Kouč Růžička povede hokejisty Slovanu Bratislava, upsal se do konce sezony

Premiéru na lavičce Slovanu si šedesátiletý Růžička odbude v pátek v Nitře. První domácí duel ho čeká v neděli proti Dukle Trenčín, za kterou hrál dvě sezony během vojny na konci 80. let.

„Nerozmýšlel jsem se ani sekundu, dohodli jsme se prakticky hned. Moc si toho vážím. Vím, že jdu do klubu s obrovskými ambicemi. Věřím, že se nám je povede naplnit,“ uvedl Růžička na tiskové konferenci.

Žádné české posily zatím vyhlédnuté nemá. „Přišel jsem s tím, že jsou tu vybraní hráči a s nimi chci pracovat. Musím se seznámit s mužstvem i realizačním týmem, uděláme všechno pro to, abychom to nastartovali. Zítra to bude těžký zápas, ale poradím si s tím,“ prohlásil český kouč.

Podle člena představenstva Pavla Hofstädtera byl Růžička pro klub první volbou při hledání nového trenéra. „Jsme rádi, že jsme našli společnou řeč. Jeho zkušenosti jsou to nejlepší, co můžeme klubu dát. Věřím, že to mužstvo nakopne. Když bude potřeba, dojde i na změny v kádru. Zítra bude známé jméno první posily. Chceme se podívat i po kempech v NHL,“ řekl Hofstädter.

Ústí nad Labem trénoval Růžička od poloviny července a s mužstvem absolvoval v druholigové skupině Západ dva zápasy s bilancí jedné výhry a jedné porážky. Vedení severočeského Slovanu dnes na webu oznámilo, že tým nově povede Jiří Merta.

Z třetí nejvyšší soutěže se olympijský vítěz z Nagana přesunul do slovenské extraligy na lavičku Slovanu Bratislava, jenž je v úvodu sezony v krizi. Desetinásobný slovenský mistr a bývalý účastník Kontinentální hokejové ligy má po čtyřech zápasech na kontě jen tři body a ve dvanáctičlenné tabulce je desátý. Nedělní debakl 1:5 ve Spišské Nové Vsi odnesl odvoláním trenér Ján Pardavý, po němž skončil také sportovní manažer Oto Haščák.

Růžička dovedl reprezentaci jako trenér k titulům mistra světa v letech 2005 a 2010. Dvakrát vyhrál extraligu s pražskou Slavií, pak koučoval také Chomutov, prvoligovou Kadaň, Hradec Králové a do loňského října Litvínov, kde s hokejem začínal.