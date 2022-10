Expert Gureň hájí hokejistu Bučka: Nic špatného neudělal, politiku nechme stranou

„Měl by být přínosem. Jak na Slovensku, tak v reprezentaci ukázal, že góly dávat umí, a teď je otázka, jaký prostor dostane. U Ocelářů má spoustu slovenských spoluhráčů, takže nejde do úplně cizího prostředí. V přípravě prý vypadá dobře a jsou s ním spokojení. Čas ukáže,“ domnívá se Gureň, když třiadvacetiletého rodáka z Nitry hodnotí po hokejové stránce.

Lidský rozměr je však neméně důležitý, jak vnímáte Bučkův příchod z tohoto pohledu?

Nelíbí se mi, jak byl spojovaný s Ruskem. Hodně se toho napsalo hlavně kvůli politické otázce a já bych to k sobě nestavěl. Myslím, že je to věc hráče a klubu. Snad se vše uklidní a každý na tyto okolnosti, které se šířily hlavně po sociálních sítích, zapomene.

Co můžou negativní reakce na sociálních sítích se slovenským útočníkem udělat?

V každém případě to nikomu nepřidá. Četl to určitě on i jeho nejbližší, ale zase musel s něčím takovým za současné situace počítat. Určitě to není příjemné. Nicméně pokud se mu bude dařit, vše bude v pořádku, jestliže nenastanou jiné okolnosti. Teď si musí říct o prostor. Záleží na něm, jak se k věci postaví.

Nebude Bučkovo angažmá škodit Třinci?

Tak ani hráčský trh není až tak široký. V Třinci neměli moc z čeho vybírat a je to jejich rozhodnutí. Politické okolnosti bych nechal stranou, vždyť on nic špatného neudělal, když si místo NHL vybral Rusko. O situaci třeba v létě také úplně nevěděl. A Jan Peterek odůvodnil, proč ho Třinec podepsal.

Vnímáte tedy přivedení slovenského útočníka jako novou příležitost?

Dávají mu druhou šanci, a když mu nabídli smlouvu, tak vědí, co dělají a proč. Oni budou za jeho podpis zodpovědní. Tímhle se jim určitě povede posílit kádr a situace kolem hráče se snad časem uklidní.

Rozumíte na druhé straně částečně pohledu veřejnosti?

Nikdy se mi to moc nelíbilo, když i někteří bývalí hráči takto kritizují. Názor může mít každý jiný, ale hráče bych neodsuzoval, také jsem pár let působil v Rusku, takže nějaká vazba mi zůstala, čímž nechci říct, že jim fandím nebo že souhlasím s tamním děním. Jen bych to nijak nespojoval, kluci jdou do KHL hrát hokej, dělají zaměstnání, za které berou peníze a s politikou nemá nic společného... Už jich tam zůstalo jen pár, není to jako dřív.

Jde ještě čistě o politiku? Když se například bývalý hokejista Jakub Koreis pozastavuje nad tím, že hráči putují do „propagandistické ligy režimu, který vyhrožuje jadernou válkou“?

Nevím, jestli to lze až takhle vnímat i ve sportu. Nedokážu říct, jaké tlaky a vlivy se tam od mého odchodu drží. V Rusku byl hokej vždy populární. Víme, kdo to platil, peníze nebyly vždy čisté... Ale netuším, jak jsou kluci v KHL vedení, jestli mají něco jako rozkazy. Jen bych je prostě všechny neházel do jednoho pytle. Také vidí, jaká tam je situace, rozhodli se sami. Nijak černě bych to neviděl a taková spojení nevytvářel, ale Kubovi nechci nic vyvracet.

Jakub Koreis @JKoreis29 1/Nejsmutnější je, že Třinec určitě nebyl jedinej, kdo toho Bučka chtěl. A Buček teď prošlápnul cestu ostatním hráčům, který se budou vracet. A Třinec zase klubům, který je budou brát. Za chvíli se nad tím přestaneme pozastavovat. oblíbit odpovědět

Jakub Koreis @JKoreis29 2/ Nad tím, že ty hráči šli hrát propagandistickou ligu režimu, kterej nám vyhrožuje jadernou válkou. Jenom proto, že dostali víc peněz. Přijde tohle někomu normální? oblíbit odpovědět

Co se týče propagandy, v Čeljabinsku například halu překrývá transparent s citátem Vladimira Putina, v Kazani se na kostce objevilo velké písmeno Z, které symbolizuje podporu Ruska.

To jsem viděl, ale až tak se o politiku v Rusku po svém odchodu nezajímám a nedovedu na to odpovědět.

Transparent s citátem ruského prezidenta Vladimira Putina visí na hale v Čeljabinsku: „Jsme jednotný lid, jeden národ a máme jedno Rusko.“

Karl Månsson @karl_khl Traktor Chelyabinsk put up a quote from Putin on the front of the arena.



"We are a unified people, we are one people, and we have one Russia. V.V Putin" https://t.co/a0ZO07B2mz oblíbit odpovědět

Nejsou hráči částečně vtaženi do války už jen proto, že v Rusku působí?

Nevím. Mně se spíš nikdy nelíbila kritika našich hráčů, kteří chtěli jít do KHL a kteří teď nemohou reprezentovat. To samé se mi nelíbí teď u Bučka, na nějž se všechno snese. Málokdo z nás dovede posoudit, jak v Rusku s kluky zachází. To by tam asi člověk musel hrát a vidět to z první ruky.