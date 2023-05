Návrat trenéra šampiona, Varaďa má blízko do Pardubic. Co Rulík a Sparta?

V Pardubicích po konci v semifinále zavládlo rozčarování, nejambicióznější klub se zřejmě nejzvučnějším kádrem vyhlásil jasný útok na titul. Když se to nepodařilo, majitel Petr Dědek začal shánět nového kouče.

Nejspíš se mu povedlo ulovit toho aktuálně nejúspěšnějšího. Dohoda mezi Varaďou a klubem má být velmi blízko.

Koncem minulého týdne přitom v rozhovoru pro iDnes Premium tvrdil: „Momentálně žádné změny na lavičce Dynama nejsou na pořadu dne.“

Pardubice zatím žádné informace poskytovat nechtějí. „Nepřijde nám v tuto chvíli vhodné se k tomu vyjadřovat. Dnes jsem si přečetl celou řadu nepravd a spekulací,“ uvedl mluvčí klubu Jan Mroviec.

Jenže už ve středu kolem oběda se mezi fanoušky na Twitteru začalo spekulovat, až neudržitelná informace prosákla ven skrze média.

Nicméně podobně tomu bylo i před několika měsíci, kdy Varaďa jednal se Spartou. I tam už někteří považovali dohodu stran za stoprocentní, až se situace úplně otočila.

Jednání nakonec ztroskotala mimo jiné na neshodě o kompetencích. Varaďa chtěl mít dohled nad více segmenty klubového fungování, než co je běžné u „klasického“ trenéra (pakliže by se teď dohodl s Pardubicemi, dá se očekávat, že Varaďa bude mít i zde rozšířené kompetence).

Když Spartě nevyšel Varaďa, pražský klub sáhl po Miloslavu Hořavovi. A přivedl mu švédského asistenta Hanse Wallsona. Jenže ten skončil, a tak Hořavovi zase hledají nového kolegu.

Mezi kandidáty by mohl být Pavel Gross, o něhož měla při angažování Kariho Jalonena zájem i česká reprezentace, nebo právě Rulík.

Kouč hokejového dvacítky a zatím stále trenér pardubického áčka se měl podle důvěryhodných zdrojů iDNES.cz o svém odvolání dozvědět ve čtvrtek ráno na schůzce s pardubickým vedením po návratu z dovolené.

Zamíří Rulík do Sparty? Vyloučené to není, klub by mohl sázet na to, že Rulík s Hořavou spolu roky spolupracovali, třeba v Mladé Boleslavi.

„Spekulace, které se objevily v médiích, v tuto chvíli nebudeme nijak komentovat,“ řekl mluvčí Sparty Marek Táborský.

Oba kluby v play off ztroskotaly na šampionech z Třince. Oba kluby toužily po titulu a potřebují posílit. Varaďa i Rulík jsou v českém prostředí uznávaná jména.