Platí! Ne, tak neplatí! Ochozy na Spartě jásaly, ale hráči věděli: Srovnáno nebude

Když Oceláři tři a půl minuty před koncem základní hrací doby po zdařilé kličkované Adama Helewky zvýšili na 3:1, asi málokdo počítal s tím, že by Pražané s nepříznivým vývojem zápasu ještě mohli něco udělat.

Skrytá rána Filipa Chlapíka dala svěřencům Pavla Grosse naději. A jakmile se Jakub Kovář podruhé v krátkém časovém sledu bleskově přesunul na střídačku, na ledě se zase děly věci.

Enormní sparťanský tlak nakonec vyústil v další gól. Michal Moravčík se štěstím propasíroval puk za Ondřeje Kacetla, jenž se mezitím po střetu s Janim Lajunenem svalil na záda.

Sudí vyrovnávací trefu posvětili, ale pozorným přihlížejícím bylo jasné, že celou situaci ještě podrobí kontrole u videa. Ani ta jejich původní verdikt nezvrátila.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl rozehrává v zápase se Spartou.

Jan Hribik a Jiří Ondráček se zprvu zabývali tím, zda kotouč opravdu doputoval za čáru. Když z dostupných záběrů zjistili, že ano, hosté sáhli po trenérské výzvě.

Nezdálo se jim počínání finského útočníka, který se pohyboval na hranici brankoviště, po střele Michala Kempného ztratil rovnováhu a padal směrem ke Kacetlovi.

„Je to škoda. Ale ti z nás, co byli na ledě, věděli, že Jani do gólmana najel a že to nejspíš platit nebude,“ přiznal v pozápasovém rozhovoru s novináři Chlapík.

Jeho parťák Jakub Krejčík dodal, že k domácím hráčům se špatné zprávy dostaly už ve chvílích, kdy rozhodčí podruhé zkoumali sporný moment: „Tak nějak jsme s tím počítali.“

Oceláři si možného přestupku všimli, ale nevěděli, jestli Lajunena nenatlačil do Kacetla některý z bránících hráčů. Také oni při hektickém závěru intenzivně komunikovali s videotrenérem Lukášem Danečkem.

„Odvedl výbornou práci, moc kvalitních záběrů k dispozici neměl,“ pochválil člena realizačního týmu na tiskové konferenci kouč Zdeněk Moták.

Třinecký útočník Adam Helewka zakončuje v zápase proti Spartě.

Zatímco v předchozích duelech vypjatého semifinále mohl leckdo sporná rozhodnutí zpochybňovat, tentokrát se obě strany shodly, že Hribik s Ondráčkem vyhodnotili klíčový moment správně.

Sparťané se na neuznaný gól nevymlouvali. Moc dobře věděli, že postup do boje o titul si nezajistili především kvůli nepovedené první třetině, v níž dvakrát inkasovali.

„Stejně jako v Třinci nám utekl začátek, toho se příště pokusíme vyvarovat. Není důvod panikařit, všichni jsme natolik zkušení, že by byla škoda věšet hlavy,“ prohlásil odhodlaně Chlapík.