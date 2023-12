Palát se Zohornou byli mezi střelci, čtyři čeští gólmani slavili výhry

Díky vydařenému závěru dokázali hokejisté New Jersey ve středu porazit 4:3 po prodloužení Columbus. Hosté v řádné hrací době hned třikrát odskočili do vedení. Hned to první vymazával svým pátým zásahem sezony český útočník Ondřej Palát (14:51, 1+0, +2, 2 střely).

Češi v NHL 1. Pastrňák - 33z./45b. (20+25) 2. Hronek - 35z./29b. (2+27) 3. Hertl - 34z./27b. (12+15) 4. Nečas - 35z./25b. (9+16) 5. Zacha - 30z./21b. (8+13)

V nejsložitější situaci byli Devils v samém závěru třetí třetiny, když v 58. minutě Blue Jackets potřetí poslal do trháku Jegor Činachov. O minutu později již ale bylo srovnáno 3:3, když se při hře bez brankáře prosadili bratři Hughesové. Přihrával centr Jack a důležitou trefu si přispal obránce Luke. V následném prodloužení pak ze samostatného úniku završil vítězný obrat New Jersey Timo Meier.

Český gólman domácích Vítek Vaněček tak mohl slavit výhru, k níž přispěl 26 zákroky proti 29 střelám. V obraně Columbusu nechyběl David Jiříček (13:35, 0+1, +1), jenž se asistencí podílel na v pořadí druhé trefě hostů.

Debaklem skončil souboj Islanders s Pittsburghem. Hosté si díky šestigólové druhé třetině odvezli dva body po výsledku 0:7. Hlavní hvězdou byl obránce Penguins Kris Letang, jenž vytvořil nový rekord NHL. Z pozice beka si totiž v divoké druhé třetině připsal pět bodů za asistence, což během jedné dvacetiminutovky dosud nikdo nedokázal. Celkově si navíc přihrávek odnesl šest, čímž vyrovnal další rekordní počin Garyho Sutera z ročníku 1986.

Po dvou gólech si v dresu Pittsburghu připsali útočníci Malkin a Guentzel, jednou se radoval také člen třetí formace Radim Zohorna (10:24, 1+0, +2, 2 střely). Gólman Tristan Jarry na čisté konto potřeboval 22 zákroků, domácí Sorokin inkasoval šestkrát z 25 pokusů a střídající Varlamov utkání zakončil s bilancí jedné obdržené branky ze 7 střel.

Hvězdný mladík Connor Bedard a český gólman Petr Mrázek stáli za výhrou Chicaga 2:1 po prodloužení nad Winnipegem. Nejproduktivnější nováček soutěže vstřelil obě branky Blackhawks včetně té vítězné ze třetí minuty nastavení.

Ve věku 18 let a 163 dní se tak stal třetím nejmladším střelcem v prodloužení, rychleji to stihli jen Sidney Crosby (18 let a 101 dní) a Jordan Staal (18 let a 153 dní). Po Bedardovi byl zvolen druhou hvězdou zápasu Mrázek, jenž pochytal vysoký počet 37 z 38 střel Jets.

Po zranění Pheonixe Copleyho z farmy povolaný David Rittich dostal podruhé v sezoně šanci v bráně Los Angeles. V obou případech tomu bylo v souboji se San Jose a vždy to skončilo vítězně. Na úvodní výsledek 4:1 tentokrát Rittich se spoluhráči navazoval výhrou 5:1, když zastavil 24 z 25 střel.

O čisté konto sice přišel jako první, když jej ve 12. minutě překonal Fabian Zetterlund. Ve druhé dvacetiminutovce ale za favorita skóre otočili Fiala, Lewis a Dubois. Ve třetí třetině pak přidal ještě další dvě pojistky Švéd Adrian Kempe. Trojice Čechů v sestavě Sharks, Jan Rutta (17:14, +/-: 0), Filip Zadina (15:29, -2, 2 střely) a Tomáš Hertl (22:18, -1, 5 střel), tak odcházela do kabin zklamaná.

Hokejisté Arizony v polovině zápasu prohrávali proti Coloradu už o čtyři branky poté, co Karla Vejmelku překonali Rantanen, Drouin, O’Connor a MacKinnon. Výhru však nakonec přici jen slavil český gólman, když ve zbytku duelu už Vejmelka neinkasoval a v ofenzivě se činili Coyotes. Bilancí 1+3 velký obrat režíroval hlavně obránce Sean Durzi. V 58. minutě vstřelil klíčovou vyrovnávací trefu na 4:4 a v prodloužení asistoval u vítězné branky Jacka McBaina. Vejmelka zápas zakončil s 20 zákroky proti 24 střelám.

Po čtyřech prohrách se v NHL radovali hokejisté Bostonu. Vítězství 4:1 v Buffalu dvěma góly podpořil centr Charlie Coyle. Hvězdný David Pastrňák (17:14, 0+1, +/-: 0, 3 střely) tentokrát zapsal jednu asistenci, Pavel Zacha (16:53, +/-: 0, 3 střely ) s Jakubem Laukem (7:42, -1, 1 střela) nebodovali.

Výsledky

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 5:2 (4:0, 1:2, 0:0) Góly:

03:23 Leason (Fowler, Henrique)

08:23 Drysdale (McTavish, R. Strome)

11:38 Vatrano (McTavish, Ljubuškin)

12:18 Terry (Killorn, Zegras)

37:45 Leason (McTavish, Fowler) Góly:

27:23 Martinez (Cotter)

32:34 Stone (W. Karlsson, Marchessault) Sestavy:

Gibson (Dostál) – Fowler (A), Vaakanainen, Mintjukov, Ljubuškin, LaCombe, Drysdale – Killorn, Zegras, Terry – Vatrano, McTavish, R. Strome – Max Jones, Henrique (A), Leason – R. Johnston, Carrick, Silfverberg (A). Sestavy:

L. Thompson (Patera) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, B. Hutton, Hague, Whitecloud – Barbašev, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Stephenson, Marchessault – Cotter, W. Karlsson, Amadio – Howden, N. Roy, Kolesar. Rozhodčí: Skilliter, Brenk – Alphonso, O'Quinn Počet diváků: 16000

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : San Jose Sharks San Jose Sharks 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) Góly:

22:57 Fiala (Spence)

23:10 Lewis

32:26 Dubois (Kaliyev, Laferriere)

43:36 Kempe (M. Roy, Grundström)

55:42 Kempe (M. Anderson, Doughty) Góly:

11:04 Zetterlund Sestavy:

Rittich (Talbot) – M. Anderson, Doughty (A), Gavrikov, M. Roy, Englund, Spence – Byfield, Kopitar (C), Kempe – Fiala, Danault (A), Moore – Laferriere, Dubois, Kaliyev – Grundström, Lizotte, Lewis. Sestavy:

Kähkönen (Chrona) – Ferraro (A), Burroughs, Ochoťuk, Rutta, Thrun, Addison – Eklund, Hertl (A), Zadina – Duclair, Granlund, Zetterlund – Hoffman, Kunin, Barabanov – Bailey, Studnicka, Labanc. Rozhodčí: O'Rourke, Hanson – Mills, Hunt Počet diváků: 18 145

Calgary Flames Calgary Flames : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) Góly:

08:09 Kadri (Šarangovič) Góly:

02:24 Yamamoto (Dunn, Larsson)

46:00 Wennberg (McCann, Borgen) Sestavy:

Markström (Vladař) – R. Andersson, Weegar, Hanifin, C. Tanev (A), DeSimone, Gilbert – Šarangovič, E. Lindholm (A), Mangiapane – Pospíšil, Kadri, Zary – Coleman, Backlund (C), Huberdeau – Duehr, Dubé, Greer. Sestavy:

Driedger (Daccord) – Larsson, Dunn, Borgen, Oleksiak, Dumoulin, R. Evans – Eberle (A), Beniers, Tatar – B. Tanev, Wennberg, McCann – Bjorkstrand, Gourde (A), Tolvanen – Yamamoto, Shore, Kartye. Rozhodčí: Beach, Lee – Apperson, Knorr Počet diváků: 18 881

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Góly:

40:28 Kučerov (Hedman, Perbix)

43:31 Eyssimont (Hagel, D. Raddysh) Góly:

04:16 Ekblad (Forsling, Barkov)

21:23 Reinhart (Rodrigues, Barkov)

43:11 Reinhart Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Perbix, Hedman (A), Černák, H. Fleury, D. Raddysh, de Haan – Kučerov (A), Point, Paul – Stamkos (C), Cirelli, Hagel – Eyssimont, Glendening, Jeannot – Sheary, Motte, Watson. Sestavy:

Bobrovskij (Stolarz) – Ekblad (A), Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson – Reinhart, Barkov (C), Rodrigues – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Cousins, Lundell, Luostarinen – Lomberg, Stenlund, Lockwood. Rozhodčí: J. McIsaac, K. Pollock

St. Louis Blues St. Louis Blues : Dallas Stars Dallas Stars 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Góly:

18:08 Neighbours (Perunovich)

30:53 Scandella (Kapanen, Perunovich) Góly:

38:31 J. Robertson (Hintz) Sestavy:

Hofer (Binnington) – Leddy, Parayko, Krug, Faulk, Scandella, Perunovich – Bučněvič, Thomas, Kyrou – Neighbours, B. Schenn, Kapanen – Saad, Hayes, Toropčenko – MacEachern, Sundqvist, Blais. Sestavy:

Wedgewood (M. Murray II) – R. Suter, Heiskanen, Lindell, Hakanpää, Harley, Hanley – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Marchment, Duchene, Seguin – Benn, W. Johnston, Dadonov – Faksa, Steel, Cr. Smith. Rozhodčí: St. Laurent, Kea – Cherrey, Cormier Počet diváků: 18 096

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:1P (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0) Góly:

15:55 Bedard (Murphy, Kurashev)

62:13 Bedard (A. Vlasic, Beauvillier) Góly:

23:45 M. Barron (Jonsson Fjällby, Toninato) Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – A. Vlasic, Murphy, Tinordi, I. Phillips, Korchinski, Zajcev – N. Foligno, Bedard, Kurashev – Beauvillier, Dickinson, T. Raddysh – Donato, Re. Johnson, Blackwell – Reichel, Entwistle, T. Johnson. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey, DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Ehlers, Scheifele, Vilardi – Perfetti, Naměstnikov, Iafallo – Niederreiter, Lowry, Appleton – M. Barron, Toninato, Jonsson Fjällby. Rozhodčí: MacPhee, Furlatt – Hughes, Gawryletz Počet diváků: 20 540

Nashville Predators Nashville Predators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:5 (0:2, 2:3, 0:0) Góly:

21:18 Nyquist (O'Reilly)

25:08 O'Reilly (Sissons, Josi) Góly:

09:49 S. Aho II (Burns, Jarvis)

15:08 Burns (S. Aho II, Svečnikov)

23:44 Svečnikov (S. Aho II)

29:56 Drury (Fast, Noesen)

37:54 Jarvis (Burns, S. Aho II) Sestavy:

Saros (41. Askarov) – Josi (C), McDonagh (A), A. Carrier, Lauzon, Fabbro, L. Schenn – Nyquist, O'Reilly (A), F. Forsberg – Evangelista, Novak, Sherwood – Sissons, Glass, Pärssinen – Tomasino, McCarron, Co. Smith. Sestavy:

Kočetkov (Raanta) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Orlov, Chatfield – Svečnikov, S. Aho II, Teräväinen – Bunting, Kotkaniemi, Nečas – Martinook (A), J. Staal (C), Jarvis – Noesen, Drury, Fast. Rozhodčí: McCauley, Blandina – Marquis, Flemington Počet diváků: 17 846

Minnesota Wild Minnesota Wild : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 6:3 (1:1, 1:0, 4:2) Góly:

00:38 Boldy (Kaprizov, Eriksson Ek)

21:37 M. Johansson (Hartman, Rossi)

44:35 Hartman (M. Johansson, Bogosian)

45:27 M. Foligno (Middleton)

46:42 M. Johansson (Rossi)

54:15 Kaprizov (Mermis) Góly:

06:32 P. Kane (DeBrincat)

42:43 DeBrincat (Gostisbehere, Compher)

48:00 Sprong (Edvinsson, Berggren) Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Faber, Middleton, Bogosian, Goligoski, Mermis, Merrill – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Hartman, Rossi, M. Johansson – Maroon, F. Gaudreau, M. Foligno (A) – Lettieri, Dewar, Duhaime. Sestavy:

Reimer (Hutchinson) – Seider, Walman, Holl, Chiarot (A), Gostisbehere, Edvinsson – P. Kane, Larkin (C), DeBrincat – Raymond, Compher, Fabbri – Perron, Copp (A), Rasmussen – Sprong, Czarnik, Berggren. Rozhodčí: Rooney, Chmielewski – Grillo, Galloway Počet diváků: 19 105

New York Rangers New York Rangers : Washington Capitals Washington Capitals 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) Góly:

27:03 K. Miller (Zibanejad, Panarin)

32:08 Panarin (Trocheck, Zibanejad)

32:48 Schneider (R. Lindgren, Vesey)

46:54 K. Miller (Kreider, Wheeler)

51:15 Lafrenière (Fox, K. Miller) Góly:

24:12 Mantha (Sandin, Protas) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Fox (A), R. Lindgren, Trouba (C), K. Miller, Schneider, E. Gustafsson – Wheeler, Zibanejad (A), Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin – Brodzinski, Bonino, Cuylle – Pitlick, Goodrow, Vesey. Sestavy:

Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, T. van Riemsdyk, Sandin, Jensen, Edmundson – Wilson (A), D. Strome, Ovečkin (C) – Mantha, McMichael, Protas – Mirošničenko, Kuzněcov, Lapierre – Aube-Kubel, Dowd, Malenstyn. Rozhodčí: L'Ecuyer, South – Barton, Daisy Počet diváků: 18 006

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) Góly:

05:41 Knies (Matthews)

06:04 Bertuzzi (Rielly, W. Nylander) Góly:

30:17 Kelly (Giroux)

34:25 Batherson (Stützle)

43:44 Batherson (Tarasenko, Hamonic)

57:33 B. Tkachuk (Tarasenko) Sestavy:

Mar. Jones (Samsonov) – Rielly (A), Brodie, McCabe, Liljegren, Benoit, Lagesson – Knies, Matthews, Marner (A) – Bertuzzi, Tavares (C), W. Nylander – N. Robertson, Domi, Järnkrok – McMann, Kämpf, Gregor. Sestavy:

Korpisalo (A. Forsberg) – Sanderson, Zub, Chychrun, Hamonic, Brännström, Bernard-Docker – B. Tkachuk (C), Norris, Giroux (A) – Tarasenko, Stützle (A), Batherson – Kubalík, Greig, Crookshank – Smejkal, Kastelic, Kelly. Rozhodčí: Luxmore, Sandlak – Jackson, Brisebois Počet diváků: 19261

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:4P (0:1, 1:3, 3:0 - 1:0) Góly:

36:31 Crouse (Bjugstad, Maccelli)

43:48 Kesselring (Durzi)

47:04 Zucker (Durzi, L. Cooley)

57:53 Durzi (Maccelli, Crouse)

64:40 McBain (Zucker, Durzi) Góly:

18:15 Rantanen (MacKinnon, Makar)

21:04 Drouin (Colton, Toews)

27:56 L. O'Connor (Manson, Byram)

33:26 MacKinnon (Rantanen, Makar) Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Dermott, Dumba, Välimäki, Stecher, Durzi, Kesselring – Keller, Kerfoot, Schmaltz – Maccelli, Bjugstad, Crouse – Carcone, McBain, Sanford – Zucker, L. Cooley, O'Brien. Sestavy:

Georgijev (Prosvetov) – Toews, Makar, Byram, Manson, J. Johnson, Malinski – Ničuškin, MacKinnon, Rantanen – Wood, Colton, Drouin – Cogliano, R. Johansen, L. O'Connor – Kiviranta, F. Olofsson, MacDermid. Rozhodčí: Schrader, Rehman – Johnson, Gawryletz Počet diváků: 4 600

New Jersey Devils New Jersey Devils : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:3P (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0) Góly:

09:55 Palát (Haula, Mercer)

55:51 Mercer (Nemec)

58:35 L. Hughes (J. Hughes, Mercer)

62:12 Meier Góly:

06:39 Bean (Gaunce, Texier)

28:28 Danforth (Jiříček, Fantilli)

57:34 Činachov Sestavy:

Vaněček (Daws) – Siegenthaler, Nemec, L. Hughes, Marino, Bahl, C. Miller – Toffoli, J. Hughes (A), Bratt – Palát (A), Hischier (C), Holtz – Meier, M. McLeod, Mercer – B. Smith, Haula, Bastian. Sestavy:

Merzļikins (S. Martin) – Werenski (A), Jiříček, Provorov, Severson, Bean, Gudbranson (A) – J. Gaudreau, Fantilli, Danforth – Činachov, Voronkov, Marčenko – K. Johnson, Sillinger, Bemström – Texier, Gaunce, Olivier. Rozhodčí: Syvret, Pochmara – McNamara, Suchánek Počet diváků: 16 514

New York Islanders New York Islanders : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:7 (0:0, 0:6, 0:1) Góly:

Góly:

26:24 Rakell (Guentzel, M. Pettersson)

30:15 Guentzel (Letang, M. Pettersson)

30:27 Guentzel (Rakell, Letang)

32:48 Malkin (R. Smith, Letang)

36:06 Malkin (Letang, M. Pettersson)

37:13 Zohorna (Puustinen, Letang)

49:48 Puustinen (Letang, M. Pettersson) Sestavy:

Sorokin (41. Varlamov) – Dobson, Romanov, Bortuzzo, Bolduc, S. Aho I, Reilly – Barzal, Horvat, Lee – Engvall, Nelson, Palmieri – Holmström, Pageau, Wahlstrom – Fasching, Cizikas, Clutterbuck. Sestavy:

Jarry (Nedeljkovic) – M. Pettersson, Letang, Graves, E. Karlsson, Ludvig, Ruhwedel – Guentzel, Crosby, Rakell – R. Smith, Malkin, D. O'Connor – Zohorna, Eller, Puustinen – Harkins, Acciari, Carter. Rozhodčí: Francis Charron, Beau Halkidis – Derek Nansen, Jonny Murray