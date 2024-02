Hokejisté se sešli bez nemocného Ondřeje Kašeho, nahradil ho Adam Najman

Osmadvacetiletý Kaše chyběl v dresu Litvínova v nedělním utkání v Liberci a podobně jako na předešlých turnajích v listopadu na Karjale a v prosinci na Švýcarských hrách s ním kouč Radim Rulík nemůže počítat. Na debut v národním týmu si tak útočník s bohatými zkušenostmi z NHL v barvách Anaheimu, Bostonu, Toronta a Caroliny bude muset počkat.

„Včera jsem viděl, že Ondra není v sestavě, během toho zápasu Liberec - Litvínov mi volal, že má chřipku, takže jsem na to nějak zareagoval. Spojil jsem se s Adamem Najmanem, že bych byl rád, aby dorazil na dnešní trénink. S tím, že je varianta, že s námi odcestuje i na turnaj, ale že mu to potvrdím až dnes,“ řekl Rulík novinářům.

Kašemu totiž nechal ještě prostor, ale nakonec se musel jeho služeb vzdát. „Byl jsem s Ondrou domluvený, že do dneška ještě počkáme, zda se to nějakým způsobem nezlepší. Kdyby mohl na zítřejší trénink, tak bychom ho určitě brali, ale když mi dneska řekl, že se necítí dobře, tak to padlo. Chceme stoprocentně zdravého hráče,“ prohlásil Rulík.

Trénink české hokejové reprezentace na Švédské hry. Zleva obránce Jan Košťálek, útočník Jan Kovář a brankář Šimon Zajíček.

Najman byl jedním z hráčů, kteří byli připravení, pokud by někdo onemocněl nebo se zranil. „Je to univerzální mladý hráč. Myslím, že v poslední době je ve velmi dobré formě, takže se domnívám, že jeho nominace je oprávněná,“ dodal Rulík.

Národní tým bude trénovat v Praze i v úterý a ve středu, kdy odpoledne odletí do Karlstadu. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek duelem proti domácímu Švédsku. O dva dny později čeká Rulíkův výběr utkání s Finskem a v neděli změří síly se Švýcarskem. V tabulce Euro Hockey Tour jsou Češi druzí o bod za Švédskem.