Bojoval s duševní poruchou, vyhledal pomoc. Brankář Floridy se vrací do hry

„Stáčel jsem se směrem, kterým jsem nechtěl,“ vysvětloval Knight serveru The Hockey News.

V rozhovoru mimo jiné přiznal, že s obsedantně-kompulzivní poruchou – dobře známou pod anglickou zkratkou OCD – se potýkal už čtvrtým rokem.

Napřed vše vypadalo nevinně. Když americký brankář vstupoval do univerzitní ligy NCAA na Boston College, čím dál častěji si začínal mýt ruce. Aniž by sám věděl proč. Problém si od počátku připouštěl, také se o něm otevřeně bavil s rodiči. Ale proč by ho řešil, když se mu dařilo ve škole i na ledě?

Americký brankář Spencer Knight (30) a jeho spoluhráč z útoku Trevor Zegras si ukazují zlaté medaile.

Dvaadvacetiletý talent z Darienu v Connecticutu se stal třináctkou draftu NHL, v juniorské kategorii patřil ke špičce, což potvrdil i na šampionátu dvacetiletých před dvěma lety. S národním týmem tehdy ve finále dokonale zaskočil favorizovanou Kanadu, kterou vynuloval.

V NHL mezitím naskočil do 57 zápasů. V jednom z nich – 6. prosince 2022 proti Winnipegu – se ale necítil dobře a po třech inkasovaných gólech během necelých dvaadvaceti minut střídal.

Nestalo se nic vážného, podle zimnice a zvýšené teploty se zjevně jednalo o obyčejnou chřipku. Ta se ale stala hlavním spouštěčem výrazného poklesu formy, který je koneckonců dobře patrný z Knightových statistik.

Brankář Floridy Spencer Knight inkasuje gól od Davida Krejčího z Bostonu.

Pakliže do nich nahlédnete, všimnete si, že v dalších šesti utkáních elitní soutěže Američan inkasoval pětadvacet branek s průměrnou úspěšností zákroků lehce nad 85 procenty. K takovému číslu se předtím v sezoně až na jednu výjimku ani nepřiblížil.

Knight měl v hlavě zejména nemoci. Chřipka mu nepřímo přinesla stresující myšlenky, kvůli nimž se ani nemohl vyspat. A bez dostatku spánku lidské tělo, natož tělo vrcholového sportovce, zkrátka fungovat nemůže.

Proto se gólman Panthers v únoru přihlásil do asistenčního programu, který v obtížných situacích pomáhá hokejistům i jejich rodinám a prošli jím třeba gólman Carey Price nebo český útočník Jakub Vrána.

V duelu proti Carolině je v pohotovosti brankář Floridy Spencer Knight. Pomáhá mu hned trojice spoluhráčů včetně Radko Gudase (7).

Boj o play off s překvapivým postupem až do duelu o Stanleyův pohár tak nedobrovolně vyměnil za sezení s experty i porady s dalšími lidmi, kteří s OCD normálně žijí. Na jednu stranu žertoval, že Florida došla tak daleko, protože se zbavila všech přebytečných. Ale zároveň válčil i s dost negativními pocity.

„Najednou vám přijde, že jste prostě všechny okolo zklamali. A já se nikdy nechtěl cítit jako přítěž,“ svěřoval se Knight, kterého čeká těžký návrat zpátky mezi nejlepší. Sebedůvěru ale naštěstí nepostrádá.

„Stále věřím, že mohu být jedním z nejlepších brankářů v lize,“ hlásí. „Možná letos, nebo za rok, za tři, za čtyři, za pět... Sám nevím. Ale jsem si jistý tím, co dokážu, že to ve mně bylo a je to tam celou dobu.“