Pastrňák gólově otevřel výhru, Nečas byl u obou branek Caroliny

S 61 góly druhý nejlepší střelec letošní základní části NHL David Pastrňák (18:44, 1+0, +/-: 0, 2 střely) si otevřel brankové konto v play off už v 6. minutě otevírací partie proti Floridě. V přesilové hře mu Tyler Bertuzzi připravil snadnou pozici zakončovat do zcela odkryté brány. Druhá asistence putovala na konto Davida Krejčího (20:59, 0+1, +/-: 0, 1 střela), který se po odpočinku ze závěru dlouhodobé fáze sezony vrátil do sestavy Bostonu.

Podruhé se měnilo skóre ve 24. minutě, když zpoza levého kruhu vypálil nad lapačku Alexe Lyona forvard Brad Marchand. Krátce na to Floridu vrátil zpátky do hry jeden z jedenácti stovkařů letošní sezony Matthew Tkachuk - 2:1. Ještě před druhým odchodem do kabin ovšem domácí uklidnil pojistkou Jake DeBrusk, asistenci si připsal i Pavel Zacha (14:30, 0+1, +1).

Gólman Bruins Linus Ullmark (kryl 31 z 32 střel) již Panthers nic dalšího nedovolil a tak se domácí mohli radovat z výhry 3:1. Kromě výše jmenovaných Čechů slavil i Tomáš Nosek (11:54, +/-: 0, 2 střely), v obraně hostů nechyběl Radko Gudas (16:30, +/-: 0, 2 střely).

Za hubenou výhrou Caroliny 2:1 nad Islanders stály góly ze startu úvodních dvou třetin. V obou případech šlo o využité přesilovky. Ve 4. minutě fanoušky rozjásal Sebastian Aho a v 23. minutě pro změnu Stefan Noesen. Asistence si v obou případech připsali ofenzivní obránce Brent Burns a nejproduktivnější muž Hurricanes v základní části Martini Nečas (18:53, 0+2, -1, 3 střely).

Za Ostrovany kontroval o pouhých 34 vteřin později po druhé trefě domácích obránce Ryan Pulock. Gólman Caroliny Antti Raanta však všechny zbylé pokusy New Yorku dokázal zlikvidovat a mohl se tak radovat z výhry.

Hokejisté Edmontonu zakončili základní část serií devíti výher a do prvního zápasu play off nastoupili ve stejném stylu, kdy po první třetině vedli nad Los Angeles 2:0 po gólech Leona Draisaitla a Evana Boucharda.

Stav 2:0 vydržel až do třetí třetiny, kdy však Kings našli recept na brankáře Stuarta Skinnera. Hned dvakrát se radoval Adrian Kempe a díky druhé trefě domácího Draisaitla museli Kings skóre dotahovat až do samého závěru řádné hrací doby. Na 3:3 vyrovnával až v čase 59:43 kapitín hostů Anže Kopitar.

V prodloužení již aréna Rogers Place začala bouřit, rozhodčí však gól Dereka Ryana pro hru vysokou holí neuznali a nakonec udeřili hráči LA. Přesilovou hru v 70. minutě rychle využil Alex Iafallo a dokonal tak obrat Kings na 3:4.

Výsledky NHL

Boston Bruins Boston Bruins : Florida Panthers Florida Panthers 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Góly:

05:58 Pastrňák (Bertuzzi, Krejčí)

23:41 Marchand (McAvoy, Orlov)

37:32 DeBrusk (Bertuzzi, Zacha) Góly:

26:34 Tkachuk Sestavy:

Ullmark (Swayman) – Orlov, McAvoy (A), Lindholm, Carlo, Clifton, Forbort – Marchand (A), Zacha, DeBrusk – Pastrňák (A), Krejčí, Bertuzzi – Frederic, Coyle, Hall – Hathaway, Nosek, N. Foligno. Sestavy:

Lyon (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Mahura, Gudas – Duclair, Barkov (C), Verhaeghe – Lundell, Luostarinen, Tkachuk (A) – Lomberg, E. Staal, Reinhart – Cousins, White, G. Smith. Rozhodčí: Charron, Brenk – Gawryletz, Murray Počet diváků: 17850 Stav série: 1:0

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New York Islanders New York Islanders 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Góly:

03:47 S. Aho II (Burns, Nečas)

22:27 Noesen (Burns, Nečas) Góly:

22:51 Pulock Sestavy:

Raanta (Andersen) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Gostisbehere, Chatfield – Teräväinen, S. Aho II (A), Jarvis – Noesen, Kotkaniemi, Nečas – Martinook, J. Staal (C), Fast – Drury, Stastny, Stepan. Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Pelech, Pulock, S. Aho I, Mayfield, Bolduc, Dobson – Lee (C), Horvat, Barzal – Engvall, Nelson (A), Palmieri – Pageau, Parise, Fasching – Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Rozhodčí: Dwyer, McIsaac – Brisebois,Gibbons Počet diváků: 18 680 Stav série: 1:0

Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:2 (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0) Góly:

22:08 Hintz (Ja. Benn)

24:13 J. Robertson (Heiskanen, Pavelski) Góly:

19:12 Kaprizov (Spurgeon, Zuccarello)

34:25 Steel (Nyquist) Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen, Suter, Hakanpää, Lindell (A), C. Miller, Harley – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Dadonov, W. Johnston, Ja. Benn (C) – Seguin (A), Domi, Marchment – Dellandrea, Glendening, Faksa. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Spurgeon (C), Middleton, Dumba (A), Brodin, Faber, Merrill – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Gaudreau, M. Johansson – Nyquist, Steel, M. Foligno (A) – Reaves, Dewar, Duhaime. Rozhodčí: O ́Rourke, Luxmore – Kovachik, Flemington