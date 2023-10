Pastrňák oslavil jubileum dvěma góly, poprvé se trefil i Kubalík

Pastrňák v jubilejním zápase čekal na bod deset a půl minuty. V čase 10:33 v přesilové hře vyzval ke střele Brada Marchanda, jehož pokus dorazil za brankovou čáru Zacha. Český centr otevřel skóre zápasu a střelecky se prosadil podruhé v sezoně.

„V posledních zápasech se snažím být víc před brankou a hledat si dorážky. Máme skvělé střelce, tak se toho snažím využívat. Jsem rád, že se to ke mně dnes odrazilo a dal jsem gól,“ řekl Zacha.

Za další čtyři minuty přidal další gól Bostonu Charlie McAvoy, ale Detroit v úvodu třetího dějství snížil. Poslední desetiminutovka patřila Pastrňákovi. Český kanonýr nejprve proměnil druhé trestné střílení v sezoně a v čase 57:41 pokusem o mantinel trefil prázdnou branku. „Chtěl jsem jen vyhodit puk ven z našeho obranného pásma. Byl to šťastný odraz,“ vysvětlil spokojený střelec.

Havířovský rodák má nyní na kontě v zápasech základní části NHL 630 bodů a na třináctém místě českých historických tabulek se vyrovnal Robertu Reichelovi. V pořadí střelců se Pastrňák s 309 trefami přiblížil na rozdíl jediného gólu k sedmému Petru Nedvědovi.

Boston vyhrál sedmý zápas z úvodních osmi a pojistil si vedení ve Východní konferenci. „Zápasy proti týmům ze stejné divize jsou v podstatě duely o čtyři body. Je důležité je zvládat, protože každý bod v NHL je důležitý,“ řekl Pastrňák, jenž je druhým nejlepším střelcem a čtvrtým nejproduktivnějším hráčem ligy.

Vancouver i přes prohru s Rangers bodoval v šestém z osmi dosavadních zápasů v sezoně a v Západní konferenci drží třetí místo. Hronek se poprvé zapsal do statistik ve 36. minutě, kdy jeho nahození od modré čáry v přesilovce tečoval za newyorského gólmana J. T. Miller. Druhou branku český bek připravil necelých pět minut před koncem základní hrací doby. Po jeho přistrčení se do puku opřel Carson Soucy a poslal zápas do prodloužení. V něm rozhodl o bodu navíc pro Rangers K’Andre Miller.

Hronek v úvodních osmi zápasech sezony nasbíral sedm asistencí a je třetím nejproduktivnějším českým hokejistou. V počtu asistencí se mezi obránci řadí k ligové elitě. Více gólů připravil pouze tahoun Tampy Bay Victor Hedman.

Kubalík se v úvodu angažmá v Ottawě herně i bodově trápil. Na první zápis útočník, který dvakrát v kariéře překonal hranici 20 branek za sezonu, čekal až do osmého utkání. Trápení prolomil ve 26. minutě zápasu s Pittsburghem. Po přihrávce Ridlyho Greiga napřáhl v pravém kruhu a zvýšil na 3:0.

Toronto v Nashvillu prohrálo po třech výhrách. Maple Leafs domácí přestříleli 35:24, čtyřikrát trefili brankovou konstrukci, na víc než bod jim ale herní převaha nestačila. David Kämpf byl ve 33. minutě odměněn za aktivitu na brankovišti a u trefy čtyřicetiletého beka Marka Giordana zaznamenal druhou asistenci v sezoně.

Obhájci titulu z Vegas porazili Los Angeles 4:3 po samostatných nájezdech a bodovali i v devátém zápase. Golden Knights smazali dvoubrankové manko a ještě necelou minutu před koncem vedli 3:2. V čase 58:57 poslal zápas do prodloužení obránce Kings Drew Doughty, v závěrečném rozstřelu ale výhru urvali hosté z Vegas. Vítězný nájezd proměnil Jack Eichel.

Talentovaný český gólman Lukáš Dostál, jenž v Anaheimu dostává prostor za zkušeným parťákem Johnem Gibsonem, vychytal v letošní sezoně už třetí výhru. Po úspěších nad Carolinou a Columbusem v sobotu přispěl k triumfu 7:4 nad domácí Philadelphií.

Pochytal 27 z 31 střel Flyers. Dvakrát jej pokořil Travis Konecny. V dresu Ducks se dokonce již druhým hattrickem letošní sezony blýskl forvard Frank Vatrano, jenž své třígólové představení završil v 52. minutě zásahem při hře v oslabení. Společně s Dostálem se z výhry Anaheimu radoval i obránce Radko Gudas (21:36, +2, 4 střely), jenž platil za nejvytíženějšího beka hostů.

Výsledky

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:7 (0:2, 2:2, 2:3) Góly:

31:49 Atkinson (Tippett, York)

32:35 Konecny (Se. Walker, Laughton)

49:51 Konecny (Couturier, Brink)

57:00 Farabee (Brink, N. Cates) Góly:

00:58 R. Strome (McTavish)

15:20 Vatrano (Fowler, McTavish)

26:58 Vatrano (LaCombe, R. Strome)

29:30 Henrique (Max Jones, Silfverberg)

42:42 Zegras (R. Strome)

43:14 Leason (Carrick, R. Johnston)

51:12 Vatrano (Henrique) Sestavy:

Ersson (Hart) – York, Sanheim, Zamula, Se. Walker, Seeler, Belpedio – Tippett, Couturier, Atkinson – Konecny, Laughton (A), Foerster – Farabee, N. Cates, Brink – Deslauriers, Poehling, Hathaway. Sestavy:

Dostál (Gibson) – Fowler (A), LaCombe, Vaakanainen, Gudas, Mintjukov, Ljubuškin – Zegras, Carlsson, Terry (A) – Vatrano, McTavish, R. Strome – Max Jones, Henrique (A), Silfverberg – R. Johnston, Carrick, Leason. Rozhodčí: McCauley, MacDougall – Cherrey, Murray Počet diváků: 18275

Boston Bruins Boston Bruins : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) Góly:

10:33 Zacha (Marchand, Pastrňák)

14:36 McAvoy

51:19 Pastrňák

57:41 Pastrňák Góly:

46:40 Veleno (Sprong) Sestavy:

Swayman (Ullmark) – Grzelcyk, McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Forbort, Shattenkirk – Marchand (C), Zacha, Pastrňák (A) – DeBrusk, Poitras, Geekie – J. van Riemsdyk, Coyle, Frederic – Beecher, P. Brown, Steen. Sestavy:

Husso (Lyon) – Walman, Seider, Gostisbehere, Holl, Chiarot (A), Petry – DeBrincat, Larkin (C), Raymond – Perron (A), Compher, Copp – Rasmussen, Veleno, Sprong – Kostin, Czarnik, Fischer. Rozhodčí: L'Ecuyer, Brenk – O'Quinn, Kelly Počet diváků: 17850

Nashville Predators Nashville Predators : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:2P (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0) Góly:

15:05 O'Reilly (Josi, F. Forsberg)

35:08 O'Reilly (F. Forsberg, Evangelista)

62:13 Josi (Evangelista, Novak) Góly:

13:32 Nylander (Matthews, Marner)

32:46 Giordano (Kämpf, Domi) Sestavy:

Saros (Lankinen) – Fabbro, Josi (C), A. Carrier, McDonagh (A), Barrie, Lauzon – Pärssinen, O'Reilly (A), F. Forsberg – Evangelista, Novak, Sherwood – Co. Smith, Sissons, Trenin – Tomasino, Nyquist. Sestavy:

Samsonov (Woll) – Brodie, Rielly (A), Liljegren, Giordano, Klingberg – Marner, Matthews (A), Järnkrok – Nylander, Tavares (C), Bertuzzi – Domi, Kämpf, Knies – Reaves, Holmberg, Gregor. Rozhodčí: Hebert, Sandlak – Murray, Hughes

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New York Islanders New York Islanders 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Góly:

Góly:

15:45 Palmieri (Engvall, S. Aho I)

56:39 M. Martin (Cizikas) Sestavy:

S. Martin (Merzlikins) – Severson, Werenski (A), Jiříček, Provorov, Gudbranson, Bean – Roslovic, Jenner (C), J. Gaudreau – Bemström, Fantilli, Texier – Danforth, Sillinger, K. Johnson – Kuraly (A), Olivier, Voronkov. Sestavy:

Varlamov (Sorokin) – Dobson, Pelech, Pulock, Romanov, S. Aho I, Bolduc – Barzal, Horvat, Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Engvall – Wahlstrom, Pageau, Holmström – Cizikas, Clutterbuck (A), M. Martin. Rozhodčí: Hebert, Nicholson – Mills, Daisy Počet diváků: 15 424

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : New York Rangers New York Rangers 3:4P (0:1, 1:0, 2:2 - 0:1) Góly:

35:57 J. Miller (Hronek, E. Pettersson)

49:06 Myers

55:42 Soucy (Hronek, Beauvillier) Góly:

09:18 Panarin (Trocheck, Zibanejad)

52:21 Fox (Panarin, Zibanejad)

53:24 Zibanejad (Fox)

63:48 K. Miller (Kreider) Sestavy:

DeSmith (Demko) – Q. Hughes (C), Hronek, Cole, Friedman, Soucy, Myers – Kuzmenko, E. Pettersson (A), Michejev – Di Giuseppe, J. Miller (A), Boeser – Joshua, P. Suter, Garland – Beauvillier, Lafferty, Höglander. Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba (C), E. Gustafsson, Schneider – Kreider, Zibanejad (A), Kakko – Panarin (A), Chytil, Lafreniere – Cuylle, Trocheck, Wheeler – Goodrow, Bonino, Vesey. Rozhodčí: McIsaac, Markovic – Deschamps, Shewchyk Počet diváků: 18483

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:4N (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

13:11 Laferriere (Dubois)

24:54 Lewis (M. Anderson, Lizotte)

58:57 Doughty (Fiala, Kempe) Góly:

27:36 Amadio (W. Karlsson)

32:57 W. Carrier

46:26 Stone (Marchessault, Theodore)

Eichel Sestavy:

Talbot (Copley) – Gavrikov, M. Roy, Doughty, M. Anderson, Englund, Spence – Byfield, Kopitar, Kempe – Laferriere, Dubois, Fiala – Kaliyev, Danault, Moore – Lewis, Lizotte, Grundström. Sestavy:

L. Thompson (Hill) – McNabb, Theodore, Martinez, Pietrangelo, Hague, Pachal – Barbašev, Eichel, Marchessault – Cotter, Stephenson, Stone – Dorofejev, W. Karlsson, Amadio – W. Carrier, Howden, Kolesar. Rozhodčí: Dunning, O'Rourke – Gawryletz, Baker Počet diváků: 18 145

Florida Panthers Florida Panthers : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) Góly:

28:53 Forsling (Lundell, Verhaeghe)

29:04 M. Tkachuk (Kulikov, Mikkola)

54:08 Cousins (Mahura, Kulikov) Góly:

07:58 McCann (Gourde, Borgen)

27:34 Tolvanen (Schwartz, Borgen) Sestavy:

Bobrovskij (Stolarz) – Ekman-Larsson, Forsling, Kulikov, Mikkola, Balinskis, Mahura – Reinhart, Barkov, Rodrigues – M. Tkachuk, Luostarinen, Verhaeghe – Cousins, Lundell, Lomberg – Lorentz, Stenlund, Lockwood. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Dumoulin – Eberle, Beniers, Kartye – Bjorkstrand, Wennberg, Schwartz – Tolvanen, Gourde, McCann – Yamamoto, Bellemare, Shore. Rozhodčí: Lee, South – Suchánek, Nansen Počet diváků: 16 780

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Góly:

37:36 Crosby (Rust, Letang)

59:27 Guentzel (Crosby, Ruhwedel) Góly:

04:24 Greig (Giroux, Chychrun)

14:19 B. Tkachuk (Giroux, Stützle)

25:28 Kubalík (Greig, M. Joseph)

53:13 B. Tkachuk (Stützle, Hamonic)

53:38 Batherson (Tarasenko) Sestavy:

Jarry (26. Hellberg) – Graves, Letang, M. Pettersson, E. Karlsson, Shea, Ruhwedel – Guentzel, Crosby, Rust – R. Smith, Malkin, Rakell – Eller, Zohorna, Nieto – Acciari, Carter, D. O'Connor. Sestavy:

Korpisalo (A. Forsberg) – Sanderson, Hamonic, Chychrun, Bernard-Docker, Kleven, Matinpalo – B. Tkachuk, Stützle, Giroux – Batherson, Norris, Tarasenko – Kubalík, Greig, M. Joseph – Kelly, Chartier, Kastelic.