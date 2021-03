Vlasáč, lídr, bůh Peter. Mueller a ti druzí. Proč je nejlepším cizincem?

Brno Je to Američan, zjevem připomíná boha severské mytologie Thora a teď se sám stal králem. Králem všech extraligových hráčů. S 64 body vládl útočník Komety Brno Peter Mueller produktivitě a stal se prvním zahraničním hráčem, jemuž se takový počin na českých stadionech povedl. Proč?

„Každý, kdo někdy vyhrál bodování, vždycky těžil ze spolupráce celé pětky a přihrávek. Jemu pomáhali Zaťovič i Holík a také velmi dobří obránci. Peter je každopádně střelec. Byť byl zraněný a ne všechno mu vyšlo, měl skvělý závěr sezony. A tak mě jeho vítězství ani nepřekvapuje,“ říká David Moravec, sám vítěz bodování extraligy v sezoně 1997/98.

„Je to naprosto komplexní hokejista se skvělou koncovkou a dobrým výběrem místa. Všiml jsem si, že sem tam dokáže i přitvrdit. Vyloženě ho to baví, letošní sezonu si užívá a je to zasloužené,“ přidává se dvojnásobný vítěz extraligového bodování a nyní kouč Pardubic Richard Král.

Mueller je z Ameriky vybavený dobrým bruslením, skvělým citem pro zakončení i včasné rozdávání přihrávek do gólových šancí. K tomu si během angažmá v Kometě přibral působení na Ovečkinově úderném místě z levého kruhu v přesilovkové formaci.



„Chtěl jsem ho svého času do Hradce Králové. Líbil se mi, měl jsem ho skoro hotového, ale neklaplo to. Proto se mi o něm hezky mluví. Věděl jsem přesně, jakého hráče jsem chtěl,“ vypráví Jaroslav Bednář, bývalý nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč extraligy.

Právě díky dobrému bruslení i přehledu má Mueller na konci základní části 64 bodů (29 branek a 35 přihrávek), zapsal i 10 přesilovkových gólů, jeden dal v oslabení. Se 185 pokusy byl druhým nejčastějším střelcem soutěže a navrch toto číslo podpořil úspěšností 15,68 %. V Kometě se vypracoval mezi lídry hrající až 23 minut za zápas.

Ta čísla dohromady znamenají, že je ze všech cizinců nejen prvním hráčem, který vyhrál tuzemské bodování, ale ještě prvním zahraničním hokejistou, který překonal metu 60 bodů v jedné sezoně.

„Šlechtí ho i to, že ve chvíli, kdy Martin Růžička a Milan Gulaš začali klopýtat, on je v tom období ještě dokázal předstihnout. Má cit pro hru i dobrou střelu. Nemá bůhvíjakou raketu, ale ví, v jaký čas a kam přesně zamířit. Je taky dobře stavěný, a ač má poměrně robustní postavu, přesto je rychlý a dokáže dobře reagovat na změny směru a vytváření šancí na místě. Má skvělý timing a všude je v pravý čas,“ soudí Moravec.

Utkání 24. kola hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín, 4. prosince 2020 v Plzni. Autor gólu Milan Gulaš z Plzně.

Před Muellerem v extralize zářili jiní cizinci. V Plzni Tyler Johnson či Mark Bomersback, ve Zlíně zase řádil Lotyš Roberts Bukarts, jemuž se povedlo získat 49 bodů. Během krátkého angažmá v extralize perlil i Kanaďan s polskými kořeny Wojtek Wolski. Ten během 13 loňských utkání za Třinec nasbíral 17 bodů, fanoušky okouzlil technickými finesami, výborným bruslením i přehledem na ledě.



Proč byl až vlasatý Američan tím vyvoleným, který dokázal překonat Čechy i Slováky?

„Vyšlo to na něj. Nemá to souvislost ani s covidem,“ míní Moravec. „Ti ostatní hráči nebyli v mých očích takoví, kteří by dokázali vyhrát bodování. Vždycky jim něco chybělo. Bukarts se při dobrém dohrávání dal otrávit a vymazat ze hry. Pak ho hra přestávala bavit. Ale takový hráč musí být celkový lídr,“ zdůraznil.

Muellerův agent Tomáš Krejčí ze společnosti Unlimited Sports Management přidává ještě další důvody. Například ten, že v Kometě s ním umějí zacházet, nemají komunikační bariéru, a proto se Mueller cítí komfortněji.



„A pak je důležité, zda hráč zastává takovou roli, aby bodoval. Pamatuju si, jak jeden hokejista odcházel z Finska jako nejproduktivnější borec týmu. Manažer ho chtěl, viděl jeho hru na přesilovkách, ale stejně ho kouč postavil do čtvrté pětky. Bez přesilovek, oslabení i icetimu jen těžko dělal body. Tam všude Peter hraje. Každopádně tak kvalitní cizinec jako on v extralize ještě nebyl,“ upozorňuje Krejčí.

To potvrzuje i Bednář. „Z historie tu nenajdeme lepší jméno než Peterovo a potom už jen Wolského. Řekněte mi o někom lepším...“

Mueller se zkrátka po všech peripetiích se zdravím, kdy se hokej učil znovu hrát, a cestě po Evropě zabydlel v Česku. Má tu rodinu, našel si přátele, svědčí mu klub, brněnské prostředí i herní styl.

„Možná, že není nejrychlejší hráč extraligy, ale to nebyl nikdo z borců, kteří před ním vyhráli bodování,“ usmívá se Moravec. „To bývají komplexní hráči, žádní fofrníci po křídle, jsou to většinou střelci,“ připomíná.

Teď se všichni shodují, že příští rok se zase zapojí do bitvy o krále extraligy i střelců. „Hokejově ubírat nebude, jen musí být zdravý a mít k sobě kvalitní spoluhráče. Připojí se k Milanu Gulašovi a Martinu Růžičkovi, vyskočit tam do jejich souboje mohou ještě jiní hráči se sezonou snů,“ věří Bednář.

„Podaří se mu to, pokud bude Kometa hrát zase zhruba střed tabulky a jeho pětka zůstane v tom skvělém rozpoložení. To je velmi důležité,“ míní Moravec.



Překoná i exkluzivních 83 bodů třineckého Martina Růžičky v jedné sezoně? „U Martina to bylo podložené skvělou hrou i fyzickým fondem. Strávil i minutu a půl na přesilovce. Co vystřelil, to tam padalo. On měl zdravé sebevědomí,“ vysvětluje Moravec, co je k takovému počinu potřeba.

Otázkou zůstává, jestli Muellerův výkon strhne další Kanaďany a Američany s touhou ovládnout tuzemskou produktivitu na úkor platu.



„Jen stěží, peníze hrají velkou roli. Tak dobré cizince tu prostě nezaplatíme, ale sportovně máme co nabídnout. Peter už si tu vybudoval podmínky srovnatelné se švýcarskou ligou, která je velmi dobře placená. Dostal v Brně skvělý plat a je v hokejové pohodě,“ vysvětluje Bednář.



Podle agenta Krejčího jsou pro kvalitní cizince Muellerova formátu dveře otevřené delší dobu, ale právě kvůli financím preferují KHL, ale i finskou, švédskou, švýcarskou či německou ligu. „Mají v těch zemích snazší život pro sebe i své rodiny. Jsou braní jako zaměstnanci, při zranění jim nikdo nekrátí plat jako některé kluby u nás. V Česku je jen pár mužstev, které si top cizince mohou dovolit zaplatit a vytvořit podmínky srovnatelné se zahraničím,“ uzavřel.

A tak král Peter bude nejspíš zámořským posilám ještě nějakou dobu kralovat a čeřit tabulky mezi nejlepšími borci Česka.