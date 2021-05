VIDEO: Nůž chytil, nájezdy ale prohrál. Duel Lotyšsko – Kazachstán okořenila kuriózní chvilka

Hokejisté Lotyšska mají na domácím světovém šampionátu za sebou úvodní dva duely. A v obou bavili, byť rozdílně. Nejdříve v pátek šokovali triumfem nad Kanadou 2:0, o den později při prohře 2:3 po nájezdech zase okořenil duel sedmý bek Kristaps Zile.

V zápasech pořadatelské země letošního šampionátu nuda rozhodně nehrozí. Po úvodním triumfu nad jedním z favoritů celého turnaje bojovali o den později Lotyši s Kazachy v souboji, ve kterém byli pro změnu favority.

Jenže střet dvou postsovětských zemí přinesl vyrovnané klání a boj, do kterého zapadá také kuriózní situace, kdy třiadvacetiletý bek Kristaps Zile přišel při skoku do střely soupeře o celý nůž na své levé brusli a musel následně odklouzat po čtyřech na střídačku.



Zatímco kotouč zamířil po jeho bloku do rohu obranné třetiny Lotyšů, ostří na branku Matisse Kivleniekse. Ten předvedl parádní reflex a orientaci, protože stihl sledovat černou gumu, stejně jako zasáhnout proti noži letícímu do jeho branky. Ostatně, co kdyby náhodou…

V samostatných nájezdech už ale tak úspěšný nebyl, tentokrát totiž hráli prim střelci. V první várce pěti střelců na každé straně se trefilo hned šest exekutorů, následně v osmé sérii rozhodl Jevgenij Rymarev.



Kazaši tak ukázali, že to s útokem na zlato, který před turnaje vyhlásil naturalizovaný Kanaďan v jejich dresu Jesse Blacker myslí vážně. To, co většina považovala za nadsázku, potvrdil jeden z outsiderů turnaje o den později, když v odpoledním duelu porazili po nájezdech také obhájce zlata z Finska, tentokrát 2:1…