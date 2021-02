Slovan proti všem. Klub nechal v průběhu zápasu odpojit přenosové vozy, televizní štáb vyhodil

Bratislava Představte si, že se díváte na svůj oblíbený hokejový tým v televizi nebo na internetu. Když vtom je najednou přenos utnutý. Právě to se stalo fanouškům Slovanu Bratislava v neděli během zápasu s Trenčínem (4:3). Nebyl to výpadek na trase.

Štáb Tipsportu podle klubu vysílal na internetu klání neoprávněně, neboť klub a sázkovou společnost nespojuje žádný smluvní vztah. Proto v polovině utkání nechalo odstřihnout dodávku elektřiny pro přenosové vozy společnosti vyrábějící televizní signál a vynutilo si přerušení internetového streamu na Tipsportu i přímý přenos jednoho z extraligových vysílatelů Sport 1. Ze Stadionu Ondreje Nepely bezpečnostní služba vyvedla kameramany i komentátory. Hokej se však hrál dál. Za vším je třeba hledat skutečnost, že nejslavnější slovenský klub není členem Asociace profesionálních hokejových klubů (APHK).

Slovan se cítí být okrádán

„Dnešní incident je důsledkem neustálého stupňovaného napětí ze strany Asociace profesionálních hokejových klubů (APHK) směrem k našemu klubu a jeho právům. APHK a jeho reklamní partner Tipsport nepřijali jakýkoliv z našich návrhů a nabídky na řešení této situace. Naopak neustále zasahují do autorských práv klubu ohledně přímých internetových přenosů z domácích zápasů,“ vysvětlil klub v prohlášení na svém facebookovém účtu.

Případ teď bude mít dohru a na Slovensku planou vášně. Proč?

Kauza Slovan a vysílání jeho zápasů má složitější pozadí. Tradiční hokejový klub v zemi byl od svého návratu z KHL součástí společnosti Pro-Hokej, tedy prostředníka pro prodej televizních a marketingových práv jednotlivých mužstev. Slovenské celky ji však před začátkem této sezony poslaly do likvidace, s čímž bratislavský klub nesouhlasil.

U našich východních sousedů následně vznikla APHK (podobný model funguje také v Česku), do níž vstoupily všechny extraligové celky vyjma Slovanu. „Upozorňovali jsme na rizika tohoto kroku pro celý slovenský hokej ve složité pandemické době. Nelíbilo se nám, jak se kluby chovají k dlouhodobým partnerům,“ vysvětlil bratislavský klub své důvody.

APHK se poté nedohodla na další spolupráci s Tipsportem a uzavřela smlouvu se sázkovou společností Tipos, na jejímž základě se stala generálním partnerem soutěže. Ta potom sublicenci na internetové přenosy postoupila Tipsportu, jenž dál vysílá všechna extraligová utkání na Slovensku včetně domácích bitev Slovanu. A to přesto, že klub tvrdí, že když není členem APHK, nemá nikdo oprávnění svévolně nakládat s jeho marketingovými i televizními právy.

„Dnes sice máme licenci od svazu hrát extraligu, ale nejsme součástí obchodní společnosti APHK. Od vzniku této společnosti všichni věděli, že Slovan není její člen. I ve chvíli, kdy spolu podepisovaly smlouvu Tipos s Tipsportem,“ tvrdí generální manažer Slovanu Maroš Krajči. „Nikdo nemůže říct, že něco porušujeme. Zvlášť když nejsme nikým a ničím smluvě vázaní,“ dodal. Proto nechal „ustřihnout“ svůj zápas s Trenčínem. Nebylo to poprvé, klub takto zasáhl už 26. ledna v duelu se Zvolenem.

Tradiční klub bojuje proti klubům, asociaci i vysílatelům

Podle Krajčiho se měla společnost Tipsport dopustit už minulý týden „nekalých praktik“, když se neoprávněně napíchla na televizní signál státního kanálu RTVS. „Když jsme se to dozvěděli, okamžitě jsme volali vedení televize. RTVS zareagovala a internetový přenos zrušila. Televizní ovšem pokračoval a nikdo si ničeho nevšiml. V neděli s Trenčínem se stalo to samé, ale už s jinou televizí,“ popsal počátek sváru Krajči pro agenturu TASR.

„Tipsport myslí především na fanoušky a také na dodržování platných smluv a závazků. Jako dlouhodobý partner slovenského hokeje máme platnou smlouvu s APHK, kterou posvětil také svaz podpisem společného memoranda,“ reagoval ve svém prohlášení Tipsport. „Dlouhodobě se snažíme zprostředkovat co nejvíc živých přenosů a nechápeme postoj Slovanu Bratislava, který je odlišný od stanoviska ostatních účastníků Tipos extraligy,“ přidala svůj pohled výkonná ředitelka asociace Aneta Büdiová.

Mediální přestřelka

Obě strany se teď pustily do mediální přestřelky o to, na co mají vlastně práva.

„Slovan Bratislava jako účastník Tipos extraligy nerespektuje práva, která řídicí orgán soutěže Slovenský svaz ledního hokeje smluvně přenesl na APHK, o čemž byl i vícekrát písemně informovaný,“ tvrdí Büdiová.

Slovan kontruje tím, že Tipsport měl vysílat zápasy živě na svém portálu, přestože jej klub opakovaně vyzýval k dohodě ohledně práv na tyto přenosy. „Naši akcionáři se potom rozhodli, že jim od 1. prosince neumožníme vysílat přenosy z našich domácích zápasů,“ vysvětlil.

S tím ale nesouhlasí zmíněná sázková kancelář: „Představitelé naší společnosti se opakovaně snažili řešit situaci s vedením Slovanu, jednání ale nedopadla. Ve světě je totiž běžným standardem, že vysílací práva vlastní sportovní svazy a ne kluby, či sportovci.“

Nejúspěšnější slovenský celek historie se mezitím pokusil nabídnout fanouškům své zápasy prostřednictvím vlastních streamů.

To se však nelíbilo klubům sdruženým v APHK, a tak se vůli ostatních celků podřídil. Přesto je klub připravený vlastní přenosy obnovit. „Tyto ambice by se daly nazvat světovým unikátem, protože HC Slovan Bratislava není více ani méně než jeden z účastníků nejvyšší hokejové soutěže. Celý spor nás mrzí, protože primárně neprospívá fanouškům a už vůbec ne slovenskému hokeji,“ dodává Tipsport. A vše se tak vrací na začátek příběhu: Slovan je sice účastníkem extraligy, ale není členem APHK, která soutěž řídí. Také proto klub asociaci vyzval, aby zveřejnila smlouvu, na jejímž základě slovenský svaz postoupil subjektu rozhodovací pravomoc o marketingových a televizních právech. Doposud se tak nestalo.

Asociace se brání tím, že je vázána mlčenlivostí.

„Skončí to asi u soudu. Flagrantně to porušují. APHK tvrdí, že jedná na základě smlouvy se svazem. Následně marketingová práva za úplatu postoupilo Tiposu a ten dál Tipsportu. To je celý řetězec, tak to vloni v létě zobchodovali, ale už bez nás,“ stojí si za svým marketingový ředitel klubu Milan Vajda.

HC SLOVAN Bratislava STANOVISKO HC SLOVAN BRATISLAVA K DNEŠNÉMU PRERUŠENIU PRIAMEHO TV PRENOSU SPORT 1 ZO ZÁPASU HC SLOVAN - DUKLA TRENČÍN



“HC SLOVAN Bratislava úprimne mrzí, že dnešný priamy prenos extraligového zápasu medzi Slovanom a Duklou Trenčín na stanici Sport 1 musel byť prerušený.



Dnešný incident je výsledkom sústavného eskalovaného napätia zo strany Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) voči nášmu klubu a jeho právam. APHK ani jej reklamný partner Tipsport neakceptovali ž...iadny z našich návrhov a ponúk na riešenie tejto situácie. Naopak, obskúrnymi spôsobmi neustále zasahujú do autorských práv klubu týkajúcich sa živého internetového vysielania z domácich zápasov.

Do soudního stání nejspíš bude na veřejnosti klid, obě strany sporu spolu totiž komunikují už jen přes právní zástupce. Slovan přesto věří, že se podaří stav narovnat dohodou do příštího domácího zápasu proti Banské Bystrici, který se odehraje 16. února.

Česká televizní historie podobný nesvár pamatuje. V roce 1994 tuzemský fotbal převedl vysílací práva na Novu a Primu. Česká televize však v rozporu se zákonem nebyla vpouštěna na stadiony, ačkoliv měla stejně jako další stanice právo pořizovat z utkání 90vteřinovou reportáž. Tehdy proto natáčela z okolních domů mimo stadion, než nakonec došlo k nápravě situace s fotbalovým svazem a kluby. „Ta situace naštěstí trvala maximálně dvě kola,“ vzpomíná šéfkomentátor Robert Záruba.

Z českých hokejových klubů se o exkluzivitu na vysílání domácích zápasů pokusila Sparta s Libercem, které původně uzavřely pětiletou smlouvu s televizí O2 Sport. Nakonec se vysílací práva na extraligu kompromisně rozdělila mezi dva vysílatele.

Česká televize vybírá zápasy z úterního a nedělního kola, O2 Sport z pátečního, výjimečně pak může vyrobit sobotní přenos.