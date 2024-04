Třinec - Sparta 2:3P. Pražané vítězí v sérii i potřetí, finále přiblížil Krejčík

Za domácí nemohl kvůli trestu naskočit útočník Daniel Voženílek, při rozbruslení se navíc zranila brankářská dvojka Marek Mazanec, Ondřeji Kacetlovi tak kryl záda Patrik Švančara.

I přesto odehráli Oceláři vyrovnaný zápas. Dvakrát se jim podařilo dotáhnout, na úvodní branku Jana Buchteleho zareagoval David Cienciala, který využil dlouhou přesilovku po faulu Kempného na Hrehorčáka. Sparťanský obránce obdržel trest do konce utkání.

V početní výhodě se prosadili také sparťané, týmu vrátil vedení Michal Řepík. V 57. minutě vyrovnal Tomáš Kundrátek, který tak poslal klání do prodloužení. V něm Spartě zajistil třetí bod v sérii Jakub Krejčík, který střelou od modré čáry využil přesilovku. O postupu do finále mohou Pražané rozhodnout v neděli, utkání startuje v 18 hodin.

Aktivnější vstup měli Pražané, kteří se uvedli Kousalovou střelou a měli více puk na hokejkách. V 6. minutě se dostali do vedení, když přišlo nahození od modré čáry. Kacetl měl zakrytý výhled, kotouč se odrazil do předbrankového prostoru, odkud jej do sítě druhou dorážkou dostal Buchtele.

Poté Nestrašil vybídl Růžičku, ale ten ze slotu minul. Průběh hry se vyrovnal, ve druhé přesilovce domácí zahrozili Marinčinovou střelou, pálil také Daňo.

Tlak pokračoval. V dobré pozici netrefil ideálně puk Hudáček, z mezikruží otestoval Kováře Hrehorčák. Početní výhodu si v první části vyzkoušeli také sparťané, výraznější šanci si ovšem nevytvořili.

Na startu druhé třetiny ujížděl Horák na Kacetla, střelou mezi betony ho ale nepřekonal. Kempný poté u mantinelu fauloval Hrehorčáka, obdržel trest na pět minut a do konce utkání. V dlouhé přesilovce se k zakončení dostal Daňo, který mířil těsně vedle. Početní výhodu Oceláři přece jenom využili zásluhou Ciencialy.

Třinec po vstřelené brance ožil, přesto se do šance dostala Sparta, když přečíslení zakončil Krejčík z osy kluziště. Na něho navázal střelou Irving, pálil také Buchtele. Pražané soupeře zatlačili v další přesilovce, Horák nebezpečně zakončoval z úhlu do boční konstrukce. Vedení vrátil hostům kapitán Řepík, jenž střelou z první skóroval z levého kruhu.

Domácí kontrovali pokusem Daňa, proti kterém zasáhl betonem Kovář. V závěru druhé třetiny prokličkoval Lajunen až před Kacetla, ale na brankáře nevyzrál.

Do šarvátky před brankou se zapojili Vladimír Sobotka a Ondřej Mikliš ze Sparty a Viliam Čacho z Třince.

Ve třetí části mohl srovnat Helewka, který nejprve pálil těsně vedle Kovářovy brány a podobně dopadla i jeho zadovka. Radost domácím tak přinesl až v 57. minutě Kundrátek, který po rychlé akci zakončoval do prázdné branky. A protože půl minuty před koncem základní hrací doby Nestrašil z pravého kruhu Kováře nepřekonal, pokračovalo utkání do prodloužení.

V něm byli nejprve aktivnější domácí, několikrát pálil Marinčin. Na druhé straně se proti Horákově velké šanci vyznamenal skvělým zákrokem Kacetl.

Po Šenkeříkově zákroku vysokou holí na Najmana dostal Sparta možnost čtyřminutové přesilovky. Nejprve Chlapíkova střela z pravé strany orazítkovala tyčku, v čase 74:11 pak od modré čáry vystřelil třetí bod Krejčík.

Zdeněk Moták (Třinec): „Byl to další z vyrovnaných zápasů. My jsme se dostali zpátky gólem tři minuty před koncem. I v prodloužení jsme měli kvalitní hru. Nechci mluvit o nějaké smůle nebo štěstí, prostě potřebujeme kotouče dostávat do předbrankového prostoru, aby se odrazily za brankovou čáru soupeře. Musím říct, že se nevzdáme a budeme pracovat dál.“

Pavel Gross (Sparta): „My jsme předpokládali, že každý zápas v této sérii bude těžší a těžší. Jsme připravení na strašně dlouhou sérii. Dnes jsme viděli, že Třinec je výborný mančaft. Čtyřikrát za sebou vyhráli, víme proč. Nebyl to pro nás vůbec lehký zápas. Měli jsme výborného Kovyho (brankáře Jakuba Kováře). Pomohli jsme si přesilovkami, s kterými jsme se trošku trápili. Jsme strašně rádi, ale je to zase jen jeden zápas a zítra se jede zase nanovo.“