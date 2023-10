Kladno se loučí s oporou, Plekanec kvůli zdraví končí kariéru. Byl by to risk, řekl

Pokud by se rozhodl pokračovat, hrozily by mu ještě větší komplikace. Došel tedy k závěru, že nastal čas dát hokeji sbohem. Šlo o těžké rozhodnutí, takový konec si rozhodně nepředstavoval.

„Doufal jsem, že pár týdnů odpočinku bude stačit, abych se mohl ještě vrátit na led a pomoci klukům do play off. To se bohužel nestane,“ řekl ve videu věnovanému kladenským fanouškům.

Podívejte se na rozlučkové video Tomáše Plekance.

A zároveň dodal: „Aspoň touto cestou se s vámi chci rozloučit, poděkovat za všechny sezony, které jsem tady mohl odehrát. Bylo to skvělé, i když jsme bohužel hráli na spodku tabulky, ale i tak jsem si to moc užil. Děkuju za podporu nejen mojí, ale i celého klubu a doufám, že s námi, s Kladnem, budete držet dál. Mějte se fajn.“

Když byl 8. října na ledě při kladenském vítězství 4:3 v Mladé Boleslavi, asi netušil, že se jedná o jeho poslední utkání na nejvyšší úrovni.

Start do aktuálního ročníku měl pomalejší, v devíti duelech posbíral čtyři body (1+3). Na Kladně si ale moc dobře uvědomují, že bude velmi těžké sehnat za zkušeného matadora plnohodnotnou náhradu.

Kladenský útočník Tomáš Plekanec

„Je to pro nás velká rána. Víme, co v Plekym ztrácíme. Sledujeme situaci na hráčském trhu a kdyby se objevilo zajímavé jméno, budeme na to reagovat. Co se Tomáše týká, zdraví je na prvním místě,“ uvedl sportovní manažer Jiří Burger.

Rytíři ale ukazují, že si umí poradit i bez své největší hvězdy. Stoupají tabulkou, aktuálně jsou desátí, bodovali v každém z posledních sedmi zápasů. V pátek zvládli doma vyrovnanou partii s Olomoucí, kterou přetlačili 3:2.

Jako kapitán je nově povede Radek Smoleňák, jenž se na začátku října vrátil do mateřského klubu po dlouhých dvanácti letech.

Kladno vychovalo pro velký hokej i Plekanec, jenž debutoval mezi dospělými v roce 1998. Většinu kariéry strávil v zámoří, na Kladno se vrátil v roce 2018. Zápasy druhé nejvyšší soutěže tehdy střídal s těmi extraligovými, naskakoval i za brněnskou Kometu.

Od sezony 2020/21 už byl věrný jen Rytířům. Stal se lídrem, přispěl k návratu do extraligy, důležitou roli sehrál v obou úspěšných barážích. I v pokročilém hokejovém věku patřil k nadstandardní hráčům, dvakrát se umístil v elitní pětce tabulky produktivity.

„Děkuju ti, že jsi nám pomohl, když jsme to nejvíce potřebovali. Obětoval ses pro Kladno. Pro tým jsi byl obrovským vzorem a já se na tebe vždycky mohl spolehnout. Věděl jsem, že když nebudu na zimáku, postaráš se, aby to na tréninku a v zápase šlapalo, jak má,“ vzkázal dlouholetému parťákovi kladenský majitel Jaromír Jágr.

tomasplekanec Po celou svou kariéru jsem měl velké štěstí na to, že se mi vyhýbala nějaká větší zranění. Až doteď. Myslel jsem, že se to za pár týdnů spraví a budu schopen zase pomoci svému týmu na ledě, ale bohužel. Rád bych ještě mnoho let fungoval v běžném životě bez bolesti a výraznějších omezení, proto jsem se rozhodl pro ukončení profesionální hokejové kariéry.



Moc mě to mrzí. Tuto sezónu jsem si představoval jinak, chtěl jsem si ještě jednou zahrát play off, zabojovat o co nejlepší umístění...



Když se ohlédnu zpět, jsem moc vděčný za všechny ty sezóny, kluby, spoluhráče, trenéry a všechny ostatní, které jsem za svou kariéru měl možnost potkat. Každý mě nějakým způsobem posunul. Nejen jako hokejistu, ale i jako člověka.



Kladnu přeji všechno nejlepší, bylo skvělé vrátit se domů a zahrát si zase za "svůj" klub.



Těším se, co nového život přinese, na čas strávený s rodinou. Hokej mám ale pořád moc rád a věřím, že u něj zůstanu, třeba jen v jiné roli.



Děkuji moc všem fanouškům za podporu.



Plekanec na domácí scéně pouze navázal na skvělou kariéru v NHL. Za Montreal naskočil do patnácti sezon, krátce působil i v Torontu. V základní části nejlepší hokejové ligy světa odehrál 1001 zápasů, dalších 94 přidal v play off. Dohromady posbíral 661 bodů (251+410).

Výraznou stopu zanechal i na reprezentační úrovni, zařadil se mezi nejlepší české centry své generace. V národním týmu odehrál 104 utkání s bilancí 29+30, na několika akcích plnil roli kapitána.

Nastoupil na deseti světových šampionátech, doma má jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Zahrál si i na Světovém poháru a dvou olympijských turnajích, jako mladík získal zlato z mistrovství světa do dvaceti let.

„Když se ohlédnu zpět, jsem moc vděčný za všechny ty sezony, kluby, spoluhráče, trenéry a všechny ostatní, které jsem za svou kariéru měl možnost potkat. Každý mě nějakým způsobem posunul. Nejen jako hokejistu, ale i jako člověka,“ napsal na Instagramu.

Po skončení aktivní kariéry se chce věnovat především rodině, ale hokej bude bude součástí jeho života i nadále: „Věřím, že u něj zůstanu, třeba jen v jiné roli.“