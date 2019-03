Vrána i Kempný se potkali s Trumpem. Prezident USA přivítal vítěze Stanley Cupu

Washington / Praha Americký prezident Donald Trump přijal v souladu s tradicí úřadující vítěze Stanleyova poháru, kteří tentokrát nemuseli do Bílého domu vážit dlouho cestu. Loni v červnu dosáhli kýženého triumfu poprvé v historii Washington Capitals, s kterými pondělní návštěvu absolvovali také čeští hokejisté Michal Kempný a Jakub Vrána.

Trump týmu pogratuloval a uvedl, že je pro něj o to větší poctou Capitals přijmout, neboť jim fandí. „Přivezli jste Stanley Cup a byly u toho tisícovky fanoušků po celém městě. A já mám takový pocit, že se to stane znovu. Jste šampioni, vítězové. A máte srdce šampionů. Myslím, že šance na další triumf je opravdu velká,“ prohlásil Trump.



Hanging out in the Roosevelt Room, waiting to head into the oval office. #stanleycup @NHL @WhiteHouse @HockeyHallFame @Capitals 0 pic.twitter.com/ut0vfjVwwz