Šikula i tank v jednom. Bombarďák Forman ožívá: Měl jsem z hostování strach, je tu ale skvělá parta

Londýn Když ho Sparta po jedenácti letech pouštěla pryč, bylo to proto, aby nevysedával na lavičce nebo tribuně a zlepšil si formu. Miroslav Forman zamířil od jednoho z nejlepších českých hokejových klubů, aby poznal, jak se bojuje v ligovém suterénu. A tam válí. Dvěma góly pomohl Českým Budějovicím srazit silnou Plzeň 4:3 v prodloužení.

„Když jsem zažil přesun ze Sparty jinam po jedenácti letech, trošku jsem se bál. Nikdy jsem hostování během sezony nezažil, ale moc mi pomohli kluci v kabině. Je tu neskutečná parta, skvělá atmosféra a mně to moc pomohlo. Rychle jsem díky tomu zapadl,“ pochvaluje si Miroslav Forman.

Jeho současnou pohodu dokládají oba vstřelené góly do sítě plzeňského brankáře Frodla.

Nalil spoluhráčům sebevědomí do žil, když ukázal všechny své přednosti a co je potřeba k vítěznému tažení.

Zaprvé obratnost. V polovině zápasu nádherně vyrovnal. Za plzeňskou brankou si vzal puk, podíval se, obtočil se kolem oblouku a zasunul kotouč za Frodla.

Zadruhé výborná stabilita, chytrost a rychlost. V prodloužení se rozjel, žabičkou dostal puk od Doležala, vřítil se do pásma jako tank, odclonil si plzeňského beka a na jeho rychlou ranou zápěstím Frodl nedosáhl.

„Je to moje disciplína a já jsem si věřil, že může přijít přečíslení a ujedu. Měl jsem každopádně velkou rychlost, takže to nebylo na kličku. Zkusil jsem vystřelit pod horní tyč a klaplo to. Jsem za to opravdu rád,“ radoval se Forman po výhře.

Budějovice naznačovaly velké zlepšení už v posledních zápasech, ale v žádném z posledních pěti případů nebyly schopné dotahovat dobře rozdělanou práci do konce. Kvůli tomu se ostatně hodně zlobil i kouč Prospal. Jenže Forman teď šel ostatním příkladem.

„V posledních zápasech jsme neměli dobrý backchecking. Do útoku jsme lítali, ale chyběla snaha dozadu. Vydržela nám dnes celý zápas, a proto jsme zaslouženě vyhráli,“ říká útočník.

„Je tam obrovská chuť a zápas se hraje úplně jinak, když vedete. Bohužel se nám do těchto chvil nedařilo střílet první góly, ale já věřím, že právě tímhle utkáním se nám to podaří zlomit a odrazíme se,“ věří.

Forman bodoval v každém z šesti zápasů, do nichž za Jihočechy nastoupil, a připsal si už osm bodů. Právě jeho příchod a nasazení útočníka Adamského a beka Rotha Budějovicím výrazně pomáhají. Všichni totiž přinesli zkušenost, urputnost, výborné hokejové myšlení a chuť se nevzdávat. Už proto, že přišli z klubů s vítěznou mentalitou.

„Porazili jsme silnou Plzeň hrající výborný hokej a ta velká výhra může být náš odrazový můstek, abychom načali bodovou sérii a dotáhli se na týmy před námi,“ burcuje Miroslav Forman.

Zápasy po novém roce naznačí, jestli má pravdu. Budějovice se totiž zatím jako jediné ze všech extraligových mužstev neprodraly k delší vítězné sérii.