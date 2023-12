Winnipeg přehrál Boston, Mrázek s Chicagem nestačil na Montreal

Hokejisté Chicaga v domácím zápase proti Montrealu vedli v úvodu již o dvě branky, když se v 17. a 24. minutě prosadili Ryan Donato a Jason Dickinson. V dalším průběhu ale stříleli góly už jen hosté. Ještě v průběhu druhé třetiny Petra Mrázka překonali Mitchell Stephens, Josh Anderson a Juraj Slafkovský.

Velký talent slovenského hokeje pak ve třetím dějství k brance přidal i asistenci u pojišťovací trefy Nicka Suzukiho a poslední slovo si v pětigólové sérii Canadiens vzal v 59. minutě zakončením do prázdné klece David Savard. Domácí Mrázek utkání dochytal s bilancí 23 zákroků proti 27 střelám.

„Připadalo mi, jako bychom po tom obratu (na 2:3) neměli sílu. Ve třetí třetině jsme si nevypracovali absolutně nic,“ řekl Dickinson. Trenér Chicaga Luke Richardson doplnil, že nehráli dost chytře. „Nenapadali jsme je agresivně, když byli unavení. V některých situacích jsme si špatně rozebrali hráče, několikrát stáli dva u jednoho, a toho využili,“ doplnil.

Po jasném skóre 5:1 nedali hokejisté Winnipegu šanci Bostonu. Útočník Gabriel Vilardi skóroval už v pátém zápase za sebou, bilancí 2+1 se blýskl Švýcar Nino Niederreiter.

Hosté připravili o nulu brankáře Connora Hellebuycka čestnou trefou až v 55. minutě, kdy výsledek korigoval bek Brandon Carlo. Členové elitní formace Bruins David Pastrňák (17:44, -2, 1 střela) a Pavel Zacha (16:25, -2) byli na ledě u dvou obdržených gólů, bez bodu zůstal také bojovník Jakub Lauko (11:36, +/-: 0).

„Byli ve všech aspektech hry lepší,“ uznal trenér Bostonu Jim Montgomery. „Nejdůležitější bylo, že vyhrávali souboje jeden na jednoho. Nehráli jsme dobře, soupeř ano,“ doplnil kouč.

Svůj nejlepší zápas po návratu do NHL odehrál veterán Patrick Kane. V pátečním střetnutí Detroitu s Philadelphií u divoké výhry 7:6 po nájezdech vyprodukoval dva góly, jednu nahrávku a prosadil se i v rozhodujícím rozstřelu.

Češi v NHL 1. Pastrňák - 31z./43b. (19+24) 2. Hronek - 34z./29b. (2+27) 3. Hertl - 32z./26b. (11+15) 4. Nečas - 33z./23b. (9+14) 5. Zacha - 28z./21b. (8+13)

Red Wings po vydařené úvodní třetině vedli už 5:1. Flyers se však nevzdali a postupně dokázali skóre otočit na 5:6. Domácí tak musel zachraňovat kapitán Dylan Larkin, jenž vyrovnával na 6:6 až v 56. minutě.

Po bezgólovém prodloužení přišly na řadu nájezdy, v nichž skórovali jen dva střelci Detroitu Lucas Raymond a zmiňovaný Kane. Kromě zkušeného Američana si v zápase výrazně vylepšil osobní statistiky také Alex DeBrincat (0+3). Philadelphia se ofenzivě mohla spolehnout na vyšší počet hráčů, po dvou bodech si odnesli jen dva útočníci Joel Farabee (0+2) a Scott Laughton (1+1).

Hokejisté Edmontonu čtyřmi góly ze třetí třetiny otočili vývoj zápasu na ledě Rangers. Domácí dlouho drželi nejtěsnější náskok po trefě Blaka Wheelera. Brankáře Jonathana Quicka Oilers připravili o nulu až v 44. minutě gólem Zacha Hymana, na kterého v rychlém sledu navázali i Evander Kane, Warren Foegele a Ryan McLeod.

New York v závěru dostali zpátky do kontaktu Mika Zibanejad a Will Cuylle, gól posledně jmenovaného však přišel až v čase 59:59. Výhru 4:3 si tak odvezl kanadský celek s hvězdným kapitánem Connorem McDavidem (0+1).

Výsledky

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 7:6N (5:1, 0:2, 1:3 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

04:30 P. Kane (Larkin, DeBrincat)

08:16 P. Kane (DeBrincat, Holl)

15:05 Sprong (Seider, Raymond)

15:38 Compher (Veleno, Raymond)

19:42 Gostisbehere (P. Kane, DeBrincat)

55:30 Larkin (Petry, Seider)

65:00 Raymond Góly:

09:00 Brink (Farabee, Zamula)

23:37 Couturier (Sanheim, Zamula)

24:01 Frost (Sanheim, Atkinson)

45:51 Hathaway (Laughton, York)

53:30 Laughton (Foerster, Farabee)

54:53 Tippett (Konecny, Ristolainen) Sestavy:

Reimer (Hutchinson) – Seider, Gostisbehere, Petry, Chiarot (A), Holl, Määttä – P. Kane, Larkin (C), DeBrincat – Raymond, Compher, Veleno – Perron, Copp (A), Rasmussen – Sprong, Fischer, Fabbri. Sestavy:

Hart (Ersson) – Sanheim, York, Se. Walker, Seeler, Ristolainen, Zamula – Konecny, Couturier, Foerster – Atkinson, Frost, Tippett – Brink, Poehling, Farabee – Hathaway, Laughton (A), Deslauriers. Rozhodčí: Rank, Hebert – Hughes, Apperson Počet diváků: 19 515

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Boston Bruins Boston Bruins 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) Góly:

19:52 Morrissey (Vilardi, Scheifele)

31:17 Vilardi (Ehlers, Scheifele)

37:41 Niederreiter (Schmidt, Pionk)

41:25 Lowry (Appleton, Niederreiter)

59:41 Niederreiter (Perfetti) Góly:

54:22 Carlo Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey (A), DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Ehlers, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Naměstnikov, Iafallo – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – M. Barron, D. Gustafsson, Jonsson Fjällby. Sestavy:

Swayman (Ullmark) – Lohrei, McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Wotherspoon, Shattenkirk – Marchand (C), Zacha, Pastrňák (A) – J. van Riemsdyk, Geekie, DeBrusk – Heinen, Coyle, Frederic – Lauko, Beecher, Steen. Rozhodčí: Chmielewski, Lee – Nansen, Galloway Počet diváků: 14405

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) Góly:

16:56 Donato (Bedard, I. Phillips)

23:43 Dickinson (Blackwell, Crevier) Góly:

24:20 Stephens (Matheson, Savard)

35:02 Jos. Anderson (Monahan, J. Evans)

37:33 Slafkovský (Suzuki, Ylönen)

53:11 Suzuki (Caufield, Slafkovský)

58:04 Savard Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – Murphy (A), I. Phillips, Crevier, Tinordi, Zajcev, Korchinski – Donato, Bedard, Reichel – T. Raddysh, T. Johnson, Kurashev – Blackwell, Dickinson (A), N. Foligno (A) – Re. Johnson, Entwistle, Beauvillier. Sestavy:

Primeau (Montembeault) – Savard, Matheson (A), J. Barron, Guhle, Kovacevic, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Jos. Anderson, J. Evans, Monahan – Gallagher (A), Dvorak, Armia – Ylönen, Stephens, Heineman. Rozhodčí: K. Pollock, M. Dunning – J. Marquis, B. Grillo Počet diváků: 20 340