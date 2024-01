Seattle ovládl zápas NHL pod širým nebem, Daccord vychytal nulu

Utkání pod širým nebem NHL Winter Classic 2024 mezi nejnovějšími kluby soutěže Seattlem a Vegas hostil baseballový stadion T-Mobile Park, na který zavítalo přes 43 tisíc fanoušků. Bavit se mohli nejen hokejem, ale také velkou uvítací show před úvodním buly.

Na první gól se navíc dlouho nečekalo. Už v 5. minutě totiž Eeli Tolvanen unikl pozornosti obrany Golden Knights a zůstal trestuhodně osamocen před brankářem Loganem Thompsonem, jenž nedokázal zareagovat na útočníkovu teč po ráně beka Vince Dunna.

Podruhé se fanoušci týmu Kraken radovali v 23. minutě, kdy se do puku opřel bek Will Borgen. Příděl jednoho gólu na třetinu si pak Seattle udržel i do závěrečného dějství. Thompsona, jemuž ze střídačky kryl záda český mladík Jiří Patera, potřetí překonal bojovník Yanni Gourde. To naopak domácí gólman Joey Daccord dokázal zkrotit všech 35 pokusů Vegas a stal se historicky prvním gólmanem NHL s čistým kontem pod širým nebem.