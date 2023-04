Pastrňák zakončil rekordní základní část Bostonu vítězným gólem

Boston ve svém finálním přestavení v základní části, kterou ve více než stoleté historii ligy ovládl dosud nevídaným způsobem, porazil 5:4 domácí Montreal. Symbolicky právě Canadiens v ročníku 1977 byli dosavadními držiteli bodového rekordu soutěže se 132 body. Tým kapitána Patrice Bergerona v letošním ročníku dokráčel až na 135 bodů. Vrchol sezony je však ještě před nimi. V prvním kole play off Boston narazí na Floridu.

Autorem rozdílové góly zápasu byl v 51. minutě třetí muž produktivity NHL David Pastrňák (18:12, 1+1, -1, 3 střely). Po Jaromíru Jágrovi teprve druhý český stovkař v historii se letos dostal na 113 bodů (61+52). Díky vyššímu počtu branek je před čtvrtým Nikitou Kučerovem z Tampy, jenž se zastavil rovněž na 113 zápisech (30+83). Lepší byla jen odskočená dvojice Edmontonu Connor McDavid (153 bodů, 64+89) a Leon Draisaitl (128, 52+76). Jediná trefa nakonec Pastrňákovi chyběla i na vyrovnání českého střeleckého rekordu, který si zatím udržel Jaromír Jágr s 62gólovým ročníkem 1996 v dresu Pittsbughu.

Bod za přihrávku dresu Bruins bral i Jakub Lauko (9:07, 0+1, +2). S prázdnou tentokrát odcházel jen Pavel Zacha (16:32, -2, 1 střela), trio Tomáš Nosek, David Krejčí a Jakub Zbořil nenastoupilo.

V zápase zklamaných týmů Columbus porazil 3:2 po prodloužení Pittsburgh. Blue Jackets se tak odpoutali ode dna NHL a s 59 body přenechali poslední místo Anaheimu (58 bodů). Hostující Penguins do zápasu šli s hořkým vědomím první neúčasti v play off po dlouhých 16 letech. Kapitán týmu Sidney Crosby asistoval u obou branek, do sestavy se tentokrát nedostal český bek Jan Rutta.

Naše barvy naopak hájil za domácí Columbus nováček Stanislav Svozil (19:13, 0+1, +/-: 0, 1 střela), jemuž dali trenéři šanci poprvé nakouknout do nejlepší hokejové ligy světa. 20letý juniorský reprezentant se navíc přihrávkou podílel na trefě na 2:2 z 37. minuty. Vítězný gól Blue Jackets, za které v sezoně již dříve debutoval další talentovaný český obránce David Jiříček, vstřelil v 61. minutě forvard Johnny Gaudreau.

Hokejisté Chicaga ve finálním představení v základní části NHL doma podlehli 4:5 po prodloužení Philadelphii. O výsledek však tentokrát nešlo. Fanoušci v zaplněné aréně United Center se loučili s dlouholetým kapitánem Jonathanem Toewsem (1 067 zápasů, 372+511), kterému po sezoně vyprší smlouva a nebude mu generálním manažerem Kylem Davidsonem prodloužena.

Po Patricku Kaneovi, jenž před březnovou uzávěrkou přestupů zamířil k Rangers, tak slavný klub opouští další ikona a definitivně udělá tečku za úspěšnou dynastií Blackhawks ozdobenou Stanley Cupy z let 2010, 2013 a 2015.

Obhájci Stanley Cupu z Colorada, které ještě čeká páteční zápas s Nashvillem a tím si definitivně určí soupeře pro první kolo play off, se ve svém předposledním startu v základní části radovali z výhry 4:2 nad Winnipegem.

Bránu Jets hájil David Rittich, jenž kryl 21 z 24 střel. Mezi tři tyče domácích nakonec Alexandar Georgijev (kryl 18 střel z 20) nepustil uzdraveného náhradníka Pavla Francouze. Avalanche o výsledku rozhodli zásahy ze třetí třetiny v podání Evana Rodriguese a Artturi Lehkonena.

Podobně jako Boston na Východě se na play off skvěle naladili i hokejisté Edmontonu ze Západní konference, když uzavřeli své působení v dlouhodobé fázi sezony devátou výhrou v řadě.

Stalo se tak po výsledku 5:2 nad San Jose, za které nastoupili i Češi Tomáš Hertl (20:46, 0+1, -2, 5 střel) a Radim Šimek (12:35, -1). Nejvíce si vylepšil statistiky německý útočník Oilers Leon Draisaitl (1+2), dvakrát skóroval Mattias Janmark. V prvním kole play off Edmonton poměří síly s týmem Los Angeles.

Výsledky NHL

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Góly:

13:33 Malgin (Eller, Newhook)

36:11 Rantanen (Rodrigues, D. Toews)

43:01 Rodrigues (Lehkonen, B. Hunt)

58:31 Lehkonen (Byram) Góly:

22:15 Jonsson Fjällby (Pionk, Dillon)

34:59 Stanley (M. Barron) Sestavy:

Georgijev (Francouz) – Girard, D. Toews (A), J. Johnson, Byram, B. Hunt, E. Johnson – Ničuškin, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Lehkonen, Compher, Rodrigues – Newhook, Eller, Malgin – Nieto, Cogliano, L. O'Connor. Sestavy:

Rittich (Hellebuyck) – Dillon (A), Pionk, Samberg, DeMelo, Stanley, Capobianco – Connor (A), Naměstnikov, Kuhlman – Niederreiter, Lowry (A), Appleton – M. Barron, Toninato, Mäenalanen – D. Gustafsson, Stenlund, Jonsson Fjällby. Rozhodčí: Dwyer, Hanson – Pancich, Murray Počet diváků: 18 137

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 4:5P (2:2, 1:2, 1:0 - 0:1) Góly:

07:28 Khaira (Murphy, Kaiser)

09:20 A. Bjork (Athanasiou, Mitchell)

27:40 J. Toews (Athanasiou, S. Jones)

58:00 Athanasiou (T. Johnson) Góly:

00:26 Konecny (Frost)

06:21 Konecny (Frost)

20:46 Tippett

24:22 N. Cates (Konecny, Tippett)

63:09 Provorov (Konecny, Sanheim) Sestavy:

Stalock (Mrázek) – S. Jones, C. Jones, Murphy (A), Kaiser, Zajcev, Englund, Mitchell – Gust, J. Toews (C), T. Johnson – B. Robinson, Athanasiou, A. Bjork – Joe. Anderson, Entwistle, Katchouk – R. Johnson, A. Wagner, Khaira. Sestavy:

Sandström (Hart) – York, Provorov, Ristolainen, Sanheim, Braun, Ginning, Seeler – Konecny, Frost, Farabee – J. van Riemsdyk, Hayes, Laughton (A) – Tippett, N. Cates, Allison – Lemieux, Laczynski, Deslauriers. Rozhodčí: MacPhee, Chmielewski – Marquis, Shewchyk

Washington Capitals Washington Capitals : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:5P (3:1, 1:1, 0:2 - 0:1) Góly:

04:36 Snively (Milano)

05:59 Sandin (Bäckström, Ovečkin)

10:18 Cr. Smith

21:05 Wilson (Jensen, D. Strome) Góly:

17:06 Haula (Šarangovič, L. Hughes)

38:36 Wood (Tatar, Mercer)

43:17 Haula (Bratt, Haula)

52:23 Hamilton (Severson, J. Boqvist)

64:33 L. Hughes (J. Hughes, Hischier) Sestavy:

Kuemper (Cooper) – Fehérváry, Carlson (A), Sandin, Jensen, Irwin, Alexejev – Ovečkin (C), Bäckström (A), Cr. Smith – Sheary, D. Strome, Wilson – Milano, Kuzněcov, Snively – Malenstyn, Protas, Aube-Kubel. Sestavy:

Blackwood (22. Schmid) – Bahl, Hamilton, Siegenthaler, Severson, L. Hughes, B. Smith – Tatar, Hischier (C), Mercer – Meier, J. Hughes (A), Bratt – J. Boqvist, Haula, Šarangovič – Wood, Lazar, Bastian. Rozhodčí: South, Dunning – Alphonso, Tobias Počet diváků: 18 573

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) Góly:

02:44 Terry (Fowler)

41:27 Max Jones (Shattenkirk, Terry)

54:51 Zegras (Henrique, Terry) Góly:

16:57 Kopitar (M. Roy, Byfield)

30:15 Kempe (Doughty, Arvidsson)

31:04 Moore (Arvidsson)

47:26 Kempe (Doughty, Arvidsson)

58:21 Kempe (Kopitar, M. Roy) Sestavy:

Gibson (Dostál) – Benoit, Fowler (A), Helleson, Shattenkirk, Colt. White, LaCombe – Terry, Zegras, Henrique (A) – Vatrano, R. Strome, Max Jones – Silfverberg (A), Lundeström, Nesterenko – S. Carrick, Groulx, Grant. Sestavy:

Korpisalo (Copley) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Gavrikov, Se. Walker, Durzi – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Arvidsson, Danault, Moore – Kaliyev, Lizotte, Iafallo – Anderson-Dolan, Kupari, Grundström. Rozhodčí: Hebert, Syvret – Kelly, Flemington.

Nashville Predators Nashville Predators : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:3P (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0) Góly:

08:02 Jankowski (Barrie, McCarron)

16:19 Sherwood (Novak, Evangelista)

54:04 Trenin (Pärssinen, Sissons)

62:44 Pärssinen (McDonagh, Glass) Góly:

14:19 F. Gaudreau (Merrill, Nyquist)

30:46 F. Gaudreau (M. Foligno, Nyquist)

54:20 Petan (Sa. Walker, Giroux) Sestavy:

Saros (Lankinen) – Fabbro, McDonagh (A), Livingstone, Barrie (A), C. Foote, Stastney – Tomasino, Glass, Sanford – Evangelista, Novak, Sherwood – Trenin, Sissons (A), Pärssinen – McCarron, Jankowski, Asplund. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Faber, Middleton, Dumba (A), Merrill, Klingberg, Goligoski, Addison – M. Foligno (A), F. Gaudreau, Nyquist – Reaves (A), Dewar, Duhaime – Sa. Walker, Rossi, Petan – Giroux, Swaney. Rozhodčí: O'Rourke, Sandlak – Gawryletz, Mills. Počet diváků: 17 519.

Florida Panthers Florida Panthers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:6 (0:1, 0:1, 4:4) Góly:

41:14 Barkov (Reinhart, Gudas)

43:33 Lomberg (Gudas)

57:58 Duclair (E. Staal, Gudas)

58:37 Verhaeghe (M. Tkachuk) Góly:

08:21 Burns (S. Aho II, Jarvis)

21:12 Kotkaniemi

46:07 Burns (Drury)

46:28 Fast (J. Staal, Gostisbehere)

57:20 Gostisbehere

59:00 S. Aho II (Jarvis) Sestavy:

Lyon (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura – Duclair, Barkov (C), Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Lundell, Luostarinen – Reinhart, E. Staal, Lomberg – Cousins, Coli. White, G. Smith. Sestavy:

Andersen (Raanta) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, Gostisbehere – Nečas, S. Aho II, Teräväinen – Puljujärvi, Kotkaniemi, Noesen – Fast, J. Staal (C), Martinook (A) – Jarvis, Stastny, Drury. Rozhodčí: Lee, Charron – Suchánek, Cormier Počet diváků: 19 160

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:5P (2:4, 1:0, 1:0 - 0:1) Góly:

05:08 O'Brien (Kesselring, McBain)

19:53 Boyd (Keller, Schmaltz)

29:54 O'Brien (Kesselring)

56:40 Schmaltz (Söderström, Maccelli) Góly:

03:57 E. Pettersson (Q. Hughes, Burroughs)

08:03 Garland (Beauvillier, Kuzmenko)

12:21 J. Miller (Q. Hughes, Di Giuseppe)

14:26 Garland (Burroughs, Kuzmenko)

61:29 Garland (J. Miller, Q. Hughes) Sestavy:

Vejmelka (Prosvetov) – Välimäki, Moser, Söderström, J. Brown, Mackey, Kesselring – Keller (A), Boyd, Schmaltz – Maccelli, Hayton, Crouse (A) – O'Brien, McBain, Fischer (A) – Kelemen, Jeník, B. Ritchie. Sestavy:

Delia (Demko) – Q. Hughes (A), Burroughs, A. Hirose, T. Myers, Bear, McWard – J. Miller (A), E. Pettersson (A), Di Giuseppe – Kuzmenko, Dries, Garland – Joshua, Aman, Boeser – McDonough, Studnicka, Beauvillier. Rozhodčí: Schrader, Rehman – O ́Quinn, Jackson Počet diváků: 4 600

Seattle Kraken Seattle Kraken : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Góly:

16:20 Schwartz (Wennberg, Geekie) Góly:

09:56 R. Smith

32:37 Martinez (Barbašev, Eichel)

59:22 Stephenson Sestavy:

Grubauer (Daccord) – A. Larsson (A), Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Soucy – Eberle (A), Beniers, McCann – Sprong, Wennberg, Schwartz – Bjorkstrand, Gourde, Tolvanen – Geekie, Donato, B. Tanev. Sestavy:

Brossoit (Quick) – Pietrangelo (A), Martinez (A), Hague, Hutton, Theodore, McNabb – Marchessault, Eichel, Dorofejev – R. Smith (A), W. Karlsson, Amadio – P. Kessel, Stephenson, Barbašev – Kolesar, N. Roy, Blueger. Rozhodčí: Skilliter, Rank – Knorr, Galloway Počet diváků: 17 151

Dallas Stars Dallas Stars : St. Louis Blues St. Louis Blues 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Góly:

43:45 W. Johnston (Dadonov, Ja. Benn) Góly:

Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – R. Suter, Heiskanen, Lindell, Hakanpää, Harley, C. Miller – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Marchment, Domi, Seguin – Ja. Benn, W. Johnston, Dadonov – Kiviranta, Faksa, Dellandrea. Sestavy:

Binnington (Hofer) – Leddy, Parayko, Krug, Faulk, Tucker, Rosén – Saad, Thomas, Kyrou – Blais, Bučněvič, Kapanen – Neighbours, B. Schenn, Vrána – Toropčenko, N. Walker, T. Pitlick. Rozhodčí: St. Pierre, Sutherland – Cherrey, Kovachik Počet diváků: 18 532

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:3P (0:0, 2:3, 1:0 - 1:0) Góly:

20:43 Jokiharju (Mittelstadt)

22:46 V. Olofsson (Okposo, Girgensons)

43:03 Ta. Thompson (J. Skinner, Tuch)

61:18 Mittelstadt (Dahlin, J. Skinner) Góly:

24:27 Stützle (Sanderson, Batherson)

26:11 Gambrell (Sokolov)

32:35 Giroux (B. Tkachuk, Stützle) Sestavy:

C. Anderson (Levi) – Dahlin (A), Jokiharju, Power, Ljubuškin, Stillman, Bryson – J. Skinner, Mittelstadt, Tuch – Greenway, Cozens, Ta. Thompson – Peterka, V. Olofsson, Quinn – Girgensons (A), Krebs, Okposo (C). Sestavy:

Sögaard (Talbot) – Sanderson, Zub, Brännström, Holden, Kleven, Guenette – B. Tkachuk (C), Stützle, Giroux (A) – DeBrincat, Pinto, Batherson (A) – M. Joseph, Kastelic, P. Brown – Sokolov, Gambrell, Gauthier. Rozhodčí: Kozari, McIsaac – Deschamps, McNamara

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) Góly:

07:49 Killorn (Cirelli, Colton)

47:27 Hagel (Point, Killorn)

50:47 Point (Kučerov, Sergačjov)

55:59 Point (Hagel, Sergačjov)

59:50 Eyssimont (Colton) Góly:

Sestavy:

Elliott (Vasilevskij) – Hedman (A), Černák, Cole, Perbix, Bogosian, D. Raddysh, Sergačjov – Stamkos (C), Kučerov (A), Killorn – Cirelli, Colton, Eyssimont – Point, Paul, Hagel – Maroon, Bellemare, Perry. Sestavy:

Husso (Hellberg) – Walman, Seider, Määttä, Lindström, Chiarot, Edvinsson, Oesterle – Perron (A), Copp (A), Raymond – Larkin (C), P. Suter, Kubalík – Veleno, Luff, T. Hirose – Czarnik, Chiasson. Rozhodčí: Pochmara, Kea – Nansen, Baker

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : San Jose Sharks San Jose Sharks 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Góly:

04:16 Janmark (Ekholm, S. Skinner)

06:56 Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid)

25:02 Bouchard (Draisaitl, Yamamoto)

34:04 Janmark (Ryan)

55:55 E. Kane (Draisaitl, Ceci) Góly:

09:44 Gregor (Bordeleau, Lorentz)

38:48 Lorentz (Hertl, Peterson) Sestavy:

S. Skinner (Campbell) – Bouchard, Ekholm, Ceci, Nurse (A), Desharnais, Kulak – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Yamamoto, Draisaitl, E. Kane – Janmark, Bjugstad, Kostin – Ryan, R. McLeod, Foegele. Sestavy:

Reimer (Kähkönen) – E. Karlsson (A), Thrun, Benning, Ferraro, Šimek, Knyžov – Peterson, Couture (C), Hertl (A) – Labanc, Lorentz, J. Svečnikov – Zetterlund, Sturm, Gregor – Bordeleau, Robins, MacDonald. Rozhodčí: Schlenker, Rooney – Apperson, Murchison Počet diváků: 18 347

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:2P (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0) Góly:

22:12 Peeke (McKown)

56:35 Bemström (Pyyhtiä, Svozil)

61:00 J. Gaudreau (A. Boqvist) Góly:

04:28 Letang (Crosby, Rakell)

43:53 Guentzel (Letang, Crosby) Sestavy:

Hutchinson (Gillies) – Bayreuther, Peeke, Berni, A. Boqvist, Svozil, Sweezey, Kňažko – J. Gaudreau (A), Kuraly (A), Marčenko – K. Johnson, Roslovic, L. Foudy – Luoto, McKown, Bemström – Pyyhtiä, Angle. Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Dumoulin, Letang (A), M. Pettersson, Petry, P. Joseph, Kulikov – Guentzel, Crosby (C), Rust – Zucker, Malkin (A), Rakell – Granlund, Poehling, A. Nylander – D. O'Connor, Carter, Heinen. Rozhodčí: Pollock, Hebert; Smith, Barton Počet diváků: 18 369

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Boston Bruins Boston Bruins 4:5 (1:2, 2:1, 1:2) Góly:

03:36 Condotta (Pezzetta, Teasdale)

27:16 Suzuki (Edmundson)

28:24 Pezzetta (R. Pitlick, Tierney)

41:09 J. Barron (Evans, R. Pitlick) Góly:

08:49 Frederic (Clifton, Pastrňák)

14:40 DeBrusk (McAvoy, Marchand)

33:58 Orlov (Lauko)

48:48 Coyle

51:00 Pastrňák (Orlov, Bertuzzi) Sestavy:

Montembeault (Allen) – Matheson, J. Barron, Edmundson (A), Wideman, Kovacevic, Allard – Drouin, Suzuki (C), Armia – R. Pitlick, Evans, Gallagher (A) – Farrell, Tierney, Gurjanov – Pezzetta, Condotta, Teasdale. Sestavy:

Swayman (Bussi) – Orlov, McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Grzelcyk, Clifton – Marchand (A), Bergeron (C), DeBrusk – Bertuzzi, Zacha, Pastrňák – Hall, Coyle, Lauko – Greer, Frederic, Hathaway. Rozhodčí: Halkidis, Lambert – MacPherson, Hughes Počet diváků: 21 105