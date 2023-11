Nášup Kladnu, hattrick a bota na ledě. Tu jsem si nechat nechtěl, vtipkoval Vincour

První hattrick v kariéře v 336. utkání v extralize. Byl to váš životní zápas?

Asi se to tak dá říct. Byl to na ledě opravdu skvělý pocit.

Podle trenérů vám obrovsky sedí posun do druhé formace k Jakubu Kosovi s Tomášem Marcinkem. Jak se vám s nimi hraje?

My spolu teď čtrnáct dní trénovali a asi tam nějaká chemie tedy je. Jsem ale hlavně rád, že to sedlo dnes celé lajně, celému týmu a že jsme vyhráli takto vysoko.

Nejhezčí z tří zásahů byl podle vás ten baseballový?

Pro mě jako pro nestřelce je každý gól hezký. Samozřejmě ten baseballový gól ze vzduchu byl trošku se štěstím, ale počítá se.

Třetí branka byla snadnou dorážkou fantastické přihrávky od Kose. Oceníte i jeho?

Samozřejmě, že mu patří dík. Ale to platí i pro první můj gól, kdy mi to Kuba hodil zpoza brány. My si vážně sedli, chemie funguje a tak víme, co od sebe očekávat. Děkuji tedy Kubovi i Tomáši Marcinkovi, že mi ten hattrick dovolili.

Jste všichni vysocí a dobře stavění. Odpovídá tomu i váš hokej?

Kosák je oproti nám dost rychlý. (směje se) Samozřejmě jsme velcí, snažíme se hrát tvrdě, držet si puk a pak každý máme své přednosti, tak si chceme každý splnit své povinnosti k týmu.

Tomáš Vincour vstřelil proti Kladnu hattrick.

Problesklo vám hlavou po druhé brance, že by to tentokrát třeba mohlo vyjít, zvlášť když máte v neděli narozeniny?

Na střídačce nějaké narážky padly a v duchu jsem měl opravdu pocit, že by to tentokrát mohlo klapnout, že to dnes sedí celé lajně. A teď za to zaplatím.

Bude to dvojitá platba za narozeniny a ještě za hattrick?

Já už mám narozeniny zaplacené, ty se hradí dopředu. No a jako týmový pokladník se ještě rozhodnu, jestli si vyměřím za tohle penále, nebo ne. (směje se)

Je hattrick něco, co vám v kariéře chybělo?

Člověk si to chce odškrtnout. Je to pocta a já jsem fakt rád, že se to povedlo. Opravdu nejsem žádný střelec a dnes mi to jen sedlo. Teď už ale musíme myslet na neděli.

Schoval jste si nějakou kšiltovku z těch, co napršely na led?

Já si akorát všiml, že na ledě přistála bota, a tu jsem si schovat nechtěl.

Hráči Komety se radují z gólu proti Kladnu.

Pro listopad jste si nechal narůst parádní knír, tak není to signál, že si ho máte nechat?

No já si teď po zápase jen rychle zkontroloval telefon a tahle zpráva, že si mám knír nechat, tam je opravdu mockrát.

Cítili jste, že vám jde vše na ruku?

Dneska nám fakt všechno sedlo a i ty špinavé góly se počítají. Ony jsou často ty nejdůležitější. Takhle bychom si to přáli každý zápas, ale musíme nyní dát zase hlavy dolů a s pokorou se nachystat na neděli a Spartu.

Se Spartou vás v neděli čeká asi dost jiný zápas.

Samozřejmě víme, co mají za kádr. My jsme ale teď tvrdě trénovali právě vstříc třem zápasům doma a už se na ten zápas těšíme. Je to rival, takže se na něj nachystáme ještě o něco víc.