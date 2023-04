Florida v prodloužení udolala Boston, Seattle se přiblížil senzaci

Boston ve středu před svými fanoušky nastoupil do pátého pokračování série úvodního kola play off proti Floridě za vedení 3:1 na zápasy a v přípědě další výhry tak mohl slavit postup. Střelecká převaha 47:25 ovšem domácím tentokrát k úspěchu nestačila a po výsledku 3:4 po prodloužení se těšili z udržení naděje hráči Panthers s českým obráncem Radko Gudasem (21:27, +/-: 0, 1 střela).

Bruins, za které z Čechů opět nenastoupil zraněný David Krejčí, po většinu řádné hrací doby dotahovali ztráty. Vše odstartoval v 9. minutě útočník Floridy Anthony Duclair. Po využité přesilovce Brada Marchanda z úvodu druhé dvacetiminutovky v 39. minutě vrátil hostům vedení Sam Bennett.

V 45. minutě domácí dostal zpět do hry další využitou přesilovkou navrátilec do sestavy, kapitán Patrice Bergeron - 2:2. Krátce na to ovšem trestali přestupek Jakuba Lauka (7:32, +/-: 0) také hosté, do prodloužení tak zápas poslal až Taylor Hall trefou na 3:3 z 50. minuty.

Rozhodující okamžik duelu přinesla 67. minuta, kdy se nedohodl gólman Bostonu Linus Ullmark s za nahozeným pukem sprintujícím obráncem Mattem Grzelcykem a nestihl tak včas zaujmout ideální pozici v brankovišti před zakončujícím Matthew Tkachukem. Ten se s bilancí 1+1 stal hvězdou zápasu. Čeští útočníci David Pastrňák (23:47, -1, 4 střely), Pavel Zacha (19:38, -1, 3 střely) a Tomáš Nosek (13:09, +/-: 0, 3 střely) tentokrát nebodovali.

Překvapivá výhra 3:2 z ledu Colorada dostala nováčky ze Seattlu do shodného vedení v sérii 3:2 na zápasy. Tým Kraken je tak ve své premiérové účasti ve vyřazovacích bojích blízko senzačního vyřazení obhájců Stanley Cupu.

Góly vítězů obstarali Morgan Geekie, Yanni Gourde a skvělý debut v NHL hrájící Tye Kartye. V dresu Avalanche se prosadili Nathan MacKinnon a Evan Rodrigues.

Výsledky play off NHL

Boston Bruins Boston Bruins : Florida Panthers Florida Panthers 3:4P (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1) Góly:

22:27 Marchand (McAvoy)

44:33 Bergeron (Marchand, Pastrňák)

49:16 Hall (Carlo, Coyle) Góly:

08:26 Duclair (Verhaeghe)

38:52 Bennett (Verhaeghe, Cousins)

45:14 Reinhart (Tkachuk, Barkov)

66:05 Tkachuk Sestavy:

Ullmark (Swayman) – Grzelcyk, McAvoy, Lindholm, Carlo, Forbort, Orlov – Bertuzzi, Bergeron, Pastrňák – Marchand, Coyle, N. Foligno – Hall, Zacha, DeBrusk – Lauko, Nosek, Hathaway. Sestavy:

Bobrovskij (Lyon) – Forsling, Ekblad, M. Staal, Montour, Mahura, Gudas – Verhaeghe, Barkov, Duclair – Cousins, Bennett, Tkachuk – Luostarinen, Lundell, Reinhart – White, E. Staal, Dalpe. Rozhodčí: L'Ecuyer, McCauley – Pancich, Smith Počet diváků: 17 850 Stav série: 3:2