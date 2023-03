Tohle finále je zatím nejvíc, shodují se trenéři Vsetína a Zlína

Teď budou vymýšlel fígle ve valašském derby, ze kterého vzejde vyzyvatel kladenských Rytířů do extraligové baráže.

„Těším se, ale budu rád, až to začne,“ vyhlíží úvodní duel Říha, který Zlín převzal v půlce základní části. Weintritt povýšil k áčku už po čtvrtině.

Kam řadíte ve své trenérské kariéře nadcházející finále?

Weintritt: Došli jsme podruhé za sebou do finále Chance ligy a to se počítá. Už jsem toho zažil na střídačce hodně, ale tohle finále je určitě nejvýše.

Říha: Z pozice hlavního trenéra jsem poprvé ve finále, takže je to moje maximum. Umocňuje to fakt, že je to derby se Vsetínem. Několik dní se všude mluví a píše, že to bude svátek hokeje v kraji, v republice. Celý Zlín tím žije. Musel jsem poshánět spoustu lístků pro rodinu, známé. Těším se, ale budu rád, když to začne, abych se mohl soustředit jen na hokej.

Kdyby vám na podzim někdo řekl, že soutěž vyvrcholí derby Zlína se Vsetínem, věřil byste mu?

Weintritt: Po převzetí týmu jsem takové myšlenky neměl. Měli jsme v týmu určité problémy a ty bylo nutné řešit. Nebylo to lehké období, ale každodenní prací jsme se dostali až do závěrečné série.

Říha: Den předtím, než jsem na nabídku Zlína kývl, mě to napadlo, a proto jsem do toho také chtěl jít. Když jsem ale za pár dnů zjistil, jak na tom tým je, už jsem nad tím nepřemýšlel.

Jiří Weintritt

V průběhu play off všechno směřovalo k vzájemnému souboji ve finále. Mluvili o něm fanoušci, hráči, psalo se o tom. Přál jste si ho také?

Weintritt: Vůbec jsme o tom nepřemýšleli. Vždy se připravujeme jen na nadcházející zápas, debaty o tom, co bude za týden, u nás neprobíhají.

Říha: Hlavně jsem si přál, abychom se dostali co nejdále. V závěrečném kole základní části jsme měli štěstí a souhrou okolností jsme proklouzli rovnou do čtvrtfinále. Přes předkolo je strašně těžké dojít daleko, v kariéře jsem to několikrát zažil. I když postupujete, chybí vám síly nebo hráči. Šli jsme krok po kroku. Nejdříve jsme vyřadili Porubu, která měla podle jmen nejkvalitnější kádr v lize. Třebíč zase ovládla základní části, hraje extrémně nepříjemný hokej pro soupeře.

Dá se předpokládat, že derby bude vyhrocené v hledišti i na ledě. Musíte hodně tlumit vášně v kabině?

Weintritt: Špatně zvládnuté emoce jsou to, co nás může dovést k porážce. S týmem se o tom bavíme, snažíme se být připraveni také v této rovině.

Říha: Emoce jsme museli krotit i v předchozích dvou sériích. Opakovali jsme hráčům, aby se soustředili na taktiku a koncentrovali na svůj výkon, což se nám až na první zápas ve čtvrtfinále dařilo. Poruba postupem série začala řešit věci kolem, Třebíč pak také. Před finále jsme měli na tohle téma s hráči mítink, kde jsme si k tomu spoustu řekli. Koncentrace na výkon a na stanovenou taktiku bude rozhodující. Musíme se zaměřit vyloženě na sebe, nechceme, aby hráči podlehli atmosféře.

V základní části vyhrál Vsetín tři ze čtyř zápasů. Znamená to něco vzhledem k finále?

Říha: Tohle nebude mít žádný vliv. Maže se to. Série začíná za stavu 0:0. Pro nás bude strašně důležité, abychom z venku přivezli jakékoliv vítězství jako v předchozích dvou sériích.

Jak vnímáte soupeře?

Weintritt: Zlín měl velmi dobrou poslední čtvrtinu základní části. Hraje celoplošný hokej, několik hráčů má zkušenosti z extraligy. Bude to boj.

Říha: Vyzdvihl bych útočnou kvalitu Vsetína. Mají hodně ofenzivních individualit. Vždycky někdo z útočníků zůstane mimo sestavu. Plus dva kvalitní a zkušení gólmani. I v obraně mají dobré hráče. Na Chance ligu je to výborný tým.

Několik důležitých hráčů nedohrálo semifinále. Naznačíte, jestli jste před finále kompletní?

Říha: Připojili se kluci z Havířova Kratochvíl s Apolenářem. O sestavě rozhodneme v pátek podle stavu a pocitů hráčů.