NHL ožila dvěma duely. Výhry braly newyorské celky Islanders a Rangers

Hokejisté Rangers, hrající poprvé od 26. ledna, na domácím ledě zdolali Colorado 2:1 po prodloužení. Jako první v Madison Square Garden v 19. minutě skóroval účastník nedávného Utkání hvězd Nathan MacKinnon. Svým 32. gólem sezony se tak lídr Avalanche zlepšil na průběžných 85 bodů a vyrovnal na čele tabulky produktivity soutěže konkurenta z Tampy Nikitu Kučerova (má shodných 85 bodů se stejnou bilancí 32+53).

Hubené vedení 0:1 hosté udrželi až do 52. minuty, kdy New York vrátil do hry Artěmij Panarin. O vítězi nakonec rozhodlo prodloužení, v jehož druhé minutě završil obrat Rangers Alexis Lafreniere. Blueshirts (65 bodů, druhá Carolina má bodů 61) si tak upevnili prvenství v Metropolitní divizi, lídr Centrální divize Colorado (68 bodů) si pro změnu ziskem bodu zvýšil odstup od druhého Dallasu (66 bodů).

Po třech výhrách s navrátilcem z farmy Iljou Samsonovem v bráně hokejisté Toronta poprvé narazili. V pondělí byli nad jejich síly po těsném skóre 2:3 Islanders.

Na úvodní dva góly New Yorku ještě domácí vždy nalezli odpověď, když trefy Barzala a MacLeana průběžně vymazali Marner s Tavaresem. Reagovat na rozdílovou akci Pierra Engvalla z 58. minuty již ale Maple Leafs, hrající bez zraněného českého útočníka Davida Kämpfa, nestihli.

Výsledky

New York Rangers New York Rangers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:1P (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0) Góly:

51:17 Panarin (K. Miller, Schneider)

61:52 Lafrenière (Zibanejad, Quick) Góly:

18:12 MacKinnon (Makar, Manson) Sestavy:

Quick (Šesťorkin) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Schneider, Z. Jones, E. Gustafsson – Kreider, Zibanejad, Wheeler – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Brodzinski, Kakko – Vesey, Goodrow, T. Pitlick. Sestavy:

Georgijev (Prosvetov) – Toews, Makar, Girard, Manson, J. Johnson, Byram – Drouin, MacKinnon, Rantanen – Wood, Colton, L. O'Connor – R. Johansen, Lehkonen, Cogliano – F. Olofsson, Kiviranta, Parise. Rozhodčí: Pochmara, Rooney – McNamara, Alphonso Počet diváků: 18 006