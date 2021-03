Sparťan Rousek po triumfu v základní části: Pohár je fajn, ale my chceme získat jinou trofej

Praha Hokejisté Sparty si dnes s předstihem zajistili celkový triumf v základní části a zisk Prezidentského poháru. Podle útočníka Lukáše Rouska je to však jen první krok k cíli, který si Pražané pro sezonu stanovili. Nejdůležitější pro ně je, aby nyní uspěli i v play off, ve kterém se Spartě v posledních letech nedaří.

„Pohár chutná skvěle, ale furt to není trofej, kterou bychom jako Sparta chtěli získat. Je to jeden z krůčků k cíli, za kterým si postupně jdeme,“ řekl Rousek po jednoznačné výhře Sparty nad Brnem 5:0.



Pražané tak mají před závěrečným nedělním kolem, ve kterém se doma utkají s Mladou Boleslaví, náskok pět bodů na druhou Třinec. „Chtěli jsme hrát poslední zápasy v základní části naplno. Dát do toho všechno, abychom se pořádně připravili, což se nám povedlo. Ještě nás čeká jeden, který budeme chtít taky vyhrát a dobře se připravit na finální část sezony,“ podotkl reprezentační útočník.

Sparta v závěru základní části sice prohrála doma s Litvínovem, ale dokázala porazil Hradec Králové nebo Třinec, dnes nedali šanci Kometě, která vyhrála pět z předešlých šesti zápasů. „Věděli jsme, o co hrajeme a kdo proti nám stojí. Makali jsme jako tým a nechali jsme tam od první do poslední vteřiny všechno. A na výsledku se to odrazilo,“ pochvaloval si Rousek.

Jedenadvacetiletý útočník se na výhře podílel čtyřmi body za gól a tři asistence. „Všechno je spojené. Daří se týmu, podařil se mi dnešní zápas, máme Prezidentský pohár. Vše do sebe zapadlo,“ usmíval se Rousek.

Pražané se nakonec vyrovnali i s několika ostřejšími zákroky soupeře v závěru utkání. „Byli jsme o druhé přestávce upozorněni, že po nás asi půjdou, tak jsme se snažili dávat na to pozor. Samozřejmě, nedá se vyhnout všem zákrokům, ale snažili jsme se to eliminovat. Žádné zákeřné věci nebo záludnosti tam nebyly,“ řekl Rousek.

Oba celky si dobře uvědomují, že na sebe mohou opět narazit v play off. Pokud dokáže Kometa postoupit z předkola. „Je to jedna z variant, ale my na to nekoukáme. Chceme vyhrát každý zápas proti jakémukoliv soupeři,“ dodal Rousek.