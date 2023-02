ONLINE: Česko - Švédsko 1:0. Skóre otevřel Kovář, Stezka zatím bezchybný

Národní tým zatím v této reprezentační sezoně posbíral deset bodů. Na Karjala Cupu skončil třetí, na Švýcarských hokejových hrách obsadil druhou příčku.

Celkovou tabulku Euro Hockey Tour vedou právě Seveřané, kteří oba předchozí turnaje vyhráli. A lépe zvládli i vzájemné souboje dnešních protivníků (4:1, 4:0).

Proti Švédům se v předchozích utkáních objevili v brance Marek Langhamer a Šimon Hrubec, tentokrát nastupuje vítkovický Aleš Stezka. „Forma mu jde nahoru, v této sezoně dlouhodobě potvrzuje výbornou výkonnost,“ řekl asistent trenéra Libor Zábranský.

V roli kapitána povede spoluhráče Jan Kovář, jeho asistenty budou Vladimír Sobotka a Jiří Smejkal. Mimo sestavu zůstávají Vojtěch Mozík, Adam Musil a Oscar Flynn, reprezentační premiéra naopak čeká pardubického obránce Ondřeje Válu.

Kouč Jalonen v létě avizoval, že do Švédska odcestuje s kádrem složeným výhradně z hráčů do pětadvaceti let, ale původní plány nakonec změnil a sestavil zkušenější mužstvo.

„Klok a Jordán se vrátili z Ruska a Ameriky, chceme je vidět v akci. To samé Jeřábek a Kempný, kteří hrají v extralize skvěle. Vrací se i Kovář a Sobotka, ze stejného důvodu,“ vysvětloval na nominační tiskové konferenci.

„Pro tento turnaj máme v nominaci šestnáct nových hráčů, co v této sezoně ještě za reprezentaci nenaskočili. Kluci z extraligy mají vysoké sebevědomí a doufám, že si ho přenesou i sem,“ dodal finský trenér.

Pozvánky se dočkal také Dominik Lakatoš, jehož Jalonen předtím i přes slušnou formu přehlížel. „Jestli mě to mrzí, nemrzí… To není podstatné. Hlavní je, že jsem tady teď. Za šanci jsem rád,“ hlásil vítkovický útočník.

Národní tým se sešel v pondělí, absolvoval tři společné tréninky na pražském zimním stadionu Hvězda a ve středu odpoledne odletěl do Malmö.

Jalonen chce na Švédských hrách dosáhnout co nejlepšího výsledku, ale konkrétní cíle si nedává: „Pro mě je důležité, abych měl zase dobrý pocit z přístupu a z toho, jak se budou doplňovat mladí hráči s těmi staršími.“

K dalším zápasům nastoupí jeho svěřenci o víkendu. V sobotu vyzvou od 12 hodin úřadující světové šampiony z Finska, v neděli se ve stejný čas postaví Švýcarům.