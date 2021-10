Měli bychom si věřit, můžeme hrát s každým, burcoval Plekanec. Sám byl za hrdinu

Co jste říkal na atmosféru v O 2 areně? Ještě v ní vyhrát...

Je to super. Minulá sezona byla strašně těžká, když nikdo nechodil a my hráli před prázdným stadionem. Dneska to byl svátek hokeje, lidi viděli i celkem slušný zápas se zajímavým koncem. A šťastným pro nás.

Dorazilo i velké množství vašich příznivců.

Je těžké hrát v Chomutově, není to jednoduché ani pro fanoušky. Takže když se hraje v neděli v 16 hodin, lidí přijde víc. Jdou si podívat i na Jardu (Jágra). Jsme moc rádi, že přišli, a doufáme, že tímhle vítězstvím je přitáhneme i do Chomutova.

Kde jste vzali sílu postavit se favoritovi za stavu 1:3?

Je těžké v takový moment věřit, ale nám se povedlo snížit a pak už bylo možný všechno. Měli jsme čas, dostali přesilovku a se štěstím, které nám v posledních zápasech trochu chybělo, jsme to zvládli.

I vy jste musel v závěru zažívat parádní pocity.

Určitě. Důležité bylo vyhrát buly, udržet pásmo. Pak jsme se to snažili dostat na bránu. Výborně taky zachytal Bow, náš nejlepší hráč. Byť se to navenek nezdá, díky němu máme šanci vyhrát v každém duelu.

Utkání 15. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - Rytíři Kladno. Hráči Kladna (zleva) Nicolas Hlava, Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr a Adam Kubík se radují z gólu.

Po pěti prohrách vám tenhle výsledek může pomoct i psychicky, viďte.

To nám chybí nejvíc. Sebevědomí, že můžeme vyhrávat. Vybavím si zápas s Plzní, který nám utekl velkým rozdílem, jinak jsme s nikým nepropadli a vždy jsme měli šanci vyhrát. Měli bychom si věřit, že můžeme hrát s každým.

Že se vám to podaří zrovna proti favoritovi Spartě.

Paradoxně děláme body s týmy ze špičky. A tam, kde bychom měli brát body, naopak ztrácíme. Jak jsem říkal. V každém zápas až na Plzeň jsme hráli celkem dobře. To je pozitivní, s tím se musíme dívat vpřed.