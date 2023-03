Kubalík připravil trefu Zadinovi, Krejčí se vrátil do sestavy gólem

Speciální nádech měl úterní zápas mezi St. Louis a Detroitem hlavně pro českého forvarda Jakuba Vránu (16:56, +1, 5 střel), který nastoupil proti svým bývalým spoluhráčům. Na bránu Magnuse Hellberga vyslal pět střel, další k dosavadním šesti bodům (5+1) z úvodních osmi startů v novém dresu ale tentokrát nepřidal.

Šanci dostal Vrána i v rozhodujícím penaltovém rozstřelu. Všech sedm úvodních střelců včetně zmiňovaného rodáka z Prahy však neuspělo. Prosadil se až hostující Lucas Raymond a tak výhru 3:2SN slavili hokejisté Detroitu. V řádné hrací době se všechny čtyři gólové situace zrodily už v úvodní třetině.

Blues šli dvakrát do vedení a Red Wings odpovídali. Trefu beka Roberta Bortuzza ze 3. minuty vymazal využitou přesilovkou Alex Chiasson. Také druhá gólová oslava domácích byla po akci obránce, prosadil se Marco Scandella. Detroit však vracela do hry v 18. minutě česká souhra, asistoval Dominik Kubalík (15:51, 0+1, +1, 2 střely) a svou 3. branku sezony vstřelil Filip Zadina (14:02, 1+0, -1, 3 střely).

Hotovo po první třetině bylo i v Bostonu. Lídr soutěže v zahajovacím dějství sice inkasoval od Ottawy jako první, když v 9. minutě slavil Dylan Gambrell, využitá přesilovka Davida Krejčího (14:37, 1+0, +/-: 0, 1 střela) a následná trefa Jaka DeBruska však znamenaly obrat na 2:1.

Ve zbylém průběhu už diváci branku neviděli a tak Bruins, v sestavě i s Davidem Pastrňákem (17:03, -1, 7 střel), Tomášem Noskem (13:24, -1), Pavlem Zachou (14:32, -1, 1 střela) a Jakubem Laukem (6:00, +/-: 0), mohli slavit další zisk dvou bodů.

O finální postupová místa do play off bojující Calgary odčinilo předchozí dva nezdary (5:6PP s Dallasem a výprask 2:8 od LA) jasnou výhrou 5:1 z ledu Anaheimu. Do brány se téměř po měsíci od začátku postavil Dan Vladař a zastavil 19 z 20 pokusů Ducks.

To domácí John Gibson, jemuž ze střídačky kryl záda Lukáš Dostál, čelil vysokému počtu 43 střel. Překonali jej Nick Ritchie, Troy Stecher, Rasmus Andersson, Elias Lindholm a Andrew Mangiapane.

V souboji předních týmů Metropolitní divize se z těsné výhry 3:2 radovala první Carolina na ledě třetích Rangers. O výsledku se rozhodovalo v závěru řádné hrací doby. New York od 17. minuty dlouho vedl nejtěsnějším rozdílem 1:0. Na vyrovnání Hurricanes s Martinem Nečasem (15:50, -1, 3 střely) v sestavě dosáhli až v 50. minutě.

Záhy na to Kaapo Kakko vracel Rangers náskok. Radost v Madison Square Garden ale trvala jen dalších 18. vteřin hry, než srovnal na 2:2 Stefan Noesen. Rozhodující akci si pak schoval na 58. minutu hostující Teuvo Teräväinen. Domácí útočník Filip Chytil (16:32, +1, 2 střely) tak odcházel do kabin zklamaný.

Výsledky NHL

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Góly:

04:17 Ehlers

11:33 Lowry (M. Barron, Pionk) Góly:

31:46 Hayton (Keller, Schmaltz) Sestavy:

Hellebuyck (Rittich) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, Schmidt, Capobianco – Niederreiter, Scheifele (A), Connor – Wheeler, Dubois, Ehlers – Appleton, Lowry (A), Naměstnikov – Mäenalanen, Stenlund, M. Barron. Sestavy:

Vejmelka (Prosvetov) – Kesselring, Välimäki, Moser, Nemeth, Söderström, Mackey – Keller (A), Hayton, Schmaltz – Crouse (A), McBain, Maccelli – Fischer (A), Boyd, B. Ritchie – O'Brien. Rozhodčí: Lee, Syvret – Marquis, Mills. Počet diváků: 13 216.

Washington Capitals Washington Capitals : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 6:7P (3:1, 2:2, 1:3 - 0:1) Góly:

05:12 Ovečkin (Wilson, D. Strome)

08:10 Oshie (Fehérváry, Milano)

16:00 Sheary (Sandin, Protas)

30:36 Milano (Bäckström, Oshie)

39:53 Jensen (Dowd, Wilson)

55:24 Jensen (C. Lindgren) Góly:

16:45 E. Robinson (Olivier)

26:57 A. Boqvist (Bemström, Sillinger)

35:01 Roslovic (K. Johnson, Blankenburg)

46:37 A. Boqvist (Pederson)

48:35 Bemström (Laine, J. Gaudreau)

59:13 Jenner (K. Johnson, Laine)

62:43 Roslovic (J. Gaudreau) Sestavy:

C. Lindgren (Fucale) – Jensen, Sandin, Fehérváry, Alexejev, G. Carlsson, Irwin – Wilson, D. Strome, Ovečkin (C) – Cr. Smith, Kuzněcov, Mantha – Oshie (A), Bäckström (A), Milano – Protas, Dowd, Sheary. Sestavy:

Tarasov (Hutchinson) – Gudbranson, Blankenburg, Peeke, Berni, A. Boqvist, Bayreuther – Marčenko, Laine, J. Gaudreau (A) – Roslovic, Jenner (C), K. Johnson – Bemström, Sillinger, L. Foudy – Olivier, Pederson, E. Robinson. Rozhodčí: Hebert, Halkidis – Berg, Murray Počet diváků: 18 573

New York Rangers New York Rangers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) Góly:

17:00 Motte (Goodrow, Vesey)

50:20 Kakko (Chytil, Fox) Góly:

49:49 Chatfield (Stepan, Drury)

50:38 Noesen (Fast, J. Staal)

57:27 Teräväinen (Burns, Kotkaniemi) Sestavy:

Šesťorkin (Halák) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba (C), Mikkola, B. Schneider – Panarin, Zibanejad (A), Tarasenko – Kreider, Trocheck, P. Kane – Lafreniere, Chytil, Kakko – Vesey, Goodrow (A), Motte. Sestavy:

Andersen (Kočetkov) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Gostisbehere, Chatfield – Jarvis, S. Aho II, Nečas – Martinook, Kotkaniemi, Teräväinen – Noesen, J. Staal (C), Fast – Drury, Stepan, Puljujärvi. Rozhodčí: MacDougall, O'Rourke – Nansen, Suchánek Počet diváků: 18 006

Dallas Stars Dallas Stars : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:5P (1:2, 0:1, 3:1 - 0:1) Góly:

03:52 Heiskanen (J. Robertson, Pavelski)

43:57 W. Johnston (Ja. Benn, R. Suter)

56:34 Pavelski (Dadonov, Ja. Benn)

59:59 Ja. Benn (Hintz, Heiskanen) Góly:

02:32 B. Tanev (Sprong, Soucy)

12:20 Sprong (A. Larsson, B. Tanev)

21:37 McCann (Eberle, Oleksiak)

54:03 B. Tanev (Geekie, Soucy)

61:52 A. Larsson (McCann, Wennberg) Sestavy:

Oettinger (Poirier) – Heiskanen, C. Miller, Lindell, Hakanpää, R. Suter, Hanley – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Domi, Faksa, Dellandrea – Ja. Benn, W. Johnston, Dadonov – Kiviranta, Glendening, F. Olofsson. Sestavy:

Daccord (Mar. Jones) – Dunn, A. Larsson, Oleksiak, Borgen, Soucy, Schultz – Tolvanen, Gourde, Bjorkstrand – McCann, Beniers, Eberle – Schwartz, Wennberg, B. Tanev – Geekie, Sprong, Frödén. Rozhodčí: Dwyer, Blandina – McNamara, Pancich Počet diváků: 18 532

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Calgary Flames Calgary Flames 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Góly:

27:26 Vatrano (Silfverberg, Comtois) Góly:

00:37 N. Ritchie (Hanifin, Dubé)

16:50 Stecher (Huberdeau, Coleman)

22:36 R. Andersson (Toffoli, Backlund)

40:46 E. Lindholm (Toffoli, Backlund)

55:26 Mangiapane (Toffoli) Sestavy:

Gibson (Dostál) – Harrington, Fowler (A), Shattenkirk, Benoit, Colt. White, Beaulieu – R. Strome, Zegras, McGinn – Terry (A), McTavish, Max Jones – Vatrano, Lundeström, Nesterenko – Silfverberg (A), Grant, Comtois. Sestavy:

Vladař (Markström) – R. Andersson, Hanifin, Weegar, Zadorov, Stecher, Gilbert – Toffoli, E. Lindholm (A), Mangiapane – Coleman, Backlund (A), Huberdeau (A) – Dubé, Kadri, N. Ritchie – Duehr, Lewis, Lucic. Rozhodčí: Chmielewski, Rooney – Murchison, Deschamps Počet diváků: 12 974

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) Góly:

27:57 J. Miller

32:42 J. Miller (Q. Hughes, E. Pettersson)

51:43 Di Giuseppe (J. Miller, Q. Hughes) Góly:

03:01 Kessel

12:11 R. Smith (W. Karlsson)

30:22 Blueger (Howden, Hague)

37:19 Dorofejev (Pietrangelo, W. Karlsson) Sestavy:

Demko (S. Martin) – Q. Hughes (A), Bear, Brisebois, T. Myers, Wolanin – Kuzmenko, E. Pettersson (A), Beauvillier – Di Giuseppe, J. Miller (A), Boeser – Joshua, Aman, Garland – Kravcov, Dries, Podkolzin – Studnicka. Sestavy:

Quick (L. Thompson) – Martinez (A), Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Marchessault – R. Smith (A), W. Karlsson, Dorofejev – Cotter, Stephenson, Kessel – Howden, Blueger, Amadio. Rozhodčí: Rehman, Brenk – Toomey, Cherrey Počet diváků: 18 757

New York Islanders New York Islanders : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 7:2 (0:1, 3:0, 4:1) Góly:

20:28 Parise (Mayfield, Pageau)

33:50 Fasching

37:26 Clutterbuck (Pulock)

44:13 Clutterbuck

50:00 Holmström (Lee)

53:56 Dobson (Pageau)

56:46 Lee (Dobson, Clutterbuck) Góly:

11:01 Lafferty (Liljegren, McMann)

43:29 Marner (Matthews, Holl) Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Pelech, Mayfield, Romanov, Pulock, Bolduc, Dobson – Lee (C), Horvat, Holmström – Engvall, Nelson (A), Palmieri – Parise, Pageau, Fasching – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Sestavy:

Samsonov (M. Murray I) – Giordano, Holl, McCabe, Liljegren, Rielly (A), E. Gustafsson – Järnkrok, Matthews (A), Kerfoot – Bunting, Tavares (C), Marner – McMann, Lafferty, W. Nylander – Aston-Reese, Kämpf, Acciari. Rozhodčí: St. Pierre, Charron – Gawryletz, Jackson Počet diváků: 17 255

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Florida Panthers Florida Panthers 6:3 (1:1, 4:1, 1:1) Góly:

04:43 Farabee (N. Cates, Zamula)

28:42 Sanheim (Lemieux)

36:54 Laughton (DeAngelo, Zamula)

38:05 Sanheim (N. Cates, Farabee)

38:55 Provorov (Foerster, Frost)

57:59 Frost (Foerster) Góly:

01:15 M. Tkachuk (Verhaeghe, Luostarinen)

34:17 Montour (Barkov, Reinhart)

53:49 Reinhart (Barkov, Montour) Sestavy:

Hart (Sandström) – York, Provorov, Ristolainen, Sanheim, DeAngelo, Seeler, Zamula – Tippett, N. Cates, Farabee – Allison, Hayes, J. van Riemsdyk – Foerster, Frost, Lemieux – Laughton (A), Deslauriers. Sestavy:

Lyon (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura – Reinhart, Barkov (C), Lundell – M. Tkachuk (A), Luostarinen, Verhaeghe – Duclair, E. Staal, Lomberg – Cousins, Coli. White, G. Smith. Rozhodčí: Kozari, Furlatt – Knorr, Smith Počet diváků: 16 479

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Nashville Predators Nashville Predators 3:7 (0:2, 2:4, 1:1) Góly:

23:36 Cozens (Peterka, Quinn)

37:17 Ta. Thompson (Dahlin, V. Olofsson)

47:45 J. Skinner (Tuch) Góly:

11:45 Tomasino (Duchene)

18:43 Duchene (Tomasino, Lauzon)

24:00 Novak (Evangelista, Barrie)

29:21 Evangelista (Novak, Saros)

30:01 Evangelista (Sherwood)

35:52 McDonagh (Evangelista)

57:37 Duchene (McDonagh) Sestavy:

C. Anderson (36. Luukkonen) – Clague, Dahlin (A), Jokiharju, Power, Ljubuškin, Stillman – Tuch, Ta. Thompson, J. Skinner – Quinn, Cozens, Peterka – V. Olofsson, Jost, Mittelstadt – Okposo (C), Krebs, Girgensons (A). Sestavy:

Saros (Lankinen) – Barrie, McDonagh (A), Fabbro, Lauzon, C. Foote, Gross – Duchene (A), Glass, Tomasino – Evangelista, Novak, Sherwood – Co. Smith, Sissons (A), Trenin – Asplund, Jankowski, Afanasjev. Rozhodčí: Graham Skilliter, Garrett Rank. Čároví: Brad Kovachik, James Tobias Počet diváků: 13043

Boston Bruins Boston Bruins : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Góly:

11:33 Krejčí (Bergeron, H. Lindholm)

15:52 DeBrusk (Marchand, H. Lindholm) Góly:

08:55 Gambrell (Greig) Sestavy:

Ullmark (Swayman) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Clifton, Orlov – DeBrusk, Bergeron (C), Marchand (A) – Pastrňák, Krejčí, Zacha – Frederic, Coyle, Bertuzzi – Hathaway, Nosek, Lauko. Sestavy:

Sögaard (Mandolese) – Zub, Sanderson, Hamonic, Chychrun, Brännström, Chabot (A) – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Greig, DeBrincat – Kastelic, Pinto, Brassard – Watson, Gambrell, P. Brown. Rozhodčí: Nicholson, South – MacPherson, Shewchyk Počet diváků: 17 850

St. Louis Blues St. Louis Blues : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:3N (2:2, 0:0, 0:0 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

02:21 Bortuzzo (Blais, B. Schenn)

10:03 Scandella Góly:

07:49 Chiasson (Perron, Larkin)

17:47 Zadina (Kubalík, Lindström)

Raymond Sestavy:

Hofer (Binnington) – Leddy, Parayko (A), Scandella, Faulk, Krug, Bortuzzo – Vrána, Thomas (A), Kyrou – Toropčenko, Bučněvič, Kapanen – Saad, B. Schenn (A), Blais – N. Walker, L. Brown, Neighbours. Sestavy:

Hellberg (Husso) – Walman, Seider, Määttä, Oesterle, Hägg, Edvinsson, Lindström – P. Suter, Larkin (C), Raymond – Berggren, Copp (A), Perron (A) – Kubalík, Veleno, Zadina – Erne, Czarnik, Chiasson. Rozhodčí: Pollock, Beach – O ́Quinn, Baker Počet diváků: 18 096

New Jersey Devils New Jersey Devils : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1) Góly:

52:08 Meier (Hischier, Bratt) Góly:

46:41 Shaw (Dewar, Sundqvist)

64:58 Boldy Sestavy:

Vaněček (Schmid) – Hamilton, Siegenthaler, Marino, Graves, Severson, Bahl – Bratt, Hischier (C), Meier – Mercer, J. Hughes (A), Haula – Tatar, J. Boqvist, Palát (A) – Šarangovič, M. McLeod, N. Foote. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Merrill, Middleton, Dumba (A), Brodin, Klingberg, Goligoski – Zuccarello, Hartman, M. Foligno (A) – Boldy, J. Eriksson Ek (A), M. Johansson – Sundqvist, F. Gaudreau, Duhaime – Reaves, Dewar, Shaw. Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, TJ Luxmore – S. Barton, J. Mahon Počet diváků: 16 124