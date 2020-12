Trenér dvacítky Mlejnek bere do Edmontonu 10 hráčů z minulého MS, v nominaci je i Myšák

Vyškov Trenér juniorské hokejové reprezentace Karel Mlejnek zařadil do nominace na mistrovství světa na přelomu roku v Edmontonu deset hráčů, kteří hráli již na minulém šampionátu v Ostravě a Třinci. Ve výběru zůstalo 28 hokejistů - tři brankáři, devět obránců a 16 útočníků.

„Vybrali jsme tým, jemuž věříme a který se bude prát o ten nejlepší možný výsledek,“ řekl v on-line rozhovoru Mlejnek. „Každé takové zúžení není příjemné pro hráče a ani pro trenéry, ale je to součást té trenérské práce. Nemohu říci, že jsme měli úplně jasno, pár otazníků jsme museli dořešit,“ uvedl třiačtyřicetiletý kouč.

V aktuálním výběru jsou hráči ročníků 2001, 2002 a 2003. Zkušenosti z minulého MS v Česku mají brankáři Lukáš Pařík a Nick Malík, obránci Martin Haš, Karel Klikorka, Šimon Kubíček a Radek Kučeřík a útočníci Jan Myšák, Jaromír Pytlík, Adam Raška a Michal Teplý.

„Všichni hráči přípravný kemp ve Vyškově odpracovali v rámci svých možností. Rozhodování bylo složité a jedním z hlavních kritérií byla aktuální forma hráčů,“ komentoval Mlejnek zúžení týmu, do něhož se nevešlo patnáct hráčů ze širší nominace.



S týmem nepocestují do zámoří brankáři Šimon Zajíček, Tomáš Suchánek a Oldřich Cichoň, obránci Jan Mlčák, Ondřej Baláž, Michal Hrádek, Vladimír Kremláček a Adam Rutar a útočníci David Jindra, Ivan Ivan, Jonáš Peterek, Martin Ryšavý, Jakub Brabenec, Sebastian Malát a Theodor Pištěk. Zajíček s Jindrou se kempu ve Vyškově nezúčastnili kvůli zranění. Mlejnek si je ale nechával v záloze pro krajní případy.

Prostor dostali naopak sedmnáctiletí obránci Stanislav Svozil a David Jiříček, kteří již hrají v extralize a v listopadu debutovali v seniorské reprezentaci na turnaji Karjala. Ve Finsku oblékli vedle nich dres A-týmu rovněž brankář Pařík, bek Kubíček a útočníci Myšák, Pytlík, Raška, Teplý, Filip Koffer a Pavel Novák.

Původně mělo ke zúžení kádru dojít až v sobotu, po nových pokynech od organizátorů MS to ale museli nakonec trenéři stihnout již dnes. „Když to vezmu pozitivně - zaplaťpánbůh, že to bylo až dneska, nikoliv třeba v úterý nebo ve středu. Jen jsme pozměnili program a informovali o tom tým,“ podotkl Mlejnek.

Do „bubliny“ v Edmontonu se přesune česká dvacítka v neděli a hned po příletu čeká tým speciální režim včetně čtyřdenní karantény. Za přísných epidemiologických opatření má tým první trénink naplánovaný na pátek 18. prosince. První přípravný duel sehraje v pondělí 21. prosince od 3:30 SEČ proti Finsku, generálka se uskuteční ve čtvrtek 24. prosince (3:30) s Němci.

Na finální soupisku pro šampionát pak trenéři po přípravných zápasech mohou zapsat tři brankáře a 22 hráčů do pole. „V průběhu dvou přípravných utkání rozhodneme také o dvojici brankářů, s níž vstoupíme do turnaje,“ nastínil Mlejnek.

Vstup do MS čeká Mlejnkův tým v sobotu 26. prosince od 20:00 SEČ proti Švédsku. Další duely ve skupině B sehraje v pondělí 28. prosince od 3:30 SEČ proti Rusku, v úterý 29. prosince od 20:00 SEČ proti Spojeným státům americkým a ve čtvrtek 31. prosince od 20:00 SEČ s Rakouskem. První čtyři celky ze skupiny postoupí do čtvrtfinále, pro poslední letošní nesestupový šampionát skončí.

Jak vysoko český tým pomýšlí? „Nechci být alibistický, ale ani ten, kdo bude něco vykřikovat do světa. Každé odehrané utkání nám bude napovídat, jak jsme na tom. Samozřejmě chceme být co nejvýše, to je přirozené. Náš tým může být každopádně podle našeho názoru úspěšný pouze tehdy, když to bude opravdu tým. Obecně lze říci, že to tak platí v historii českého hokeje - nikdy to neuhrály jen individuality,“ zdůraznil Mlejnek.

Nominace české reprezentace na juniorské MS v Edmontonu:

Brankáři: Nick Malík (Frýdek-Místek), Jan Bednář (Karlovy Vary), Lukáš Pařík (Benátky nad Jizerou),

obránci: Michael Krutil, Šimon Kubíček, Daniel Poizl (všichni Litoměřice), Martin Haš (Benátky nad Jizerou), David Jiříček (Plzeň), Karel Klikorka (Mladá Boleslav), Radek Kučeřík (Přerov), Jiří Suhrada (Zlín), Stanislav Svozil (Kometa Brno),

útočníci: Filip Koffer, Martin Lang, Pavel Novák, Filip Přikryl, Jaromír Pytlík, Michal Teplý, Matěj Toman (všichni Litoměřice), Adam Najman, Jakub Rychlovský (oba Liberec), Martin Beránek (České Budějovice), Michal Gut (Sokolov), Jan Myšák (Litvínov), Adam Raška (Frýdek-Místek), David Vitouch (Sparta Praha), Radek Mužík (Lulea/Švéd.), Ondřej Pšenička (Waterloo/USHL).