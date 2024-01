Reinhart vystřílel klubový rekord Floridy, výhru ale slavil Detroit

Kvůli nepřízni počasí a omezením v dopravě byl zápas Buffala s Chicagem odložen na čtvrtek. Ve středu tak hokejová NHL nabídla jen dva duely, v prvním z nich Florida hostila Detroit. Na úvodní změnu skóre se čekalo až do 26. minuty, kdy při hře v oslabení udeřil domácí Sam Reinhart.

Češi v NHL 1. Pastrňák - 43z./61b. (26+35) 2. Hronek - 44z./36b. (3+33) 3. Hertl - 44z./30b. (13+17) 4. Nečas - 38z./26b. (9+17) 5. Zacha - 39z./25b. (9+16)

Zlepšil se tak na 33 gólů a přiblížil se ze druhé pozice lídrovi střelecké tabulky NHL Austonu Matthewsovi z Toronta (34 gólů). Zároveň vytvořil nový klubový rekord Panthers poté, co dokázal skórovat už v osmém startu za sebou. Za Detroit záhy na to srovnával Michael Rasmussen, díky trefě beka Gustava Forslinga však podruhé do kabin šli za vedení favorizovaní domácí hokejisté.

Ve třetím dějství ale opětovně srovnal Robby Fabbri a při následném prodloužení se po faulu Aarona Ekblada z přesilovky prosadil Dylan Larkin. Kapitán Red Wings tak zařídil svému týmu výhru 3:2 po prodloužení.

Stejně jako v případě Detroitu se po skóre 3:2 radovali na ledě soupeře i hráči Montrealu. V domácím prostředí New Jersey dokázali uspět už v rámci řádné hrací doby. K zisku dvěma bodům Canadiens nasměroval otevírací brankou ze 13. minuty slovenský talent Juraj Slafkovský. Pro jedničku draftu 2022 to byla šestá trefa a 17. bod v letošním ročníku.

Na rozdíl dvou gólů v 35. minutě zvyšoval Joshua Roy. Domácí hokejisté, v jejichž bráně dostal opětovně před Vítkem Vaněčkem přednost Nico Daws, se prosadili až v úvodu třetího dějství. Z přesilovek srovnali na 2:2 Luke Hughes a Alexander Holtz. Asistenci u v pořadí druhé trefy Devils bral i Šimon Nemec, slovenský obránce byl pro změnu dvojka draftu 2022. Rozhodující akci si však schoval na 56. minutu hostující Cole Caufield, jenž dorážel na brankovišti po předchozí ráně beka Harrise.

Výsledky

New Jersey Devils New Jersey Devils : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Góly:

40:47 L. Hughes (Hischier, Meier)

41:37 Holtz (Nemec, Haula) Góly:

12:48 Slafkovský (Caufield)

34:45 J. Roy (Monahan, Armia)

55:29 Caufield (Monahan, Harris) Sestavy:

Daws (Vaněček) – Marino, Nemec, L. Hughes, C. Miller, Bahl – Toffoli, Hischier, Bratt – Meier, M. McLeod, Mercer – Haula, Lazar, Bastian – Willman, Tierney, Holtz. Sestavy:

Montembeault (Allen) – Matheson, Guhle, Struble, Savard, Harris, J. Barron – Slafkovský, Suzuki, Caufield – Harvey-Pinard, J. Evans, Gallagher – J. Roy, Monahan, Armia – Pezzetta, Stephens, Ylönen. Počet diváků: 16 022