Slafkovský: Spadlo mi to tam i z bufetu. Slováci opěvují sedmnáctiletý talent, díky němuž získali olympijský bronz

Bronz, který nepříliš zkušenému výběru z velké části zařídil právě on. Teprve sedmnáctiletý talent hrající s mládežnickou mřížkou na helmě, který našim východním sousedům zázračně vyrostl v dobách vleklé krize, kdy hokejisté dokonce museli o účast na hrách bojovat v kvalifikaci.

„MVP (ocenění pro nejužitečnějšího hráče) si nikdo nebude za měsíc pamatovat, ale tuhle medaili si budou lidé na Slovensku pamatovat věky,“ povídal s radostí i vděčností po výhře 4:0 nad Švédskem v duelu o třetí místo.

Zatímco spoluhráči už juchali v kabině, on ještě stál mezi novináři a dával rozhovory. A pokud jeho kariéra ve svém strmém vývoji neustrne, bude trávit čas v mixzóně stále častěji. Ukázal to i zápas poražených semifinalistů, který byl v režii právě jedné z největších nadějí současného hokeje.

Ve 24. minutě Slafkovský jako už několikrát předtím využil své skvělé střely zápěstím. Akci po levém křídle zakončil rychlým švihem a brankáři Johanssonovi puk lehce tečovaný švédským obráncem propadl do šibenice. „Řekl bych to jednoduše. Když mám štěstí, tak to tam spadne i z bufetu. Já jsem dnes stál ve frontě na hot dog a spadlo to tam,“ popisoval s úsměvem svůj šestý gól na turnaji, který se posléze ukázal jako vítězný.

Druhou trefu pak přidal v závěru při power play soupeře, když dojel sraženou střelu spoluhráče Cehlárika.

Sečteno podtrženo: sedm zápasů, sedm gólů. Báječná bilance.

Se špatnou jmenovkou

Individuálně se košickému rodákovi dařilo už od úvodu olympiády, když se proti severským soupeřům ve skupině trefil třikrát. A nevadilo mu ani, že zprvu musel hrát se špatnou jmenovkou, neboť mu výrobce dresů Nike napsal na záda „SLAFKOVKSY“.

Jenže porážky 2:6 od Finska a 1:4 se Švédskem žádný týmový úspěch nevěstily. Slováci pod vedením velezkušeného kanadského kouče Craiga Ramsayho se tak soustředili na pozornější obranu, přičemž se dál snažili také o dobrou ofenzivu. „Síla týmu byla v tom, že jsme se od těchto porážek skvěle odrazili. Řekli jsme si, co chceme dělat lépe, a odrazili jsme se,“ rekapituloval zlepšení Slafkovský.

Neskóroval akorát v předkole play off s Německem, kde ho při výhře 4:0 zastoupili spoluhráči, a v dramatickém semifinále s Finskem (0:2), kdy se pokusil o tři střely. „I když jsme prohráli semifinále, věřili jsme, že dovezeme medaili domů,“ dál byl přesvědčen Slafkovský. „A nakonec ji máme.“

Prošel i Hradcem Králové

Na první pohled může 193 centimetrů vysoký Slafkovský působit jako habán hodící se spíš do obrany, ovšem už po pár tempech přesvědčí, jaký je to šikovný bruslař, jehož dlouhé ruce si rozumí s pukem na první dobrou. Má skvělý přehled, dokáže rozehrávat i pod tlakem, který navíc sám díky velkému rozpětí paží umí vytvořit na protihráče. A k tomu ta jedovatá střela... „Udělal na mě dojem vším, co předvádí. Má báječnou figuru, rychlé nohy a skvělé ruce,“ chválí mladíka kouč Slováků Ramsey. „Doufali jsme, že tady dá jeden gól. Jenže on skóroval skoro v každém mači.“

Jeho talent poznali také v Hradci Králové, za jejichž šestnáctku a devatenáctku hrával před třemi lety, to mu bylo pouhých čtrnáct. „Slovenská soutěž nebyla až tak špatná, ale tréninky tam byly na nic. Nikomu se nechtělo makat,“ říkal tehdy pro hokej.cz, proč se rozhodl přejít do českého klubu.

Po sezoně odešel do TPS Turku, v jehož barvách už zkouší finskou nejvyšší soutěž. Nikdo však nepochybuje, že brzy se jeho další štací stane NHL, na draftu o něj jistě bude velký zájem. „Výkony na olympiádě mu jen pomůžou,“ soudí generální manažer reprezentace Miroslav Šatan. „A věřím, že tenhle úspěch nastartuje slovenský hokej.“