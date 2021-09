Sám nerezignuji a neomluvím se, není za co, řekl Král o minulosti s StB. Svolal výkonný výbor

Ve středu se výkonný výbor sejde v deseti lidech, Král jako jedenáctý člen se ho účastnit nebude. Na odvolání jsou potřeba dle řádů dvě třetiny hlasů, ale šéf svazu řekl, že pokud bude pro odvolání už polovina, bez problému odstoupí.



Zároveň prohlásil, že má čisté svědomí. „Pokud bych někomu ublížil, nemám problém se omluvit. Ale teď nemám komu a ani v obecné rovině se omlouvat nebudu. Nebudu tu hrát divadlo, že to tak cítím, protože necítím. Sám od sebe neodstoupím ne proto, že bych trval na své židli, ale protože bych asi udělal spoustě lidí radost. To si raději počkám, až něco provedu,“ řekl.

Kdo sedí ve výkonném výboru? Kdo bude hlasovat o Králově odvolání? Kromě Krále viceprezidenti Petr Bříza, Aleš Pavlík, Libor Zábranský a členové Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler a Jiří Šlégr.

Před novináři strávil více než hodinu a glosoval, že tentokrát si výjimečně přinesl i poznámky na papíře, protože na události staré přes třicet let vzpomínal těžko. Na jeho vystoupení se přišel podívat i šéftrenér českého hokeje Filip Pešán. Stál za novináři a vše mlčky sledoval.

„Nyní o mně říkají, že jsem agent a udavač, ale vojenská kontrarozvědka, se kterou jsem přišel coby pracovník organizačně právního oddělení v Plzni povinně do styku, byla o ochraně státního tajemství,“ vysvětloval Král. „Všichni jsme museli projít prověrkou na přísně tajné. Já si to místo nevybral, byl jsem na něj přiřazen, ale nelituju toho. A nelituju ani toho, co tam proběhlo.“

Že Vojenské kontrarozvědce StB kývl na spolupráci, aby donášel na nadřízeného, Král uznal, ale prý proto, že si uvědomoval, že kdyby řekl ne, tak by „pofičel“, a on chtěl vojenskou službou projít bez problémů, aby mohl co nejvíce času strávit s rodinou (manželkou a čerstvě narozenou dcerou).

„Ptali se mě na velitele, že v něj nemají důvěru, že pije, dělá průsery a mají podezření, že může docházet k úniku informací typu přísné tajné,“ začal Král vysvětlovat. „Situaci jsem zvážil sám, řekl jsem jim, že ano, pokud na něco přijdu, sdělím jim to, ale nebyl to můj styl. Nikdy bych nic takového neudělal.“

A pokračoval: „Není důvod cokoliv popírat, ale musím říct, že tak 80 % toho, co je ve spisech, není pravda. Ano, řekl jsem jim, že velitel pije a že je pod pantoflem, ale to tam věděl každý. Chlastalo se tam, to teda ano. Ale nevybavuju si, že bych kreslil plánky bytu. Odmítám, že bych instaloval odposlechy. Kdo mě zná, ví, že používám tlačítkový telefon, protože s jiným to ani neumím. Jestli tomu někdo věří, nebo ne, není podstatné. Pro mě je důležité a je to napsáno i ve spisech, že na základě mých poznatků nebyl nikdo řešen nebo postižen. Otevřeně říkám, že kdybych chtěl někoho poškodit, nebylo by to tak složité. Ale já za tu dobu na nic nenarazil a ani jsem nechtěl narazit.“

Král si prý ani nepamatuje na to, že by měl udat vojína s kontakty na západní země a počet schůzek, kterých podle spisů je přes dvacet, zúžil na „tři, maximálně pět“.

Na dotaz iDNES.cz, jak si vysvětluje, že ty informace ve spisech jsou a proč by si je někdo vymýšlel, odpověděl, že neví.



„Vypadá to, že tehdy probíhala nějaká ohromná hra tajných služeb, ale tak to nebylo. Respektuju, že jsem v nějakém postavení, je to pro společnost citlivé téma. Byl jsem u Vojenské kontrarozvědky, udělal jsem to tak, jak jsem považoval za nejlepší, a jsem rád, že jsem to zvládnul,“ dodal.

Po ukončení povinné vojenské služby Král podle svých slov další spolupráci s StB odmítl: „Řekl jsem rozhodně ne, předtím jsem to bral jako součást vojny a tím to pro mě bylo vyřízeno.“

Kauza Král a StB: od začátku

Prezident Král je od minulého týdne pod tlakem, protože měl ve svých 23 letech po vystudování právnické fakulty v Plzni souhlasit se spoluprací se Státní bezpečností a předávat informace vojenské kontrarozvědce.



Během necelého roku mělo proběhnout přes dvacet schůzek, kde měl Král informovat o soukromí nadřízeného, měl zajistit nakreslený plánek bytu či klíče od něj. Kromě toho měl též instalovat odposlechy.

Král spolupráci s kontrarozvědkou nepopírá. Vysvětluje, že byl zařazen na velitelství motostřelecké divize v Plzni, kde působil ve funkci vyšetřovatele a podílel se na „prověřování záležitostí souvisejících s ochranou státního tajemství, prověrkami jeho nositelů a šetření tzv. mimořádných událostí v armádě“.



Popírá však, že by donášel a kolegy udával. Minulou středu naopak v tiskové zprávě uvedl, že nadřízenou osobu, kterou měl sledovat, o zájmu StB informoval.

Reakce z hokejového prostředí na Královu minulost se různí. Členové výkonného výboru, který má právo prezidenta svazu odvolat, věc většinou komentovat nechtěli.

Daniel Sadil označil Krále za férového člověka, který by nikomu neublížil, a nechtěl říct, zda by jej měl výkonný výbor odvolat, pokud by se informace potvrdily jako pravdivé.



Další člen VV Jaromír Jágr nešťastně řekl: „Prosím vás, já naposledy četl noviny v roce 1998. Já vůbec nic nevím. A abych pravdu řekl, tak tyhle věci mě ani nezajímají. Že někdo něco napíše.. Já už jsem si zvyknul.“

Dominik Hašek žádnou funkci na hokejovém svazu nezastává, a tak pro iDNES.cz promluvil upřímněji: „Vrhá to stín na celý český hokej. Pokud se něčeho takového dopustil a působí v takhle vrcholné funkci, tak si myslím, že v ní být nemá. A nejlepší by bylo, kdyby se rozhodl sám odstoupit.“

Pravidelný kritik svazu Alois Hadamczik pro iDNES.cz doplnil: „Pana Krále jsem poznal jako vzdělaného člověka, který umí vystupovat a chová se slušně. Vždycky tak zacházel se mnou i s hráči. Ale od jeho nástupu do funkce padá český hokej stále níž. Hokej je národní sport, ale pan Král ho vede jako svoji soukromou firmu. Zaměstnává svoje kamarády, kteří nemají potřebné hokejové vzdělání a zkušenosti.“

„Vždyť i náš premiér má podobný škraloup a nic se neděje,“ odpověděl skaut Columbusu Milan Tichý na otázku, zda Králova minulost znamená překážku v jeho setrvání na svazu. „V Česku je možné všechno. V Severní Americe dotčené osoby odstupují, jakmile na povrch vyplují mnohem méně závažné problémy. Jsou proti nám pořád napřed. My žijeme třicet let v nějaké rádobydemokracii.“