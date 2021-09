Hlasování bylo jednoznačné. Král nadále zůstává předsedou svazu, skončí až příští rok v červnu

V pondělí Král na dotaz iDNES.cz odmítl, že by rezignoval sám od sebe. Prý by mnoha lidem udělal radost a to si radši počká, až něco skutečně provede.

Ve středu po jednání výboru nastal obrat. Jde prý o Královo osobní rozhodnutí, za kterým ale nestojí zveřejněné informace o jeho spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou StB.

Kdo hlasoval o Králově odvolání? Viceprezidenti VV: Petr Bříza, Aleš Pavlík, Libor Zábranský. Členové VV: Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr.

Výkonný výbor hlasoval tajně o tom, zda má prezident skončit ve funkci. Šlo však pouze o vyjádření názoru, konkrétní návrh na odvolání nikdo z deseti přítomných členů nepodal. Král jako jedenáctý člen VV se jednání neúčastnil, pouze na chvíli přišel zodpovědět pár otázek.

Výsledek se měla veřejnost dozvědět už v 15 hodin, avšak jednání se protáhlo téměř o hodinu a půl, protože Jiří Šlégr dorazil pozdě.

Jednání proběhlo za dozoru Miroslava Faměry, který na doporučení arbitrážní komise plnil roli nezávislého právního experta a garanta hlasovací procedury.

„Hlasovat se chodilo do jiné místnosti, než probíhalo jednání. Chodilo se jednotlivě vyplnit hlasovací lístky a vhodit je do zapečetěné krabice,“ vysvětlil Faměra proces hlasování.

27. září 2021

Jednání se zúčastnila také Jana Obermajerová, generální ředitelka marketingové společnosti a svazový partner BPA. „Informovala členy výboru o tom, že ze strany společnosti Tipsport má Tomáš Král plnou podporu. Od ostatních partnerů nezaznamenala žádné ohlasy nebo dotazy,“ uvedl Zikmund.

Sázková společnost Tipsport nicméně později uvedla v zaslaném vyjádření pro iDNES.cz, že aktivně vystupuje proti politickému extremismu a relativizaci zločinů minulého režimu a podporuje rozvoj demokratických hodnot ve společnosti.

„Zároveň máme plnou důvěru v český hokej a vyjádřili jsme ji před hlasováním výkonnému výboru i hokejovému svazu s tím, že věříme, že se kauzu podaří vyřešit bez negativního dopadu na český lední hokej. V tomto kontextu tak teď přijímáme i výsledek hlasování a v aktuální situaci vítáme rozhodnutí pana Krále své působení ve funkci do několika měsíců završit,“ píše. Celé vyjádření najdete na konci článku.

Král odstoupí příští rok v červnu na hodnotící konferenci, plný mandát mu měl vypršet až v roce 2024. Zatím není jisté, jestli bude mít svaz už příští rok nového předsedu, či jeho funkce zastanou viceprezidenti.

Všichni členové výkonného výboru novinářům vzkázali, že se o jednání a své volbě nebudou bavit a nebudou odpovídat na žádné dotazy s tím spojené. Zachovají mlčenlivost.

Na jednání zároveň podle mluvčího Zikmunda neproběhla žádná diskuse, v níž by některý z členů vyjádřil názor na situaci, protože by pak přišli o anonymitu názoru.

Všichni členové VV si mohou u mluvčího Zikmunda vyzvednout a prohlídnout kompletní Králův spis. Zda tak někdo učinil, však mluvčí také odmítl zodpovědět.

Král na jednání nakonec řekl, čemu se chce věnovat, než rezignuje. „Vypíchl tři priority, kterým by se chtěl ve zbytku mandátu věnovat - předání extraligy Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje, vyřešení často kritizovaného tématu přestupových tabulek a odstartování příprav pro mistrovství světa 2024, které hostí Praha s Ostravou,“ řekl Zikmund.

Král necítí žádnou vinu za to, co se o něm ve spisech Archivu bezpečnostních složek píše. Podle Krále je osmdesát procent informací, které v něm objevily, nepravdivých. Proč by si je někdo vymýšlel, však vysvětlit nedokázal.

Dále uvedl, že s vojenskou kontrarozvědkou byl v kontaktu jen jako pracovník organizačně právního oddělení a s civilní StB neměl nikdy nic společného.

„Mám čisté svědomí. Pokud bych někomu ublížil, nemám problém se omluvit. Ale nemám komu se omlouvat. Neodejdu proto, že bych trval na své židli, ale protože bych asi udělal spoustě lidí radost. To si raději počkám, až něco provedu,“ uvedl šéf českého hokeje.