Brankáři Mrázek a Vaněček v NHL slavili výhry, Hronek jednou asistoval

Vítězi posledního Stanley Cupu, hokejisté Vegas Golden Knights, vstoupili do nové sezony NHL ve velkém stylu. Sedmi úvodními výhrami stanovili nový rekord v podání obhájce stříbrného poháru. Narazili až na osmý pokus, kdy před svými fanoušky překvapivě nestačili 3:4 po prodloužení na Chicago.

Češi v NHL 1. Pastrňák - 7z./10b. (6+4) 2. Nečas - 9z./9b. (4+5) 3. Chytil - 7z./6b. (0+6) 4. Hronek - 7z./5b. (0+5) 5. Hertl - 8z./5b. (1+4)

To se v bráně mohlo spolehnout na Petra Mrázka, jenž kryl 18 z 21 střel. Vstup do zápasu ovšem konečnému výsledku příliš nenasvědčoval poté, co Mrázek inkasoval ze dvou úvodních střel od Dorofeyeva a Williama Karlssona. Blackhawks se však rychle vzpamatovali a ještě v první třetině srovnali na 2:2 akcemi Ryana Donata a jedničky draftu Connora Bedarda. Ve třetí třetině skóre otočil Taylor Raddysh, domácím ale trefil v 52. minutě za vyrovnání na 3:3 alespoň bod ofenzivní bek Shea Theodore.

V prodloužení pak William Karlsson podrazil Bedarda a následnou přesilovku využil ke vstřelení vítězné trefy hostující Philipp Kurashev.

Po prvním neúspěchu Vegas tak v NHL již není neporaženého celku. Naopak na první výhru stále jako poslední čeká San Jose. Páteční návštěva ledu Caroliny na tom nic nezměnila, když domácí zvítězili hladce 3:0 po hattricku finského útočníka Teuvo Teräväinena.

V bráně pro změnu úřadoval jeho krajan Raanta, jenž si čisté konto vysloužil 20 zákroky. Český útočník Hurricanes Martin Nečas (20:21, +/-: 0, 2 střely) po předchozím zisku tří bodů (2+1) proti Seattlu tentokrát vyšel naprázdno, stejně jako trojice Čechů v dresu trápících se Sharks: Tomáš Hertl (19:52, +/-: 0), Filip Zadina (15:31, -2, 1 střela) a Jan Rutta (19:40, -2, 3 střely).

Stejně jako Mrázek s Chicagem slavil těsnou výhru i Vítek Vaněček, jehož New Jersey porazilo 5:4 Buffalo. Česká jednička Devils zastavila 23 z 27 střel soupeře. Autorem vítězné trefy domácích byl finský forvard Erik Haula, jenž v 55. minutě slavil svou druhou trefu. Poprvé se prosadil v 34. minutě při hře v oslabení. Mezi střelce vítězů patřil i produktivní Jack Hughes, jenž s průběžnými 18 zápisy (5+13) vévodí NHL.

V útoku New Jersey nechyběl Ondřej Palát (12:07, +/-: 0, 2 střely), jenž celkově posbíral 17 trestných minut. Stalo se tak poté, co v první třetině mstil bodyček Connora Cliftona na kapitána Nico Hischiera.

Hokejisté Arizony nedotáhli do vítězného konce skvěle rozehranou partii proti Los Angeles. S Karlem Vejmelkou v bráně vedli Coyotes po první hrací části 4:1. Hostující Kings však skóre postupně dokázali otočit na 4:5, nejvíce se o to zasloužil dvougólový obránce Drew Doughty. Právě jeho druhá trefa z 59. minuty byla nakonec tou rozdílovou. Vejmelka utkání dochytal s bilancí 36 zákroků proti 41 střelám.

Po čtvrteční výhře 3:0 z ledu Calgary nastoupili hokejisté St. Louis o den později pro změnu v domácím prostředí Vancouveru. Další venkovní výhru už ale nepřidali. Po skóre 5:0 se radovali Canucks, za které dvakrát skóroval ofenzivní obránce Quinn Hughes a tři body si připsal centr J.T. Miller (1+2).

Do bodových statistik promluvil i jediný český zástupce na ledě Filip Hronek (18:50, 0+1, +2, 1 střela), jenž asistoval u úvodní trefy parťáka Hughese. Gólman vítězů Demko na nulu potřeboval 22 zásahů. Mimo sestavu Blues podruhé za sebou zůstal Jakub Vrána, jenž z úvodních pěti startů vyprodukoval tři body 1+2. Kouč Craig Berube však od českého střelce očekává lepší výkony.

Výsledky

New Jersey Devils New Jersey Devils : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) Góly:

07:41 Holtz (L. Hughes, M. McLeod)

16:11 Bratt

33:47 Haula

42:09 J. Hughes (L. Hughes, Meier)

54:17 Haula (Bahl, Marino) Góly:

06:11 Peterka (Jost, Power)

15:42 T. Thompson (Tuch, Greenway)

37:31 Dahlin (Samuelsson, J. Skinner)

52:35 Cozens (Okposo) Sestavy:

Vaněček (Schmid) – Siegenthaler, Hamilton, Bahl, Marino, B. Smith, L. Hughes – Toffoli, J. Hughes (A), Meier – Palát (A), Hischier (C), Bratt – Haula, Mercer, Lazar – Holtz, M. McLeod, Bastian. Sestavy:

Comrie (31. Luukkonen) – Dahlin (A), Samuelsson, Power, Jokiharju, E. Johnson, Clifton – Greenway, T. Thompson, Cozens – J. Skinner, Mittelstadt, Tuch – Peterka, Krebs, Jost – V. Olofsson, Girgensons (A), Okposo (C). Rozhodčí: Rooney, Halkidis – Apperson, Berg Počet diváků: 16514

Washington Capitals Washington Capitals : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:2N (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

09:49 Wilson (McMichael, T. van Riemsdyk)

17:14 D. Strome (Ovečkin, Kuzněcov)

Carlson Góly:

02:17 Rossi (M. Foligno, M. Johansson)

41:16 Hartman Sestavy:

Kuemper (Shepard) – Fehérváry, Carlson, Sandin, T. van Riemsdyk, Alexejev, Jensen – Ovečkin, D. Strome, Wilson – Milano, Kuzněcov, Oshie – McMichael, Bäckström, Mantha – Malenstyn, Protas, Phillips. Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Brodin, Faber, Middleton, Mermis, Addison, Merrill – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Maroon – M. Foligno, Rossi, Lettieri – Dewar, Duhaime. Rozhodčí: Luxmore, Skilliter – Knorr, Marquis Počet diváků: 16 602

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:5 (4:1, 0:1, 0:3) Góly:

00:37 Maccelli (Bjugstad, Moser)

07:44 Moser (Schmaltz, Keller)

08:21 McBain (O'Brien, Stecher)

08:55 Durzi (Sanford, Vejmelka) Góly:

05:55 M. Anderson (Byfield, Kempe)

36:11 Doughty (Kempe, Fiala)

41:49 Byfield (Kaliyev, Spence)

46:54 Kopitar

58:01 Doughty (Moore, M. Anderson) Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Moser, Durzi, Stecher, Dumba, Välimäki, J. Brown – Keller (A), Hayton, Schmaltz (A) – Maccelli, Bjugstad, Kerfoot (A) – Carcone, Cooley, Sanford – O'Brien, McBain, Boyd. Sestavy:

Copley (9. Talbot) – M. Anderson, Doughty (A), Gavrikov, M. Roy, Englund, Spence – Byfield, Kopitar (C), Kempe – Fiala, Dubois, Laferriere – Moore, Danault (A), Kaliyev – Grundström, Lizotte, Lewis. Rozhodčí: Rehman, Dunning – Murchison, Mahon Počet diváků: 4600

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:4P (2:2, 0:0, 1:1 - 0:1) Góly:

01:35 Dorofejev (Amadio, W. Karlsson)

03:52 W. Karlsson (Theodore, McNabb)

51:28 Theodore (Eichel) Góly:

13:20 Donato (Perry, Kaiser)

14:39 Bedard (N. Foligno, A. Vlasic)

41:11 T. Raddysh

62:50 Kurashev Sestavy:

Hill (L. Thompson) – Martinez, Pietrangelo, McNabb, Theodore, Hague, Korczak – Barbašev, Eichel, Marchessault – Cotter, Stephenson, Stone – Dorofejev, W. Karlsson, Amadio – W. Carrier, Howden, Kolesar. Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – Korchinski, S. Jones, A. Vlasic, Murphy, Tinordi, Kaiser – N. Foligno, Bedard, Kurashev – Dickinson, Reichel, T. Raddysh – T. Johnson, Donato, Perry – Katchouk, Entwistle, R. Johnson. Rozhodčí: O'Rourke, Hanson – Gawryletz, Baker Počet diváků: 18 338

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : St. Louis Blues St. Louis Blues 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Góly:

07:59 Q. Hughes (Hronek)

25:48 Q. Hughes (Boeser, J. Miller)

26:58 Di Giuseppe (Myers, J. Miller)

28:52 J. Miller (E. Pettersson)

46:35 Michejev (E. Pettersson, Kuzmenko) Góly:

Sestavy:

Demko (DeSmith) – Hronek, Q. Hughes (C), Friedman, Cole, Myers, Soucy – Michejev, E. Pettersson (A), Kuzmenko – Boeser, J. Miller (A), Di Giuseppe – Garland, P. Suter, Joshua – Höglander, Lafferty, Beauvillier. Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko (A), Leddy, Faulk, Krug, Bortuzzo, Scandella, Perunovich – Kyrou, Thomas (A), Saad – Kapanen, B. Schenn (C), Bučněvič – Neighbours, Hayes, Toropčenko – Blais, Sundqvist. Rozhodčí: McIsaac, Markovic – Galloway, Shewchyk Počet diváků: 18 548