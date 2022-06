Poškodili sudí Tampu? Zápas neměl skončit, láme mi to srdce, cítí křivdu trenér

Přítomní novináři zprvu netušili, co přesně se čtyřiapadesátiletému kouči nezdálo. „Až si celou situaci pustíte znovu, dojde vám, o čem mluvím,“ pronesl tajemný Cooper krátce před svým odchodem.

„Všichni děláme chyby. Ale ten gól bude bolet mnohem více než ostatní, láme mi to srdce kvůli hráčům. Máme skvělou partu, která se dostala potřetí v řadě do finále. Navíc v éře platových stropů,“ povzdechl si.

Podívejte se na rozhodující gól Nazema Kadriho:

Vítězný zásah Avalanche byl opravdu trochu netradiční. Puk po střele Nazema Kadriho nerozvlnil síť, ale zasekl se v brankové konstrukci, čehož si rozhodčí i hráči všimli až po několika vteřinách.

„Nejsem si jistý, co mu vadilo. Popravdě jsem trochu zmatený,“ podivoval se nad slovy trenéra soupeře zkušený centr, který přiblížil Avalanche zisku Stanley Cupu.

Až později se ukázalo, s čím měl Cooper s největší pravděpodobností problém. Hosté zřejmě krátce před rozhodující trefou hráli v šesti.

This is clearly why Cooper was so upset ⤵️ https://t.co/NhfWVuenpq

Tato informace se objevila i v zápise o utkání, který dostali k dispozici přítomní novináři. Na oficiálním webu zámořské soutěže naopak počty sedí.

Kadri naskočil na led místo Nathana MacKinnona, který dorazil na střídačku zhruba o čtyři vteřiny později. Mezitím už se útočník s libanonskými kořeny zapojil do akce a s pukem směřoval k Andreji Vasilevskému, jehož chvíli nato překonal.

Four seconds Kadri was on the ice for MacKinnon. It kinda looks like Kadri thought he was changing for Nichushkin and Nichushkin stays https://t.co/OH0Fy5lUGf