VIDEO: Pastrňák píše historii. Před zraky mamimky se opět přiblížil sesazení Ovečkina

Celkem 38 branek zapsal třiadvacetiletý rodák z Havířova v loňské sezoně. Za normálních okolností je již dlouho jasné, že tuto metu David Pastrňák pokoří.

Otázka nezní „Zda se mu to povede?“, ale „O kolik? Na jaké metě se zastaví?“

Čtvrteční hattrick při výhře 5:4 proti Winnipegu byl jeho třetím v této sezoně. Ve druhém ročníku v řadě, což z aktivních hráčů dokázal už pouze Alex Ovečkin z Washingtonu.

A to jsme lehce za polovinou základní části.

Ale pojďme dál ve chvalozpěvech na českou „osmaosmdesátku“. Za poslední tři ročníky neměl 10. ledna nejlepší střelec NHL na kontě 35 branek.



Loni byl Ovečkin na metě 32 gólů, předloni měl „Ruský car“ zapsáno 27 tref, o rok dříve vedl tabulku kanonýrů Sidney Crosby s 26 brankami.

Ten také nakonec i přerušil kralování kapitána Washingtonu střelcům slavné ligy, které začalo v sezoně 2012/13.

Pastrňák má ale vlastně od začátku ročníku nakročeno k tomu, aby zabránil Ovečkinovi v zisku už celkově deváté trofeje pro krále střelců NHL.

České křídlo přesto zůstává nohama na zemi. Nebo tedy spíše bruslemi na ledě.



„Netlačím na sebe, jen se snažím hrát svoji hru. Samozřejmě, že je hattrick super, ale kvůli produktivitě jsem tady,“ vyprávěl po zápase novinářům v šatně.

„Je fajn, že jsem se mu vzdálil, ale hokej je týmový sport, takže o tom nepřemýšlím,“ dodal při otázce, zda je rád, že odskočil Kanaďanovi Austonu Matthewsovi z Toronta. Ten o den dříve vstřelil „jen“ dva góly a momentálně jich má na kontě 31.

Za oběma je pak už výrazná propast, třetí je Američan Jack Eichler z Buffala z 27 góly.



Do konce základní části NHL ale zbývají ještě tři měsíce. A přes tři desítky zápasů, během kterých může střelecký prach kdykoliv vyschnout.

Českému střelci, který aktuálně útočí na metu kolem 65 branek (Jágr, tuzemský rekordman, nasázel nejvíce 62 gólů), ale hraje do karet několik faktorů:

1. Mezi elitní desítkou kanonýrů má nejlepší úspěšnost střelby, skoro 20 procent.

2. Nikdo z nejlepší desítky bodování nemá tak vyrovnanou statistiku na domácím a cizím ledu. Pastrňák sbírá body stejně pravidelně doma (průměr 1,46 bodu na zápas) i venku (1,42).

Přesto byl pro něj poslední duel speciální. „Medvědi“ nyní slaví „Týden maminek“. Ty byly na úterním zápase v Nashvillu, nyní doma proti Winnipegu a nebudou chybět ani v noci na neděli v New Yorku na duelu proti Islanders.

The moms sure know how to celly.#NHLBruins pic.twitter.com/Ag7ZwnwG61