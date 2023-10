Vaněček vychytal výhru, Edmonton slavil pod širým nebem nad Calgary

Z dosavadních osmi startů New Jersey Vítek Vaněček odchytal šest duelů včetně posledních čtyř za sebou. Svou čtvrtou výhru sezony slavil po výsledku 4:3 nad Minnesotou, které pochytal 31 z 34 střel. Za svůj výkon si vysloužil ocenění třetí hvězdy zápasu.

Přednost v hlasování zámořských novinářů dostali jen mladý obránce Luke Hughes (0+2) a švédský kanonýr Jesper Bratt (2+1). Centr Jack Hughes, jenž s průběžnými 18 body vévodí produktivitě NHL, tentokrát vyšel naprázdno, stejně jako český útočník Devils Ondřej Palát (14:25, +/-: 0, 1 střela).

Nedělní kanadské derby mezi Edmontonem a Calgary se v rámci série Heritage Classic odehrálo pod širým nebem na Commonwealth Stadium před 55tisícovou návštěvou. V netradičních podmínkách se nakonec radovali hokejisté Oilers, kteří z úvodních sedmi duelů sezony uspěli jen jednou. Zlomit nevydařený vstup do ročníku vítězstvím s pořadovým číslem dvě svým spoluhráčům pomohl i uzdravený kapitán Connor McDavid, jenž se na výsledku 5:2 podílel jednou asistencí.

Produktivitu si vylepšili hlavně útočníci Oilers Evander Kane (1+2), Zach Hyman (1+1) a Leon Draisaitl (0+2). Bránu vítězů hájil Skinner (kryl 24 střel z 26). Za Flames dostal přednost Markström (kryl 29 z 33 střel) před českým gólmanem Danem Vladařem.

Devátý start a devátá prohra. Hokejisté San Jose se nadále nedočkali vymazání nuly v kolonce výher letošní sezony a to přesto, že v neděli nastoupili na ledě dalšího trápícího se celku. Washington před svými fanoušky dlouho ztrácel po brance Luka Kunina z 12. minuty.

Těsný stav 0:1 pro Sharks svítil na ukazateli skóre až do 43. minuty, kdy domácí vrátil do hry vyrovnáním Dylan Strome. Obrat na 2:1 pro Capitals trefil v 56. minutě Tom Wilson a do prázdné brány vše pojistil Jevgenij Kuzněcov. České trio, Tomáš Hertl (20:06, -2, 2 střely) - Filip Zadina (13:01, +/-: 0) - Jan Rutta (19:04, -1, 1 střela), tak odcházelo do kabin znovu se zklamáním.

Výsledky

Washington Capitals Washington Capitals : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) Góly:

42:18 D. Strome (Jensen, Häman Aktell)

55:15 Wilson (Ovečkin, Carlson)

59:02 Kuzněcov (Ovečkin, Carlson) Góly:

11:40 Kunin (Emberson, Ferraro) Sestavy:

Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, T. van Riemsdyk, Sandin, Jensen, Häman Aktell – Wilson, D. Strome, Ovečkin (C) – Oshie, Kuzněcov, McMichael – Phillips, Bäckström (A), Mantha – Protas, Lapierre, Malenstyn. Sestavy:

Blackwood (Kähkönen) – Burroughs, M. Vlasic, Rutta, Ferraro (A), Benning, Emberson – Duclair, Hertl (A), Zetterlund – Kunin, Granlund, Eklund – Hoffman, Sturm, G. Smith – Labanc, Carpenter, Zadina. Rozhodčí: McCauley, Lambert – Marquis, Mills Počet diváků: 15 856

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Calgary Flames Calgary Flames 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) Góly:

04:19 Kulak (Nugent-Hopkins, Hyman)

09:38 Hyman (Draisaitl)

16:06 Bouchard (Draisaitl, McDavid)

46:16 Desharnais (Kane, Hyman)

59:14 Kane (Ryan) Góly:

14:55 Kadri (Weegar, Huberdeau)

31:28 Greer (Weegar, Markström) Sestavy:

S. Skinner (Campbell) – Nurse, Ceci, Ekholm, Broberg, Kulak, Bouchard, Desharnais – Draisaitl, McDavid, Foegele – Kane, Nugent-Hopkins, Hyman – Holloway, R. McLeod, C. Brown – Erne, Janmark, Ryan. Sestavy:

Markström (Vladař) – Hanifin, Weegar, Solovjov, C. Tanev, Zadorov, Gilbert – Huberdeau, Kadri, Coronato – Hunt, E. Lindholm, Dubé – Mangiapane, Backlund, Coleman – Greer, Šarangovič, Duehr. Rozhodčí: Rank, Furlatt – Smith, Toomey Počet diváků: 55 411

New Jersey Devils New Jersey Devils : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) Góly:

06:13 Bratt (Marino, Bahl)

26:10 Toffoli (Bratt, L. Hughes)

26:54 Haula

36:39 Bratt (Meier, L. Hughes) Góly:

14:53 Maroon (Brodin, Faber)

22:31 Hartman (Addison, Eriksson Ek)

55:17 Middleton (Maroon, M. Foligno) Sestavy:

Vaněček (Schmid) – Siegenthaler, Hamilton, Bahl, Marino, L. Hughes, B. Smith – Toffoli, J. Hughes, Meier – Palát, M. McLeod, Bratt – Mercer, Haula, Lazar – Holtz, Tierney, Bastian. Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Brodin, Faber, Middleton, Addison, Mermis, Merrill, Hunt – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Maroon – M. Foligno, Rossi, Lettieri – Dewar, Duhaime. Rozhodčí: Brenk, Kozari – Knorr, Berg Počet diváků: 16 514