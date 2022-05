VARAĎA: Zklamání, na nájezdy s Rakušany nemělo vůbec dojít. Snad Pastrňák tým nakopne

Soupeře jsme ani nedonutili k chybám, k vyloučením, nepřehrávali jsme je, nevyhrávali jsme osobní souboje, nedostávali jsme se ke střelbě a střely zároveň vycházely ze špatných prostorů. Kdybychom ten výsledek 1:0 udrželi, počítalo by se to jako vítězství, ale stejně takové hodně utrápené.

Náš výkon zkrátka nebyl optimální a do problémů jsme se dostali sami. Ani se mi nezdálo, že by Rakušané hráli nad rámec toho, co se od nich očekávalo, že by jejich obrana byla zvlášť neprostupná. A v útoku taky byli dlouho neškodní, spíš se k nim puk několikrát dobře odrazil a jeden takový šťastný odraz dopravili do naší brány. Nájezdy jsou pak už vabank, ale hlavně jsme to k nim neměli nechat dojít.

Třinecký trenér Václav Varaďa křepčí s mistrovskou trofejí.

David Pastrňák nám určitě pomůže a celý tým k jeho příletu vzhlíží. Je schopen přejít protihráče jeden na jednoho, dát gól. Záleží, v jakém rozpoložení přijede po náročných zápasech v play off. Nebude pro něj jednoduché do mistrovství hned naskočit, ale věřím, že to těžké břímě zvedne a s jeho pomocí budeme dávat víc gólů. Zároveň je k výhrám nutné mnoha gólům zabránit. Asi je potřeba, aby se něco stalo, a Davidův příjezd je to, co náš tým může nakopnout. Věřím, že se do toho dostaneme, že náš projev bude lepší a postoupíme do čtvrtfinále v nejlepší možné pozici.

Autor je dvojnásobný mistr světa a trojnásobný trenérský mistr extraligy.