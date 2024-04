Pardubice - Litvínov 3:0. Favorit ukázal pevnou obranu, výhru zpečetil v závěru

Zpočátku se ovšem druhý duel semifinále příliš nelišil od úvodního. Litvínovští hokejisté byli pod stálým tlakem, prohrávali jedno vhazování za druhým a jejich naděje držel skvělý Matej Tomek. Vondráčkův gól do šatny je ale nesrazil.

Naopak, svěřenci Karla Mlejnka se dostali během prostředí části do tempa a srovnali hru. Gólu se ale kvůli pevné obraně Pardubic, a především jistému Romanu Willovi, nedočkali. Trefy Mateje Pauloviče a Patrika Poulíčka do opuštěné branky hostů ztvrdily dobrý defenzivní výkon favorita.

Série se stěhuje do Litvínova za stavu 2:0 pro Pardubice. Další semifinálový duel se hraje ve čtvrtek od 17.30.

Severočeši mají po cestě domů nad čím přemýšlet, proti Pardubicím zatím hledají cestu k úspěchu marně. Zatímco litvínovský kouč Mlejnek postupně krátil čas na ledě čtvrté formaci, jeho pardubický kolega Marek Zadina si mohl libovat, jak jeho trio útočníků hrajících na stejné pozici opět v play off zářilo.

Schválně, kdo by si před vyřazovacími boji tipl, že v nabušeném týmu Dynama bude nejlepším střelcem Vondráček?

Ostřílený útočník tentokrát těžil ze skvělé práce Adama Musila u zadního mantinelu, který zvládl souboj a poslal mu přesnou přihrávku před branku. Ve formě hrající Vondráček chladnokrevně zakončil.

Podívejte se na vítěznou trefu Tomáše Vondráčka:

Tipsport extraliga @telhcz 🚨 Gól do šaten! Adam Musil našel před bránou osamoceného Tomáše Vondráčka, který ze skvělé pozice poslal @HCPCE do vedení 🔥



#momentyplayoff | #zatitulem https://t.co/LsA4f5vvaR oblíbit odpovědět

Jeho branka byla až do 59. minuty jedinou, až pak se v pardubické aréně rozléhala ohlušující radost z gólů. Nejdříve přes celé hřiště přesně zamířil Paulovič, o minutu a půl později Adam Musil podruhé asistoval u trefy Poulíčka.

Šancí bylo v zápase ale mnohem víc. V první části je měli především domácí, kteří navazovali na dominantní výkon z úvodního utkání. Vše odšpuntoval už ve druhé minutě faulem Liam Kirk, pak si Tomek musel poradit s tečí Vondráčka i pumelicí Adama Musila.

Na střely na branku Pardubičtí vedli 16:4, vyhráli 13 z 15 vhazování a vybojovali i dvě přesilovky, které ovšem nevyužili.

Litvínovský obránce Kevin Czuczman vystupuje proti střílejícímu útočníkovi Pardubic Robertu Kousalovi.

Až 14 sekund před pauzou skóroval Vondráček. Po návratu ze šaten se hosté otřepali, přidali na důrazu, usilovně napadali. Pawel Zygmunt trefil tyč, Willa ohrozili Nicolas Hlava a Jindřich Abdul, v oslabení unikal Martin Havelka.

Pardubičtí těžké chvíle přestáli a do třetí části už nastoupili koncentrovanější. Nebezpečně pálil jen Patrik Demel. Favorit zvládl skvěle i hru v oslabení po vyloučení Tomáše Dvořáka za hákování.

Pracovat tak budou na východě Čech především na přesilových hrách, ve kterých tápou. K ukončení trápení nepřispěl ani navrátilec Robert Říčka, jenž v sestavě nahradil chybějícího Richarda Pánika. Slovenský útočník by měl být v Litvínově opět k dispozici.

Marek Zadina (Pardubice): „V první třetině jsme se na začátku dvě tři minuty hledali, ale pak jsme hráli výborně. Dostali jsme soupeře pod tlak a skvělé bylo, že jsme 14 vteřin před koncem dali gól a šli do vedení. Druhá třetina byl oboustranně dobrý hokej, vyrovnaná hra. Ve třetí třetině jsme věděli, že vedeme 1:0 a soupeř bude tlačit. Odehráli jsme ji velmi dobře dozadu, střední pásmo, hráli jsme agresivně. Jsme hrozně rádi, že jsme oba zápasy doma vyhráli, za což patří obrovský dík do kabiny.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „První čtyři pět minut jsme dnes měli docela dobré, byl to lepší nástup do utkání než v neděli. Bohužel soupeř pak převzal v první třetině totálně iniciativu a vyústilo to brankou 14 vteřin před koncem. Z našeho pohledu byla druhá třetina velice solidní. Musím soupeře vyzdvihnout za poslední část, kdy bylo vidět, že si nesmírně věří, že neinkasuje branky. Naše mužstvo chválím za to, že jsme splnili polovinu plánu - že nás soupeř nevybrejkuje. Neudělali jsme chybu, to bylo pozitivní. Negativní bylo, že se nám nepodařilo alespoň vyrovnat.“