan Tichý vysvětluje proč.

„Platí to všude i v NHL, že brankářský post je důležitý, ale přehlížený a bez dobrého brankáře nic nevyhrajete. Je to logické. Velká část týmů to ví, neřídí se tím a trpěly tím i jejich výsledky. Arizona a New Jersey ukážou, že chtějí dělat něco jinak,” naráží Tichý na kluby, které jsou poslední léta bez úspěchu a nastavují cestu k velké změně.



Průkopníci ve světě s maskou

Přinese to s sebou důkladnější informování o brankářích přímo generálnímu manažerovi, promyšlenější metody výchovy gólmanů i detailnější sledování jejich silných a slabých stránek.



„Je to pochopitelně ohromný pokrok. Vždy, když se bavím se skauty, chodí za mnou a ptají se i na gólmany. Brankář je specifické řemeslo a trenéři včetně skautů vám řeknou, že jim v podstatě nerozumí. Nikdo z nich neví, jak se mají ti kluci v bráně hýbat nebo jak mít nastavenou hlavu. To vědí jen lidé, kteří se přípravě brankářů věnují od malička, nebo sami chytali,” vysvětluje Zdeněk Orct, trenér brankářů Litvínova a muž, jenž pomohl Pavlu Francouzovi do NHL.



Orctova slova potvrzuje i bývalý brankář Nashvillu a nyní skaut Chicaga Dan Ellis. „Zdá se, že mít gólmanského skauta jako pevnou součást týmu se teď stane trendem. Je to jedinečná pozice,” uvědomuje si.



„Jasně, brankáře si vždycky opatříte třeba trejdem. Ale pokud si ho sami najdete a vychováte, má to velkou výhodu. Proto má gólmanský skauting smysl. Budou ho dělat lidé, co rozumí této pozici, technické stránce, vědí, co hledat a čemu se dokonce i vyhnout,“ dodal.

Columbus, kde pracuje Tichý, zavedl před časem jiný systém výběru mladých gólmanů a skaut vysvětluje, jak jejich postup vypadá: „U nás už brankářský skauting děláme tři roky s Nicklasem Bäckströmem a Jimem Corsim. Společně jsme tak našli Joonase Korpisala a Elvise Merzlikinse, kteří dnes za Blue Jackets chytají. Jako skauti pro Nicklase zpracováváme reporty a dáváme mu tipy na zajímavá jména. On se na brankáře pak sám zajede podívat. Troufnu si říct, že už mám na gólmany oko, a když mu někoho doporučím, Nicklas se mnou v devadesáti procentech souhlasí.“



Ještě propracovanější metody nejspíš přinese do nové funkce u Coyotes i Brian Daccord, který je v mnohém průkopníkem. V Torontu byl vůbec prvním brankářských skautem na plný úvazek v celé NHL. V Arizoně bude teprve druhým ředitelem brankářských operací v zámoří.



Je také majitelem akademie, která vychovala přes tisíc brankářů, 25 jich prošlo draftem NHL a o gólmanském povolání a jeho úskalích sepsal i knihu Hokejové chytání.

Je navíc zastáncem nových neotřelých metod a všeobecně se soudí, že v Arizoně rozšíří tamní gólmanské struktury a půjde cestou zvláštních brankářských skautů.



„Za posledních 25 let jsem byl do chytání po kolena ponořený a na svou pozici v Torontu jsem byl hrdý. Cítím, že brankářské komunitě to pomohlo. Vzít práci v Arizoně je stejná příležitost, jako když mě Lou (Lamoriello) jmenoval prvním full-time skautem brankářů v NHL. Cítím, že Bill (Armstrong) teď také dělá velký krok jako generální manažer a je inovativní, když prostě řekl: Najmu si ředitele brankářských operací.“

Skauti brankářů byli dodnes na rozdíl od kondičních trenérů a koučů gólmanů jen zaměstnanci klubů NHL na částečný úvazek, anebo prostě jen placenými spolupracovníky na dálku. Pakliže už nějací takoví byli. Obvykle totiž tuhle agendu vyřizovali hráčští skauti sondující hokejový výkvět ve svěřené oblasti.

„Určitě přijde doba, kdy se budeme setkávat se speciálními skauty na útočníky a beky. Ale stále jsou si útočníci s beky blíž než s gólmany. Proto to má smysl a je to tak důležité,” dodává Zdeněk Orct.

Každopádně NHL je jiný svět. A noví „generálové“ gólmanů v New Jersey a Arizoně nepřišli jen naoko.

„Můžete však mít systémy a skauty, jaké chcete, ale když nakonec nebudete draftovat dobré hráče, nikam se nehnete,” uzavřel Milan Tichý.