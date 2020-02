VIDEO: Kaše si v NHL připsal asistenci, Matthews dal čtyřicátý gól v sezoně

New York Útočník Ondřej Kaše asistoval v NHL u jedné branky Anaheimu při páteční prohře 4:5 v prodloužení na ledě Toronta. Hlavním strůjcem výhry domácích Maple Leafs byl Auston Matthews, který ke třem přihrávkám přidal i čtyřicátý gól sezony a dotáhl se v tabulce střelců na vedoucího Alexandra Ovečkina. Třetí David Pastrňák na oba ztrácí dva zásahy.

Matthews zakončil ve 34. minutě rychlý protiútok a zvýšil na 3:1. „Hodně pro mě znamená, že jsem opět překonal hranici čtyřiceti branek. Mám štěstí, že hraji se skvělými hokejisty. Je to z velké části také jejich zásluha,“ uvedl Matthews, který nasázel čtyřicet branek i v nováčkovské sezoně 2016/17.



Anaheim ale ve třetí třetině zabral a vyrovnal na 3:3 poté, co Kašeho střelu dorazil do sítě Adam Henrique. Kalifornský klub ještě jednou prohrával, ale při hře bez brankáře si 56 sekund před koncem vynutil prodloužení.

„Nehráli jsme první dvě třetiny dobře a zkušení hráči si proto vzali slovo. Povzbudili tým, zaznělo hodně pozitivního. Každý měl v sobě touhu otočit zápas, na ledě to bylo vidět,“ uvedl Max Jones, autor kontaktního gólu na 3:2. „Je to pro nás další cenná lekce, jak hrát, abychom byli úspěšní,“ konstatoval Derek Grant, který vyrovnal na 4:4.

Utkání rozhodl v čase 64:53 druhou trefou v zápase John Tavares a zařídil brankáři Jacku Campbellovi vítězný debut v dresu Toronta. „Třetí třetinu jsme nehráli moc dobře. Málo jsme bruslili, nebyli jsme iniciativní. Ale vyhráli jsme,“ oddechl si Tavares.

Columbus doma zdolal Detroit 2:0 a jeho brankář Elvis Merzlikins si díky 16 zákrokům připsal pátou nulu z posledních osmi startů. „Pozitivní je, že jsme vyhráli. O to mi jde,“ uvedl Merzlikins, který vede v NHL statistiku čistých kont (5).

Lotyšský gólman se po zranění Joonase Korpisala chopil šance, od té doby vyhrál 12 ze 14 utkání. Columbus i díky jeho výkonům ztratil v posledních deseti zápasech jen bod a posunul se na třetí místo v Metropolitní divizi za Pittsburgh a Washington. Odborníci přitom před sezonou odhadovali, že Blue Jackets budou po odchodu důležitých hráčů včetně gólmana Sergeje Bobrovského patřit k nejhorším v NHL.

Na druhé straně pustil Jimmy Howard jediný gól ze 43 střel, přesto prodloužil nelichotivou sérii a zaznamenal osmnáctou porážku za sebou. Brankáře Detroitu překonal pouze v 25. minutě Zach Werenski, druhý gól padl v power play. V dresu poražených odehrál obránce Filip Hronek stý zápas v NHL, na ledě strávil téměř 28 minut a byl nejvytíženějším hráčem utkání.

Dallas vedl na začátku druhé třetiny nad Minnesotou 2:0, ale prohrál 2:3. Za nerozhodného stavu měl na hokejce v 55. minutě gól Radek Faksa, který zakončoval v přesilové hře rychlou akci domácích do odkryté branky. Gólman Devan Dubnyk se ale stihl přesunout.

„Snažil jsem se přemístit co nejrychleji. Bylo velmi příjemné, když jsem cítil puk ve středu vyrážečky,“ prohlásil Dubnyk. „Zachránil nám zadek,“ komentoval jeho zákrok trenér Minnesoty Bruce Boudreau. Jeho svěřenci udeřili 27 sekund před koncem, když se podruhé v utkání prosadil Joel Eriksson Ek a zpříjemnil tak Zachu Parisemu tisící start v NHL.

New York Rangers po předchozí výhře nad Torontem prohlašovali, že chtějí zabojovat o play off, na které ztrácejí devět bodů, ale zápas s Buffalem jim nevyšel. Až v posledních třech minutách dali domácí hráči dvě branky, kterými snížili na konečných 2:3. „Soupeř chtěl vyhrát víc než my. Vůbec jsme se nepřiblížili tomu, co bychom chtěli hrát. Náš výkon mě zaskočil,“ přiznal trenér Rangers David Quinn.