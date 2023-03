Slováci couvají: MS bez hráčů KHL. Diváci by je vypískali, zní z Lotyšska

Ani tamní svaz se proti nim nijak nevymezoval, zatímco Finové, Švédové, Lotyši a od loňského léta i Češi odmítají zvát vyslance z KHL do národních týmů.

Počátkem týdne i Slováci upravili postoj. „Po debatách jsme dospěli k jednotnému názoru, že pro pokojný průběh přípravy a stoprocentní koncentraci týmu na mistrovství světa bude lepší, když v této sezoně účast hráčů z KHL na šampionátu vynecháme,“ řekl jeden z reprezentačních trenérů a skaut Peter Frühauf.

Není zcela jasné, zda se do zásadního a propíraného rozhodnutí promítl i tlak sponzorů, názor slovenských politiků nebo předchozí reakce dalších hokejových svazů z Evropy.

Ještě zvláštněji se jeví způsob oznámení. Svaz o něm neinformoval při žádné oficiální události. Místo šéfa slovenského hokeje Miroslava Šatana hovořil asistent kanadského kouče Ramsayho, kterého odcitoval svazový web hockeyslovakia.sk při startu neoficiálního kempu před mistrovstvím světa v Rize.

Z Frühaufových slov vyplývá, že se vedení reprezentace obávalo, jak by lotyšské publikum přijalo hokejisty z KHL.

„Myslím, že by je vypískali,“ odhadl pro MF DNES Kristaps Zalkans, bývalý sportovní novinář, jenž dál sleduje dění v Lotyšsku. „Bylo by nutné se na to nějak připravit. Pořadatelé šampionátu ale určitě netouží rozpoutat nějaké kontroverze.“

O stejném tématu psala nedávno i internetová verze slovenského deníku Šport, která zase oslovila Rolanda Elinše z webu Sportacentrs. „V zemi jsou dvě skupiny. Ta proruská podle mě není moc hlasitá. Většina země stojí na straně Ukrajiny. Sousedíme s Ruskem, s nímž máme vlastní zkušenosti. Lidé si pamatují období, kdy nás okupovalo. Přetrvávají v nich silné obavy,“ vysvětloval Elinš.

Slovenský útočník Tomáš Jurčo se pokouší ve složité pozici překonat brankáře Vitalije Truse z Běloruska.

I proto Lotyšsko po rozpoutání války zavedlo zákon, který hokejistům, ale i ostatním sportovcům zamezuje soutěžit v Rusku či Bělorusku. V případě porušení hrozí doživotní zákaz reprezentace a ukončení finanční podpory. Obecenstvo by logicky dráždilo, pokud by se v Rize objevil hráč vydělávající v Rusku.

„Určitě by to naše média zajímalo. Nekoncentrovala by se na slovenské hvězdy a hráče z NHL, ale na to, že byli nominováni ti z KHL,“ poznamenal lotyšský žurnalista.

Vynechání jmen z KHL při sestavování týmu na květnový šampionát znamená pro slovenský hokej značný zásah. Nejde pouze o rozporuplné komentáře na sociálních sítích, které jen odrážejí společenské nálady v zemi. Slováci nemají víc zástupců na soupiskách v žádné jiné uznávané soutěži – s dovolením nepočítejme českou extraligu. „Poslední týdny jsme vedli dlouhou debatu s hráči z KHL,“ přiblížil Frühauf. „Vždy rádi a s hrdostí reprezentovali. A i nyní měli výkonnost, aby bojovali o účast na mistrovství světa.“

Teď mají jistotu, že se mohou soustředit čistě na to, aby královsky bavili publikum v Rusku.