Hronek bodoval posedmé za sebou, Pastrňák byl u vítězné akce Bostonu

Také ve třetí konfrontaci sezony mezi Vancouverem a Edmontonem se radovali hokejisté Canucks. Naposledy trápícího se soupeře smetli jednoznačně 6:2 a navázali tak na demolici 10:1 nad San Jose a úspěchem 2:0 nad Dallasem.

Čtyřmi body (1+3) se pod to podepsal famózně hrající ofenzivní obránce Quinn Hughes (12z. - 20b., 5+15), jenž tak na čele produktivity NHL dorovnal svého aktuálně zraněného bratra Jacka Hughese z New Jersey (10z. - 20b., 5+15). Lepší bilanci má již pouze elitní centr Vancouveru Elias Pettersson s 21 body.

Češi v NHL 1. Pastrňák - 12z./17b. (9+8) 2. Hronek - 12z./13b. (0+13) 3. Nečas - 12z./10b. (4+6) 4. Zacha - 12z./8b. (4+4) 5. Hertl - 11z./7b. (1+6)

Mezi obránci tak Hughes nemá v NHL konkurenci a vedle něho vyrostl i český reprezentant Filip Hronek (22:07, 0+2, +2, 1 střela), jenž zapsal další dvě asistence a bodoval už posedmé za sebou. Se součtem 13 přihrávek z 12 startů se 26letý rodák z Hradce Králové řadí na průběžnou třetí příčku produktivity beků soutěže. Mezi první obrannou dvojku Canucks se v bodování protlačil jen Victor Hedman z Tampy s 14 zápisy (3+11).

Naopak mezi hráči Edmontonu panuje ponurá atmosféra. Padli už podeváté z jedenácti startů, kapitán Connor McDavid vyšel naprázdno a s deseti body se zatím pohybuje až v osmé desítce tabulky produktivity.

22letí mladíci Johnny Beecher a Mason Lohrei poslali Boston góly z první třetiny do trháku na ledě Dallasu. Průběžný stav utkání 0:2 následně vydržel až do 46. minuty, než domácí vrátil do hry kontaktní trefou Wyatt Johnston.

V 50. minutě ovšem Bruins využili přesilovku, když za asistencí Jamese van Riemsdyka a Davida Pastrňáka uspěl Brad Marchand. Daná akce nakonec zůstala tou rozdílovou poté, co v čase 59:32 snížil na konečných 2:3 veterán Joe Pavelski. V sestavě Dallasu opět chyběl zraněný Radek Faksa, na druhé straně kromě Pastrňáka (18:53, 0+1, -2, 3 střely) slavil výhru také Pavel Zacha (20:11, +/-: 0).

Ofenzivní podívanou s velkými zvraty předvedli v pondělí hokejisté Toronta a Tampy. Domácí Maple Leafs po první třetině ztráceli už 1:4, přesto se nakonec radovali z výhry 6:5 po prodloužení.

Velkou zásluhu na tom nesl kanonýr Auston Matthews, jenž přidal svůj 12. a 13. gól sezony (má více branek než celý tým San Jose s 12 góly z 11 duelů). Tabulce střelců NHL kraluje před 10gólovým Brockem Boeserem z Vancouveru. David Pastrňák z Bostonu je s devíti zásahy průběžně šestý.

Vítěznou akci v první minutě prodloužení, po kterém se radoval i David Kämpf (11:20, +/-: 0, 1 střela), však zařídil jiný dvougólový střelec Toronta - Calle Järnkrok. V dresu hostujících Lightning byl dokonce u čtyř branek útočník Nikita Kučerov (2+2).

Columbus, z jehož sestavy vypadl český obránce David Jiříček, zavítal na led Floridy. Domácí Panthers rychle odskočili do tříbrankového vedení. Blue Jackets to ale nepoložilo a naopak zlepšeným výkonem postupně dokázali skóre otočit z 3:0 na 3:4. V čase 59:03 ovšem Floridu zachránil vyrovnáním na 4:4 Nick Cousins a už ve druhé minutě nastavení výsledek vrátil na stranu domácích Carter Verhaeghe.

Výsledky

Dallas Stars Dallas Stars : Boston Bruins Boston Bruins 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) Góly:

45:09 W. Johnston (Lindell, Heiskanen)

59:32 Pavelski (J. Robertson, Heiskanen) Góly:

10:21 Beecher (H. Lindholm)

14:09 Lohrei (Heinen, Mitchell)

49:51 Marchand (Pastrňák, J. van Riemsdyk) Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – R. Suter, Heiskanen, Lindell (A), Hakanpää, Harley, Lundkvist, Hanley – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Benn (C), W. Johnston, Dadonov – Marchment, Steel, Seguin (A) – Dellandrea, Cr. Smith. Sestavy:

Swayman (Ullmark) – H. Lindholm (A), Mitchell, Lohrei, Carlo, Wotherspoon, Shattenkirk – Marchand (C), Coyle, DeBrusk – J. van Riemsdyk, Zacha, Pastrňák (A) – Frederic, Poitras, Geekie – Heinen, Beecher, Steen. Rozhodčí: Hebert, Blandina – Kelly, Murray Počet diváků: 18 532

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 6:5P (1:4, 2:0, 2:1 - 1:0) Góly:

03:42 Knies (Marner, Matthews)

22:22 Matthews (Brodie, Marner)

25:43 Matthews (Knies, Marner)

41:55 Järnkrok (N. Robertson, Domi)

42:03 Marner (Knies, Rielly)

60:46 Järnkrok (Rielly, Nylander) Góly:

04:18 Hedman (Kučerov, Point)

06:10 Kučerov (Hagel, Sergačjov)

11:27 Kučerov (Hedman, Stamkos)

15:13 Point (Kučerov, Hedman)

57:35 Hagel (de Haan, Černák) Sestavy:

Samsonov (16. Woll) – Brodie, Rielly (A), Klingberg, Giordano, Benoit, Lagesson – Marner (A), Matthews (A), Knies – Nylander, Tavares (C), Bertuzzi – Järnkrok, Domi, N. Robertson – Reaves, Kämpf, Gregor. Sestavy:

J. Johansson (Tomkins) – Černák, Hedman (A), D. Raddysh, Sergačjov, Perbix, de Haan – Kučerov (A), Point, Hagel – Sheary, Paul, Stamkos (C) – Motte, Cirelli, Barré-Boulet – Watson, Glendening, Jeannot. Rozhodčí: Rank, Dwyer – Cherrey, Shewchyk Počet diváků: 18 445

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) Góly:

11:30 Q. Hughes (Kuzmenko, Hronek)

13:22 P. Suter (Joshua, Cole)

14:50 Boeser (J. Miller, Q. Hughes)

30:52 Höglander (Lafferty)

47:51 J. Miller (Q. Hughes, Hronek)

59:04 Boeser (E. Pettersson, Q. Hughes) Góly:

06:42 Ekholm (Gagner, Kane)

27:38 Draisaitl (Foegele) Sestavy:

Demko (DeSmith) – Q. Hughes (C), Hronek, Cole, Friedman, Soucy, Myers – Kuzmenko, E. Pettersson (A), Michejev – Di Giuseppe, J. Miller (A), Boeser – Joshua, P. Suter, Garland – Beauvillier, Lafferty, Höglander. Sestavy:

S. Skinner (Campbell) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Ceci, Kulak, Desharnais – Draisaitl (A), McDavid (C), Hyman – Kane, Nugent-Hopkins (A), Gagner – Foegele, R. McLeod, Ryan – Holloway, Lavoie, Hamblin. Rozhodčí: Sutherland, Pollock – Gawryletz, Nansen Počet diváků: 18857