Hronek v NHL zazářil třemi body, Rittich vynuloval McDavida a spol.

Po přestupu do Vancouveru zažívá obránce Filip Hronek (25:59, 1+2, +2, 3 střely) vedle hvězdného parťáka Quinna Hughese životní sezonu. Dosavadní skvělé výkony (52 zápasů - 39 bodů, 4+35) pak v sobotním předehrávaném duelu dokázal ještě více zviditelnit, když se blýskl tříbodovou bilancí ve svém prvním startu právě proti bývalým spoluhráčům z Detroitu.

V 22. minutě Hronkovu tvrdou ránu tečoval mimo dosah domácího brankáře Alexe Lyona útočník Nils Hoglander - 1:1. Následovala sedm minut dlouhá přesilovka Red Wings, když se pětiminutovým trestem provinil Nikita Zadorov a po něm šel pykat také český reprezentant. Domácí hokejisté výhodu nevyužili a po návratu Hronka na led se okamžitě dostal do brejku, který dokázal chytrou kličkou proměnit - 1:2. O dvě minuty později navíc přidal třetí branku kanadského celku Elias Pettersson a Hronek bral další asistenci.

Ve třetím dějství však Detroit zabral a góly Daniela Spronga a Michaela Rasmussena si vynutil za stavu 3:3 prodloužení, které už po 23. vteřinách hry uťal proměněným trestným střílením bek Jake Walman.

Boston se protrápil 0:3 v zápase s Washingtonem.

Na hrubě nevydařený zápas budou chtít hokejisté Bostonu rozhodně co nejrychleji zapomenout. Bruins v každé z prvních dvou třetin vyslali na bránu gólmana Lindgrena shodně jen po čtyřech střelách a i přes zvýšenou aktivitu ze závěrečného dějství se nedokázali prosadit.

V závěru první třetiny byl za píchnutí holí vykázán do kabin obránce domácích Grzelcyk a Capitals z pětiminutové přesilovky vytěžili úvodní gól v podání T.J. Oshieho. V 44. minutě z přečíslení 2 na 1 zvýšil Strome a v poslední minutě ještě Washington ukončil trápení favorita trefou do prázdné klece. Prohru 0:3 tak museli zkousnout i tři čeští útočníci Bruins, David Pastrňák (20:25, -1, 3 střely), Pavel Zacha (17:13, -1) a Jakub Lauko (8:16, +/-: 0).

Rittich zastavil všech 26 střel Edmontonu, dovedl hokejisty Los Angeles k výhře 4:0 a připsal si v NHL čisté konto po téměř třech letech. Jihlavský rodák je po Petru Mrázkovi a Karlu Vejmelkovi třetím českým gólmanem, který v aktuální sezoně vychytal nulu.

Rittich se stal první hvězdou zápasu a zpříjemnil trenérský debut Jimu Hillerovi, který nahradil odvolaného Todda McLellana. Na českého gólmana nevyzrálo ani elitní duo Connor McDavid, Leon Draisaitl. Rittich nejvíc podržel tým zhruba v polovině zápasu za stavu 2:0, když natáhl pravý beton proti dorážce Corey Perryho do odkryté branky. O chvíli dříve měl i štěstí, když střela Perryho zazvonila na horní tyč.

Los Angeles zařídili v úvodu druhé třetiny během 49 sekund dvougólové vedení Pierre-Luc Dubois a Trevor Lewis. Výhru pojistil Quinton Byfield dvěma trefami ve třetí třetině. Rittich vychytal nulu v NHL popáté v kariéře a poprvé od 22. února 2021, kdy ještě v barvách Calgary zazářil proti Torontu.

Rittich podepsal v létě s Los Angeles jednoletou smlouvu, ale sezonu začal na farmě. Klub si jej vytáhl do hlavního týmu v prosinci a český gólman se chopil šance. Ve 12 zápasech stlačil průměr inkasovaných branek pod dvě (1,9) a úspěšnost zásahů má 93,1 procenta.

Vaněček v zápase New Jersey na ledě Caroliny odolával až do 64. minuty, v níž rozjel vítěznou akci Nečas. Český útočník si navedl puk z levé strany mezi kruhy, vypálil a Vaněčkem vyražený kotouč doklepl Sebastian Aho ze vzduchu do branky. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen domácí gólman Pjotr Kočetkov, který zastavil všech 34 střel.

Výsledky

Boston Bruins Boston Bruins : Washington Capitals Washington Capitals 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Góly:

Góly:

21:05 Oshie (Pacioretty, McMichael)

43:24 D. Strome (Ovečkin, Oshie)

59:33 Ovečkin (Malenstyn) Sestavy:

Swayman (Ullmark) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Wotherspoon, Forbort – DeBrusk, Coyle, Marchand (C) – Pastrňák (A), Zacha, J. van Riemsdyk – Frederic, Geekie, Lauko – J. Boqvist, Heinen, Richard. Sestavy:

C. Lindgren (Kuemper) – Carlson (A), Fehérváry, Jensen, Sandin, Bear, Edmundson – Oshie (A), D. Strome, Ovečkin (C) – Mantha, McMichael, Protas – Wilson, Sgarbossa, Pacioretty – Aube-Kubel, Dowd, Malenstyn. Rozhodčí: T. Hanson, S. Kozari – J. Fournier, D. Brisebois Počet diváků: 17 850

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Góly:

22:38 Dubois (Spence, Moore)

23:27 Lewis (Byfield)

47:06 Byfield (Gavrikov, M. Roy)

57:18 Byfield (Kopitar, Kempe) Góly:

Sestavy:

Rittich (Talbot) – M. Anderson, Doughty, Gavrikov, M. Roy, Englund, Spence – Byfield, Kopitar, Kempe – Moore, Danault, Fiala – Laferriere, Dubois, Anderson-Dolan – Grundström, Turcotte, Lewis. Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Nurse, Desharnais, Ekholm, Ceci, Kulak, Bouchard – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – E. Kane, Draisaitl, Perry – Holloway, R. McLeod, Foegele – Janmark, Ryan, C. Brown.

Florida Panthers Florida Panthers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Góly:

10:19 Verhaeghe (Barkov, M. Tkachuk)

16:55 Reinhart (M. Tkachuk, Barkov)

37:52 Luostarinen (Kulikov, Rodrigues)

49:20 Barkov Góly:

Sestavy:

Bobrovskij (Stolarz) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Montour, Ekman-Larsson, Kulikov – Verhaeghe, Barkov (C), Reinhart – Cousins, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Rodrigues – Gadjovich, Stenlund, Lomberg. Sestavy:

Georgijev (Annunen) – Toews, Makar (A), Girard, Manson, Byram, J. Johnson – Lehkonen, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Drouin, Colton, L. O'Connor – Parise, R. Johansen, Wood – Cogliano, Kiviranta, F. Olofsson. Rozhodčí: South, Pochmara – O'Quinn, Murray Počet diváků: 19304

New York Islanders New York Islanders : Calgary Flames Calgary Flames 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) Góly:

44:00 Nelson (Dobson, Palmieri)

57:28 Pageau Góly:

03:47 Weegar (Markström, Coleman)

28:38 Huberdeau (Šarangovič, Hanifin)

35:16 Weegar (Duehr, Pelletier)

55:59 Coleman

59:37 Weegar (Huberdeau, Kadri) Sestavy:

Varlamov (Sorokin) – Dobson, S. Aho I, Pulock, Pelech, Reilly, Mayfield – Barzal, Horvat, Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Engvall – Wahlstrom, Pageau, Holmström – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Sestavy:

Markström (Wolf) – C. Tanev, Hanifin, R. Andersson (A), Weegar, Pachal, Kylington – Kuzmenko, Šarangovič, Huberdeau (A) – Pospíšil, Kadri, Zary – Coleman, Backlund (C), Mangiapane – Duehr, Rooney, Pelletier. Rozhodčí: McCauley, Nicholson – MacPherson, Shewchyk Počet diváků: 17 255

Nashville Predators Nashville Predators : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 5:4P (1:1, 1:1, 2:2 - 1:0) Góly:

12:28 O'Reilly (F. Forsberg, Nyquist)

31:39 Josi (Barrie)

46:00 Novak (McDonagh, Evangelista)

49:59 F. Forsberg (O'Reilly, Josi)

61:35 McDonagh (Novak, Nyquist) Góly:

13:10 Dermott (Zucker, Kerfoot)

38:33 Guenther (Keller, Zucker)

41:45 Välimäki (Guenther, Hayton)

44:07 Schmaltz (Zucker, Keller) Sestavy:

Saros (Lankinen) – Josi (C), Barrie, McDonagh (A), L. Schenn, Lauzon, A. Carrier – F. Forsberg, O'Reilly (A), Nyquist – Novak, Glass, Tomasino – Trenin, Sissons, Co. Smith – Sherwood, McCarron, Evangelista. Sestavy:

Ingram (Vejmelka) – Moser, Durzi, Dermott, Dumba, Välimäki, Kesselring – Keller (A), McBain, Schmaltz (A) – Maccelli, Bjugstad, Crouse (A) – O'Brien, Kerfoot, Zucker – L. Cooley, Hayton, Guenther. Rozhodčí: Charron, L'Ecuyer – Cherrey, Knorr Počet diváků: 17507

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) Góly:

04:36 Laughton (York, Frost)

18:14 Poehling (Hathaway, Seeler)

45:30 Couturier (Sanheim, Konecny) Góly:

17:09 Tatar (Dunn, Larsson)

40:36 McCann (Wennberg, Dunn) Sestavy:

Petersen (Ersson) – Drysdale, York, Ristolainen, Sanheim, Se. Walker, Seeler – Konecny, Couturier, Tippett – Atkinson, Frost, Farabee – N. Cates, Poehling, Foerster – Hathaway, Laughton (A), Deslauriers. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Borgen, Oleksiak, Dumoulin, R. Evans – Eberle, Beniers, Tatar – McCann, Wennberg, Schwartz (A) – Bjorkstrand, Gourde (A), Tolvanen – Burakovsky, Yamamoto, B. Tanev. Rozhodčí: Hebert, Schrader – Galloway, Kelly Počet diváků: 18 926

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:3P (1:0, 0:3, 2:0 - 1:0) Góly:

00:45 Raymond (Perron, Petry)

42:34 Sprong (P. Kane, Veleno)

47:51 Rasmussen (Walman, Fischer)

60:23 Walman Góly:

21:09 Höglander (Hronek, E. Pettersson)

31:10 Hronek (Michejev, E. Pettersson)

33:27 E. Pettersson (P. Suter, Hronek) Sestavy:

Lyon (Husso) – Walman, Seider, Chiarot (A), Petry, Määttä, Gostisbehere – DeBrincat, Larkin (C), Raymond – Perron (A), Compher, P. Kane – Rasmussen, Copp, Fischer – Fabbri, Veleno, Sprong. Sestavy:

DeSmith (Demko) – Q. Hughes (C), Hronek, Cole, T. Myers, Zadorov, Juulsen – Höglander, E. Pettersson (A), P. Suter – J. Miller (A), E. Lindholm, Boeser – Joshua, Blueger, Garland – Di Giuseppe, Aman, Michejev. Rozhodčí: Sandlak, Blandina – Flemington, Hughes Počet diváků: 19515

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : St. Louis Blues St. Louis Blues 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Góly:

20:51 Okposo (T. Thompson) Góly:

12:53 Neighbours

24:32 Kyrou

58:03 Neighbours (B. Schenn, Kapanen) Sestavy:

Luukkonen (Comrie) – Dahlin (A), Jokiharju, Power, Clifton, Ry. Johnson, E. Johnson – J. Skinner, T. Thompson, Okposo (C) – Benson, Cozens, Peterka – Greenway, Mittelstadt, Tuch – Robinson, Krebs, Girgensons (A). Sestavy:

Hofer (Binnington) – Leddy, Parayko (A), Krug, Kessel, Scandella – Bučněvič, Thomas (A), Kyrou – Neighbours, B. Schenn (C), Kapanen – Saad, Hayes, Blais – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker. Rozhodčí: Sutherland, Brenk – Tobias, Alphonso Počet diváků: 16 726

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Dallas Stars Dallas Stars 2:3 (0:0, 2:3, 0:0) Góly:

20:38 Suzuki (Caufield, Matheson)

38:37 Slafkovský (Suzuki, Matheson) Góly:

23:51 Harley (Hintz, J. Robertson)

24:15 Seguin (Duchene, Marchment)

37:45 Seguin (Duchene, Marchment) Sestavy:

Montembeault (Primeau) – Guhle, Matheson (A), Savard (A), Struble, Kovacevic, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Armia, Newhook, Harvey-Pinard – Jos. Anderson, J. Evans, Pearson – Ylönen, Gignac, Pezzetta. Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, R. Suter, Hakanpää, Lindell – W. Johnston, Benn (C), Dadonov – Pavelski (A), Hintz, J. Robertson – Seguin, Duchene, Marchment – Cr. Smith, Steel, Dellandrea. Rozhodčí: Rehman, Lambert – Baker, Gawryletz Počet diváků: 21 105

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) Góly:

52:22 Jenner (J. Gaudreau, Werenski)

55:50 Jenner (J. Gaudreau, Marčenko) Góly:

15:40 Paul (Hagel, D. Raddysh)

20:48 Cirelli (Hagel, Paul)

40:22 Stamkos (Hedman, Kučerov)

59:13 Hagel (Kučerov, Cirelli) Sestavy:

Merzļikins (Tarasov) – A. Boqvist, Werenski (A), Severson, Provorov, Gudbranson, Bean – Činachov, Jenner (C), J. Gaudreau – Marčenko, Voronkov, K. Johnson – Roslovic, Sillinger, Texier – Olivier, Kuraly (A), Danforth. Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (A), Černák, Lilleberg, Perbix, H. Fleury – Kučerov (A), Point, Stamkos (C) – Hagel, Cirelli, Paul – Sheary, Motte, Eyssimont – Chaffee, Glendening, Barré-Boulet. Rozhodčí: P. MacDougall, M. Dunning – C.J. Murray, J. Marquis

Ottawa Senators Ottawa Senators : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) Góly:

17:52 Giroux (M. Joseph)

22:03 Tarasenko (Pinto, Chychrun)

31:13 Pinto (Kelly, Zub)

35:13 Norris (Batherson)

59:55 Greig (Pinto) Góly:

03:44 Matthews (Marner, Knies)

29:43 Knies (Marner, Matthews)

45:11 Domi (Rielly, N. Robertson) Sestavy:

Korpisalo (Mandolese) – Chabot (A), Zub, Chychrun, Bernard-Docker, Brännström, Hamonic – B. Tkachuk (C), Norris, Batherson – M. Joseph, Stützle, Giroux (A) – Greig, Pinto, Tarasenko – Kubalík, Kastelic, Kelly. Sestavy:

Mar. Jones (Samsonov) – Rielly (A), Brodie, Benoit, McCabe, Lagesson, Liljegren – Knies, Matthews (A), Marner – Bertuzzi, Tavares (C), W. Nylander – Gregor, Domi, N. Robertson – McMann, Holmberg, Reaves. Rozhodčí: Furlatt, Halkidis – Mills, Barton Počet diváků: 19 679

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Góly:

10:19 Scheifele (Ehlers)

15:39 Niederreiter (Schmidt, Stanley) Góly:

34:08 Rust (E. Karlsson, Graves) Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, Schmidt – Connor, Scheifele, Ehlers – Perfetti, Monahan, Vilardi – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – M. Barron, Naměstnikov, Iafallo. Sestavy:

Jarry (Nedeljkovic) – M. Pettersson, Letang, Graves, E. Karlsson, Ludvig, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Rust – R. Smith, Malkin, Puljujärvi – D. O'Connor, Eller, Rakell – Harkins, Carter, White. Rozhodčí: Schlenker, Lee – Johnson, Apperson Počet diváků: 15 225