Nečas se trefil za Carolinu, Dostál nezabránil prohře s Rangers

Hlavní hvězdou zápasu mezi Carolinou a Minnesotou byl hostující útočník Kirill Kaprizov, jenž výhru Wild 5:2 podpořil hattrickem. Gólman Filip Gustavsson pochytal 40 z vysokého počtu 42 střel Hurricanes.

Mezi dvěma střelci, kteří jej dokázali překonat, byl i Martin Nečas (17:45, 1+0, -1, 5 střel). Český reprezentant v 15. minutě střelou z levého kruhu otevíral skóre duelu a prosadil se tak ve druhém startu za sebou. Domácí brankář Antti Raanta naopak čelil jen 17 střelám, český mladík v útoku vítězné Minnesoty Adam Raška (7:24, +/-: 0) jej v zápase neohrozil.

Dallas v zápase na ledě Islanders ve druhém dějství dvěma góly otočil průběžné skóre. Asistencí u trefy lídra klubové produktivity Jasona Robertsona se na tom podílel i český centr Radek Faksa (11:47, 0+1, +1, 2 střely).

V závěrečném dějství ale New York dokázal srovnat na 2:2 trefou Hudsona Faschinga a z prodloužení uběhlo jen dalších 41 vteřin, než rozhodl centr Ostrovanů Bo Horvat. Legendární Patrick Roy se tak mohl radovat z vítězného návratu do NHL v pozici kouče poté, co o víkendu nahradil odvolaného Lanea Lamberta.

Souboj Anaheimu s Rangers skončil výsledkem 2:5 ve prospěch favorizovaného New Yorku, přestože domácí v úvodu odskočili do trháku 2:0 po dvou zásazích útočníka Adama Henriqua. Českého brankáře Ducks Lukáše Dostála jako první překonal ve druhé třetině z přesilovky Vincent Trocheck a velký obrat si lídři Metropolitní divize schovali na třetí dvacetiminutovku, v níž se radovali čtyřikrát.

Postupně se prosadili Will Cuylle, Artěmij Panarin, Chris Kreider a do prázdné klece zvyšující Jimmy Vesey. Dostál utkání zakončil s bilancí 28 zákroků proti 32 střelám, po krátké pauze se do obrany Anaheimu vrátil uzdravený Radko Gudas (25:23, +/-: 0, 1 střela).

Po dvou trefách obránce Zamuly vedla Philadelphia po úvodní třetině nad Ottawou o dvě branky. Ve druhém dějství se však hosté hned dvakrát dotáhli na nejtěsnější rozdíl. Připravili si tak možnost zvrátit vývoj, což se jim díky sérii tří branek ze závěrečné dvacetiminutovky dokonale povedlo.

Vyrovnání na 3:3 zařídil po chytrém přikopnutí puku bývalý kapitán Flyers Claude Giroux a rozdílovou akci utkání předvedl z brejku 2 na 1 v 56. minutě Vladimir Tarasenko. Poslední slovo měl ještě střelou do prázdné klece Tim Stützle, jenž se v zápase prosadil podruhé.

Výsledky

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) Góly:

14:02 Nečas (Noesen, Drury)

48:17 Bunting (Jarvis, S. Aho II) Góly:

17:43 Kaprizov (Goligoski, Rossi)

26:18 Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek)

49:32 Eriksson Ek (Brodin, Faber)

57:59 Kaprizov (Faber)

59:04 Middleton (Bogosian, Eriksson Ek) Sestavy:

Raanta (Martin) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Orlov, Chatfield – Bunting, S. Aho II (A), Teräväinen – Noesen, Drury, Nečas – Martinook, J. Staal (C), Jarvis – Lemieux, Kotkaniemi, Fast. Sestavy:

Gustavsson (Wallstedt) – Middleton, Faber, Brodin, Bogosian, Goligoski, Mermis – Kaprizov (A), Rossi, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – M. Foligno (A), Hartman, Maroon – Duhaime, Lucchini, Raška. Rozhodčí: McIsaac, Sutherland – Flemington, Murray Počet diváků: 18749

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Góly:

18:29 Raymond (Larkin, Perron)

28:58 Sprong (Compher) Góly:

08:45 Hedman (Kučerov, Point) Sestavy:

Lyon (Reimer) – Walman, Seider, Määttä, Petry, Gostisbehere, Holl – Perron (A), Larkin (C), Raymond – DeBrincat, Compher, Fabbri – Rasmussen, Copp (A), Fischer – Kostin, Veleno, Sprong. Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (A), D. Raddysh, de Haan, Perbix, Lilleberg, Crozier – Stamkos (C), Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Paul – Eyssimont, Motte, Sheary – Watson, Glendening, Merelä. Rozhodčí: Rooney, Pollock – Gawryletz, Baker Počet diváků: 19 515

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:5 (2:0, 1:2, 0:3) Góly:

11:57 Zamula (Farabee)

16:40 Zamula (Farabee, Atkinson)

30:50 Farabee (Zamula, Konecny) Góly:

24:04 MacEwen

31:45 Stützle (Pinto, Chabot)

43:19 Giroux (B. Tkachuk, Bernard-Docker)

55:07 Tarasenko (M. Joseph)

58:37 Stützle (Chychrun) Sestavy:

Ersson (Hart) – Sanheim, Drysdale, York, Se. Walker, Zamula, M. Staal, Seeler, Ristolainen – Foerster, Couturier, Konecny – N. Cates, Laughton, Hathaway – Farabee, Frost, Atkinson – Poehling, Deslauriers. Sestavy:

Sögaard (Korpisalo) – Sanderson, Zub, Chabot, Bernard-Docker, Chychrun, Hamonic – B. Tkachuk, Norris, Giroux – Greig, Stützle, Batherson – M. Joseph, Tarasenko, Kelly – Chartier, MacEwen, Pinto.

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : New York Rangers New York Rangers 2:5 (2:0, 0:1, 0:4) Góly:

00:51 Henrique (Carlsson, Terry)

15:37 Henrique (Terry, Carlsson) Góly:

37:58 Trocheck (Kreider, Fox)

50:10 Cuylle (Trouba, K. Miller)

54:23 Panarin (Fox, Kreider)

56:07 Kreider (Zibanejad)

59:24 Vesey Sestavy:

Dostál (Gibson) – Hägg, Fowler (A), Lindström, LaCombe, Gudas, Vaakanainen – Terry, Carlsson, Henrique (A) – R. Strome, McTavish, Vatrano – Leason, Lundeström, Silfverberg (A) – Groulx, Carrick, R. Johnston. Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Fox (A), R. Lindgren, Trouba (C), K. Miller, Schneider, E. Gustafsson – Kakko, Zibanejad, Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Wheeler, Brodzinski, Cuylle – Vesey, Bonino, Goodrow. Rozhodčí: Markovic, MacDougall – Toomey, Pancich Počet diváků: 16 197

New York Islanders New York Islanders : Dallas Stars Dallas Stars 3:2P (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0) Góly:

02:52 Romanov (Barzal, Dobson)

45:23 Fasching (Dobson, Nelson)

60:41 Horvat (Barzal) Góly:

31:35 J. Robertson (Pavelski, Faksa)

35:08 Lundkvist (Steel, Pavelski) Sestavy:

Sorokin (Appleby) – Dobson, Romanov, S. Aho I, Pelech, Mayfield, Bolduc – Barzal, Horvat, Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Fasching – J. Gauthier, Pageau, Holmström – Clutterbuck (A), MacLean, M. Martin. Sestavy:

Wedgewood (Oettinger) – Lundkvist, R. Suter, Hakanpää, Lindell, Hanley, Harley – W. Johnston, Hintz, J. Robertson – Seguin, Duchene (A), Marchment – Pavelski (A), Steel, Benn (C) – Dadonov, Faksa, Cr. Smith. Rozhodčí: Pochmara, L'Ecuyer – Hughes, Kovachik Počet diváků: 17 255