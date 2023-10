Lídr, symbol oddanosti i provokatér. Plekancova kariéra od začátku do konce

V patnácti mezi dospělými

Patrně nejstarší veřejně dostupná fotografie Tomáše Plekance v dresu Kladna pochází ze sezony 2000/01, kdy tehdy čerstvě plnoletý mladík mezi tuzemskou elitou odehrál hned 47 zápasů.

Rok 1998 je ve zdejších končinách výjimečný zejména hokejovým veleúspěchem na olympijských hrách Naganu. V říjnu stejného roku se však v české extralize také představil nový mladík v kladenském dresu.

Ještě mu nebylo ani šestnáct, když ještě s Velvanou Kladno nastoupil k utkání 10. kola proti Karlovým Varům. Číslo 17, výrazné obočí nad široce otevřenýma očima, vyjukaný mladický výraz a pár jemných chloupků na tváři. Takový byl tehdy jistý Tomáš Plekanec.

Mezi dospělými poprvé debutoval přesně 6. října 1998 ve věku 15 let a 340 dní, v sezoně dostal ještě dvě příležitosti. Odstartovala tak seniorská kariéra jedné z českých hokejových hvězd.

Začátky za mořem

Útočník Montrealu Tomáš Plekanec (35) v roce 2005 zahajoval první sezonu, kterou odehrál takřka jen v Montrealu. Vlevo na střídačce New York Rangers sedí Marek Malík. V tomto zápase Plekanec zaznamenal první bod v NHL.

A tohle putování nabralo spád. S reprezentační dvacítkou Plekanec na začátku roku 2001 slavil zlato. Ano, to dosud poslední v dějinách českého juniorského hokeje. Pár měsíců nato si usměvavý jinoch nasazoval kšiltovku s logem Montrealu, který jej draftoval ve třetím kole z 71. pozice.

Z Kladna o rok později zamířil do zámoří. Nejprve trávil hodně času na farmě v Hamiltonu, debut v blyštivé NHL zažil na Silvestra 2003 proti Dallasu. Pokračující sběr utkání přibrzdila výluka v další sezoně, která Plekance držela opět v nižší AHL a psychicky mu dala pořádně zabrat.

Podívejte se na první gól Tomáše Plekance v NHL:

Pak už to ale konečně přišlo. Premiérový ročník v roli kmenového hráče Canadiens. A dvojí poprvé také v nejsledovanějších statistikách. Necelých sedm let po prvním startu mezi dospělými, 5. října 2005, si tehdy třiadvacetiletý hráč připsal první bod v NHL za asistenci proti New York Rangers.

První gól následoval za deset dní proti Torontu, když dostal nabito od Mikea Ribeira na levý kruh a z první propálil legendárního gólmana Eda Belfoura.

Modla v nejhokejovějším městě

ÚSPĚŠNÝ STŘELEC. Tomáš Plekanec z Montrealu slaví gól.

V ikonu se vypracoval i Plekanec. Alespoň tedy v hokeji nejzaslíbenějším Montrealu, který miluje a nejradši by ho během hokejové kariéry v zámoří nikdy neopustil.

Poctivý dělník vyniká na buly a v oslabení, dělá asistenta kapitánům Brianu Giontovi s Maxem Paciorettym. V sestavě Canadiens se drží dlouhá léta, úspěšně se vyhýbá zraněním, pravidelně sbírá body a patří mezi základ.

Na ledě si plní své úkoly, nepouští se do dlouhých řečí, udržuje klid a soupeři notně znepříjemňuje hru. Stává se z něj oceňovaný – avšak poněkud nedoceněný – obousměrný centr. Z českého hráče ale nemáte pocit, že by prahl po silnější popularitě.

„Je to skutečný profesionál,“ hlásí jeho první zahraniční kouč Claude Julien. „Byl jsem hrdý, že jsem ho mohl trénovat. Skvělý týmový člověk, který organizaci přináší hodně.“

První manželství a potomstvo

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková na cenách TýTý za rok 2011

Během léta 2010 se Plekanec dal dohromady s herečkou, zpěvačkou a dabérkou Lucií Vondráčkovou. Rok nato se potají vzali v Praze, ačkoli spolu už žili v Montrealu. Z manželství mají dva syny Matyáše a Adama.

Jejich vztah se stal také terčem vtípků třeba i v kabině české hokejové reprezentace, kde měly v rámci playlistu hrát mj. písničky Vondráčkové. Nezřídka se nabízelo také spojení Plekancových záběrů na ledě spojených s výňatkem textu „Ať je jak vítr“ ze známé skladby jeho bývalé ženy.

Vztah postupem času doprovázely neshody vedoucí až k jeho rozpadu, který dále hojně a detailně rozebírala bulvární média.

Plekancova image? Bradka a rolák

Tomáš Plekanec při svém 1000. utkání v NHL.

Bez tradičního roláku si ho na ledě jen těžko představit. Proč ho vůbec Plekanec začal nosit? Žádný výjimečný důvod za tím nehledejte, prostě jej vyzkoušel a zvykl si na něj. Zároveň ho vnímal jako svoji obranu proti potenciálním řezným zraněním krku, které třeba v roce 2008 utrpěl slovenský útočník Richard Zedník, s nímž se potkal v Montrealu.

Dlouho byl Plekanec vůbec jediným, kdo v NHL roláku holdoval. Před pěti lety si „turtleneck“ vyzkoušeli i jeho tehdejší spoluhráči z Montrealu a k nadšení měli daleko. „Je v tom vedro a vypadá to hrozně!“ lamentoval křídelník Andrew Shaw. Jen Max Domi chválil: „Aspoň v tom nedostanete rýmu.“

Kromě roláku jej dobře poznáte podle španělského střihu vousů a lehké mušketýrské bradky. Záda pak léta zdobilo číslo 14, ale věděli jste, že když v NHL začínal, oblékal pětatřicítku? Na závěr zámořské kariéry vyfasoval v Torontu číslo 19.

Provokace a bitka se spoluhráčem

TAK SE RADUJE PLEKANEC. P.K. Subban (vpravo) z Montrealu se raduje z gólu do sítě New York Rangers spolu s jeho autorem Tomášem Plekancem.

Plekanec dokázal být i pořádně nepříjemným soupeřem. Jednou se dokonce dostal i do potyčky s krajanem Davidem Krejčím. „Tohle se přece nedělá. Hlavně když je to Čech. Tohle je dětinství,“ stěžoval si v roce 2009 tehdejší centr Bostonu.

Ke klasické bitce se ale v zápase odhodlal pouze jednou. V listopadu 2017 se utkal v pěstním souboji s Bradem Richardsonem z Arizony. O pět centimetrů nižší český centr se hlavně bránil a šarvátku celkem jasně prohrál.

Zápasnicky aktivnější býval kupodivu směrem ke svým spoluhráčům, a zejména ve chvílích, kdy se mu do cesty přimotal P. K. Subban. Se svérázným bekem si nepadli do noty. Nejprve se poprali na tréninku, pak jej Plekanec bodl hokejkou při oslavě týmového vítězství proti New Jersey při odchodu do kabin.

„Není schopný dodržovat určité zásady ani po několika poradách a mítincích. Dokud se to nenaučí, tak se ty problémy budou pořád opakovat. Je zkrátka potřeba, aby u něj pořád někdo stál a tlačil na něj, aby byl zodpovědný,“ řekl na adresu svého kolegy z kabiny.

Oddaný reprezentant bez zlata

OLYMPIJSKÝ KONEC. Zklamaný český kapitán Tomáš Plekanec po prohraném utkání s USA. (19. února 2014)

Byť objížděl velké mezinárodní akce, kdy jen mohl, na velké seniorské zlato nikdy nedosáhl. Z mistrovství světa si jednou odvezl stříbro (2006) a dvakrát bronz (2011 a 2012). Nejcennější medaili pověsil na krk pouze na „dvacítkách“ v roce 2001.

Mrzet ho musí především rok 2010, kdy Češi brali senzační zlato na MS v Německu. Tehdy Plekanec výjimečně chyběl. Přitom zas tak moc nechybělo. Když v průběhu turnaje zbývalo Čechům poslední místo na soupisce, čekalo se na něj.

Montreal ovšem tehdy otočil sérii 2. kola play off NHL proti Pittsburghu, prodral se až do konferenčního finále a Plekanec zlatý turnaj zmeškal.

Konec v národním týmu

Tomáš Plekanec se rozloučil s reprezentací v roce 2018

Podruhé se trefil Patrick Kane a nasměroval Spojené státy do semifinále světového šampionátu v roce 2018. Pro Plekance to neznamenalo nejen konec v turnaji, ale zároveň i uzavření reprezentační kapitoly.

Po zápase předstoupil před kameru České televize a hlásil: „Za rok už nepřijedu, tohle byl poslední šampionát.“ Loučení bylo o to trudnější, že se mu mistrovství příliš nepovedlo. Za osm zápasů nevstřelil ani gól, zapsal jen jednu asistenci.

Reprezentantem byl však oddaným. Za Česko nastoupil na jedenácti světových šampionátech, dvakrát si zahrál na olympijských hrách a jednou na Světovém poháru.

Tisíc a jeden duel aneb Sbohem NHL!

SUVENÝR. Tomáš Plekanec z Montrealu odehrál tisící duel v NHL. Puk sympaticky hodil fanouškům.

„Neukazuju moc emocí. Vím, že je to úspěch, ale jak už jsem řekl, ocením ho, až když skončím. Teď se soustředím na zápasy.“

Tak okomentoval Plekanec svůj tisící zápas v NHL. Kulatý počin navíc obohatil gólem. Šťastným, taky posledním v zámořské kariéře. Zpoza branky nahrál puk do brankoviště, kde si ho do sítě srazil český obránce Filip Hronek.

Plekanec stihl odehrát poté už jen jedno utkání, mnohokrát se nevešel do sestavy. Na začátku listopadu roku 2018 se s Montrealem dohodl na ukončení smlouvy. „Můžu odejít spokojený. Kluci mi budou chybět, určitě se na ně budu dívat a fandit jim,“ prohodil.

Za 1 001 zápasů v základní části stihl Plekanec nasbírat 608 bodů (233+375), dalších 94 duelů prožil v play off. Až na závěr sezony 2017/18, kterou po uzávěrce přestupů strávil v Torontu, oddal celou zámořskou kariéru Montrealu. Stanley Cup nikdy nezískal, dvakrát si zahrál finále konference.

Přestože po konci v NHL tvrdil, že ho čeká v Česku jedna, maximálně dvě další sezony, nakonec v bruslích vydržel ještě pět let.

Návrat domů

Kladenští fanoušci během utkání s Litoměřicemi vítají Tomáše Plekance zpět v mateřském klubu.

Doma slíbil, že Montreal bude posledním klubem, za který v NHL naskočí. A když s ním rozvázal smlouvu, jeho kroky mířily zpátky do Česka. Toužil po extraligovém titulu, zároveň chtěl pomoci tehdy prvoligovému Kladnu.

Plekancovi se ozvalo několik klubů, spekulovalo se o Kometě, Třinci, Spartě nebo třeba Plzni. Nejprve se chtěl rozehrát v dresu Rytířů, čehož se také dočkal 1. prosince. Naskočil proti Litoměřicím a hned skóroval. „Tolik minut jsem na ledě nestrávil několik let. Bylo to krásný. I když to možná nevypadá, já si fanoušky moc užívám,“ vykládal po zápase.

V základní části nastoupil do deseti střetnutí, ve kterých dvanáctkrát bodoval. Hlavní úkol však přišel až v play off a v baráži o extraligu. A povedlo se. Plekanec byl nejproduktivnějším hráčem celé baráže a s Kladnem mohl slavit návrat mezi elitu.

Vztah s Lucií Šafářovou

Lucie Šafářová, Tomáš Plekanec a jejich syn Oliver

Na začátku srpna roku 2018 Plekanec s Vondráčkovou oficiálně potvrdili konec svého vztahu a plánovaný rozvod. Přestože zpěvačka tvrdila, že spolu fungovali jako pár až do června, Plekanec nebyl spokojený už dva roky.

A po rozchodu nezůstal sám dlouho. Ještě ve stejném měsíci přiznal, že se vídá s tenistkou Lucií Šafářovou. „Rozchod je čistě věcí nás dvou a není za ním nikdo třetí. Můžou za něj jen naše dlouhodobé neshody a rozhodně ne to, že se posledních pár dní vídám s tenistkou Lucií Šafářovou. Ne rok, ani několik měsíců, jak se ke mně doneslo, ale až v době, kdy už jsme já a Lucka naše manželství fakticky ukončili,“ komentoval tehdy Plekanec.

S Šafářovou žije doteď, v prosinci roku 2019 se jim narodila dcera Leontýna, o dva a půl roku později ještě syn Oliver. V září oslavili dvouleté výročí svatby.

Kometa, angažmá plné překážek

Brněnský Tomáš Plekanec v zápase proti Plzni.

Po návratu ze zámoří dělil Plekanec pozornost mezi dva kluby. Brněnská rodačka Šafářová jistě uvítala, že kromě Kladna, tehdy působícího v druhé nejvyšší soutěži, nastupoval také za Kometu.

Oba kluby se domluvily na střídavých startech a elitní centr nadšeně hlásil „Je pro mě ocenění, že o mě stál nejlepší extraligový tým posledních dvou let.“

V sezoně 2018/19 odehrál za Brno šestnáct zápasů, po jejím skončení podepsal roční smlouvu. „V Kometě je velká šance hrát o titul, zároveň je zde několik mladých hráčů, kteří jsou kvalitní. Budu je sledovat, rád bych jim pomohl v jejich hokejovém růstu,“ líčil odhodlaně.

V základní části posbíral 33 bodů, ale možnost zabojovat o prvenství nedostal. Vedení soutěže ukončilo play off kvůli pandemii covidu už během předkola. Další zápas za Kometu už Plekanec nepřidal. V srpnu 2020 se rozloučil, roli sehrály vážné osobní důvody.

Rodina na prvním místě

Tomáš Plekanec pózuje se svou matkou a syny Matyášem a Adamem spolu s Geoffem Molsonem, Guyem Lafleurem a Marcem Bergevinem v montrealské aréně Bell Centre.

Jakmile se dozvěděl o zhoršujícím se zdravotním stavu maminky Květy, nad ničím nepřemýšlel a Brno opustil. „S celou rodinou bychom jí rádi byli na blízku. Vím, že jí naše přítomnost pomůže. Tituly a sportovní kariéra nejsou všechno,“ napsal na Instagram.

V Kometě chtěl pokračovat, konec spolupráce ho mrzel. „Tak špičkového centra budeme těžko nahrazovat. S Tomášem jsme situaci probírali už delší dobu, jeho rozhodnutí naprosto chápu. Jsou situace v životě, kdy je rodina naprostou prioritou,“ prohlásil majitel klubu Libor Zábranský.

Hokej se rázem stal pro Plekance nepodstatným, na nějakou dobu jej odložil stranou. Až postupem času se začal chystat zpátky do akce. Řešil několik variant, znovu došlo na oťukávání s kladenským majitelem Jágrem. Výsledek? Podpis dvouletého kontraktu a návrat k Rytířům.

Po Jágrově boku až do konce

Kladno slaví záchranu v baráži o extraligu. Vlevo Tomáš Plekanec, vpravo Jaromír Jágr.

Legendární osmašedesátka se s dlouholetým parťákem loučila se slovy: „Pomohl jsi nám, když jsme to nejvíce potřebovali. Obětoval ses pro Kladno. Pro tým jsi byl obrovským vzorem a já se na tebe vždycky mohl spolehnout. Věděl jsem, že když nebudu na zimáku, postaráš se, aby to na tréninku a v zápase šlapalo.“

Na jaře roku 2021 společně vytáhli Rytíře zpět do extraligy. Jágr coby hrající majitel, Plekanec jako kapitán a největší opora. Během uplynulých dvou let si prošli celou řadu složitých a nervově vypjatých momentů. Potloukali se u dna tabulky, sezonu pokaždé zachraňovali až v baráži.

Mladší z hvězdné dvojice zářil v nejvyšší soutěži i přes pokročilý hokejový věk. V sezoně 2021/22 posbíral 53 bodů (17+36) a v tabulce produktivity skončil pátý, ročník nato se s 49 body (16+33) umístil na třetí pozici. Po jeho boku výkonnostně rostli mladí hráči jako Adam Kubík či Jiří Ticháček.

Přál si pokračovat dál, ale zdraví bylo proti. Zranění, které jej mělo vyřadit zhruba na měsíc, se ukázalo být vážnější. Plekanec už ve čtyřiceti letech nechtěl riskovat a dal hokeji sbohem. Zanechal po sobě výraznou stopu. Teď se chce především věnovat rodině.