VIDEO: Já ten hokej prostě miluju. Marleauovi pomohly k rekordu i studené koupele po třetině

Měl to být nepřekonatelný milník. Tento týden však rekord Gordieho Howea v počtu utkání v základní části NHL pokořil Patrick Marleau.

Na kostce zavěšené pod střechou T-Mobile Areny svítil čas 18.40. Z duelu mezi Las Vegas a San Jose v noci na úterý bylo odehráno osmdesát vteřin. Právě v tu chvíli, kdy rozhodčí poprvé v utkání přerušil hru, z repráků zaznělo: „Dámy a pánové, útočník Sharks Patrick Marleau nastoupil dnes k rekordnímu 1768. utkání v NHL…“



Kanadský útočník s číslem 12 popošel ze střídačky, udělal před ní kolečko a kynul alespoň zčásti zaplněným tribunám. Diváci mu aplaudovali ve stoje, hokejisté obou celků bušili hokejkami o led i mantinely, trenéři tleskali, jak jen to šlo. „Absolutní lídr NHL, co se týče odehraných zápasů,“ pokračoval hlasatel, na jehož slova navázala videonahrávka s pozdravem od komisionáře soutěže Garyho Bettmana.

„Gratuluji ti k milníku, kterého jsi dosáhl. Být zmíněný v jedné větě s Gordiem Howem je největším přáním každého hokejisty. Tolik zápasů odehraješ nejen proto, že jsi dobrý chlap, vzor chování anebo miláček fanoušků. I když tím vším jsi. Dokázal jsi to proto, že jsi nezdolně zápasil každý večer i každý rok a zasloužil sis každý zápas v lize. A také proto, že jsi dosáhl elitní úrovně talentu a neuvěřitelně miluješ tuto hru. Teď jsi tam, kde Messier, Jágr a hlavně Howe,“ pronesl Bettman ve své řeči.

Marleauovi gratulovali přímo na ledě spoluhráči i soupeři. Slova chvály si pro svého parťáka schoval také český útočník San Jose Tomáš Hertl. „Patty, gratuluji tobě i tvé rodině. Jsem neuvěřitelně pyšný, že mohu být tvým spoluhráčem, a hrát tak po tvém boku. Tolik jsem se toho od tebe naučil a tolik jsme se spolu nasmáli,“ napsala po utkání osmačtyřicítka Sharks na sociální sítě.



Kluk z farmy

Bezprostředně po samotném překonání rekordu komentoval historický milník také sám Marleau. „Jako na emocionální horské dráze, byla to dlouhá jízda. Jsem velmi vděčný, že jsem toho byl schopen za podpory, kterou jsem měl po celou kariéru. Je to něco, na co nezapomenu,“ říkal po utkání.

Patrick Marleau (41) Kanadský útočník v základní části NHL odehrál rekordních 1769 duelů a posbíral 1197 bodů (566+631), v play off přidal ve 195 utkáních 127 bodů (72+55). Z 23 sezon strávil necelých jednadvacet v San Jose[, kde většinou také plnil funkci kapitána či jeho zástupce. Na dva roky si odskočil do Toronta, minulou sezonu dohrával za Pittsburgh.

Stanley Cup zatím nikdy nezískal, ovšem je dvojnásobným olympijským vítězem a dvakrát vyhrál také mistrovství světa.

Právě zmiňovaným duelem, který byl v jeho kariéře už 1768., Marleau překonal Gordieho Howea. Legendární Mr. Hockey, jak se Howeovi přezdívá, se držel v čele statistik od roku 1980. A když na něj nedosáhl ani Jaromír Jágr, zdálo se, že zůstane opravdu nepřekonán.



To by se však po kluzištích slavné NHL nesměl prohánět jednačtyřicetiletý Pan Žralok, který si pro rekord doplaval svou pílí, neuvěřitelnou oddaností sportu i pevnému zdraví – nikdy nevynechal více než šest zápasů v řadě. K tomu jistě přispěl i netradiční regenerační rituál o přestávkách. „Nikdy jsem neviděl nikoho svlékat se a oblékat tak rychle, jen aby si po každé třetině dopřál studenou koupel. Je to absolutně šílené,“ divil se Marleaův bývalý spoluhráč Dan Boyle.

Škoda že mu k překonání nemohl popřát i sám Gordie Howe – už to bude pět let, co zemřel. Stejně jako on také Patrick Marleau pochází z kanadského Saskatchewanu. Spolu se svou matkou Jeanette a otcem Denisem vyrůstal na farmě sedmdesát kilometrů od města Swift Current, místa svého narození.

„Na takové farmě se musí hodně dřít. Tihle hoši ze Saskatchewanu jsou zvyklí neošidit žádnou robotu,“ rozpovídal se bývalý kouč Sharks Todd McLellan o Marleauově původu.

„V sedmi letech sledoval Hokejový večer v Kanadě (televizní pořad)… Mario Lemieux prorazil jako nováček a hned skóroval. Patrick řval: Tati, musíš přijít, dívej se,“ vyprávěl otec Denis o tom, jak jeho syn hokej odmala zbožňoval.

Bruslit začal ve čtyřech letech. „Hrál také baseball a chodil na atletiku. Jeho snem však vždycky bylo hrát v NHL,“ pokračoval o Patrickovi táta. A tak se malý Patty, vedle krasobruslení po boku starší sestry Denise, začal hokeji věnovat naplno.

Bylo mu sedm, když ho trénoval vlastní otec. Později se připojil k Swift Current Legionnaires, načež byl v roce 1994 draftován Seattle Thunderbirds, jako šestý celkově, do Western Hockey League pomocí tzv. Bentam draftu, tedy výběru, podle něhož kluby WHL sahají po mladých amatérech.

„Už jako dítě byl obdivuhodný. Měli jsme jarní kemp v Calgary. V laboratoři jsme podstoupili naše kondiční testy, ale Patrick měl stejné jako týden před ním hráči Flames,“ vyprávěl s odstupem času majitel Thunderbirds Russ Farwell o šestnáctiletém Marleuaovi.

A pokračoval: „Pat šel na leg press (silové cvičení na nohy), začal pumpovat, až ho museli zastavit ostatní. Měl ze tří čtvrtin stejné výsledky jako hráči Flames. Všichni byli ohromení, jak moc silný byl.“

Už v mládí platil Marleau za sportovce s dokonalou postavou. Na ledě i díky tomu vynikal především v bruslení. „Byl velmi výbušný. Rychle se dostal do maximální rychlosti,“ vzpomínal Farwell. Právě v jeho týmu se Marleau stal už v sedmnácti letech kapitánem. V roce 1997 byl draftován San Jose Sharks do NHL, čímž si začal plnit svůj dětský sen.

Na Stanley Cup stále čeká

A plní si jej už 23. sezonu. V základní části nejslavnější hokejové soutěže světa nasázel 566 branek, nastoupil k rekordnímu počtu utkání, a dokonce odehrál jako čtvrtý hokejista v historii 900 utkání v řadě bez jediné pauzy. I to dokazuje, jak ohromný profesionál je.

Přes rekord, dva olympijské triumfy a dva tituly mistra světa mu jedno ve 41 letech stále schází. „Byl by neskutečně rád, kdyby mohl vyhrát Stanley Cup,“ říkala s odstupem času o svém synovi máma Jeanette.



I proto si Mr. Shark, jak je mu pro jeho oddanost San Jose přezdíváno, odskočil na tři sezony jinam. Nevyšlo mu to s nabitým kádrem Toronta ani po boku Sidneyho Crosbyho v Pittsburghu. A tak se vrátil „domů“. V dresu San Jose kroutí už jednadvacátou sezonu. Se Žraloky však letos na Stanley Cup zřejmě nepomýšlí. Pokud se kalifornský celek vůbec dostane do play off, bude to zázrak.

Hokejový grál je dalším motorem, který ho v kariéře pohání dál, aby po vypršení kontraktu podepsal znovu. Ten hlavní je však hokej sám. „Já to prostě miluju. Není nic lepšího,“ má jasno Marleau.