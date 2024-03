Nečas se trefil za Carolinu, nastoupili brankáři Mrázek s Dostálem

Doslova snový návrat do NHL prožívá dánský gólman ve službách Caroliny Frederik Andersen. Po 50 vynechaných zápasech kvůli zdravotním potížím se po návratu do akce od 7. března představil v sedmi zápasech a pokaždé slavil výhru. Naposledy navíc k triumfu nad Detroitem 4:0 přispěl čistým kontem za 24 zákroků.

Skvělé výkony v dresu Hurricanes předvedli i útočníci Sebastian Aho a Seth Jarvis, kteří vyprodukovali shodně tři body za gól a dvě nahrávky. Mezi střelce domácích se zařadil také forvard Martin Nečas (15:37, 1+0, +1, 5 střel).

Po Davidu Pastrňákovi druhý nejproduktivnější Čech v soutěži zaznamenal svou 23. trefu sezony v 31. minutě poté, co jej před odkrytou bránou chytře uvolnil Jevgenij Kuzněcov. Domácí se o všechny góly postarali ve druhém dějství v rozmezí od 25. do 37. minuty, díky čemuž se již mohli radovat z jistoty účasti v play off. Carolina se tak zařadila po bok Rangers, Bostonu, Floridy a Dallasu.

Gólman Petr Mrázek svým výkonem opět podržel hokejisty Chicaga. Na bodový zisk však tentokrát jeho 32 zákroků nestačily. Po výsledku 2:0 se radovala domácí Ottawa, která poprvé udeřila už po 36 vteřinách hry. Po rychlém vyloučení Artěma Zuba se při hře v oslabení prosadil veterán Claude Giroux, na kterého v 7. minutě navíc navazoval Parker Kelly.

Blackhawks na domácího Antona Forsberga vyslali 19 střel, prosadit se však nedokázali. Z výhry se tak v dresu Senators mohl radovat i útočník Dominik Kubalík (11:54, +/-: 0, 2 střely).

Podruhé za sebou se poměřily cely Seattlu s Anaheimem. V obou případech se radoval tým Kraken. Na úvodní výsledek 4:0 navázali ve čtvrtek pro změnu skórem 4:2. U tří gólů v síti českého brankáře Ducks Lukáše Dostála, který zastavil 24 z 28 střel, asistoval produktivní forvard Jared McCann.

O výsledku rozhodla až závěrečná třetina, ve které sérií tří branek Seattle otočil nepříznivý vývoj z 1:2 na 4:2. V rozmezí od 47. do 56. minuty se pod to podepsali Andre Burakovsky, Tye Kartye a Matty Beniers.

Kdo ve čtvrtek zavítal do maličké Mullett Arény v Arizoně rozhodně nelitoval. Domácí Coyotes totiž ve velkém stylu ukončili 18zápasů dlouhou bodovou sérii rozjetých hokejistů Nashvillu, když triumfovali vysoko 8:4.

Premiérovým hattrickem se blýskl talentovaný útočník Logan Cooley, lídr ofenzivy Arizony Clayton Keller zaznamenal gól a tři přihrávky. Všechny čtyři zápisy posbíral během druhé třetiny, což v historii klubu před ním dokázali jen tři další hráči včetně českého beka Rostislava Klesly (0+4 během první třetiny zápasu z března 2013).

Na nedávný dvougólový debut v NHL navázal syn klubové legendy Shanea Donea, Josh Doan, tentokrát pro změnu dvěma přihrávkami. Po dvou startech v nejlepší lize světa tak má na kontě už čtyři zápisy. Český brankář vítězů Karel Vejmelka plnil roli náhradníka, Connor Ingram zastavil 33 ran Predators.

Seattle Kraken Seattle Kraken : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) Góly:

29:04 Schwartz (Eberle, McCann)

46:25 Burakovsky (Schultz, McCann)

53:03 Kartye (Gourde, Oleksiak)

55:35 Beniers (McCann, Burakovsky) Góly:

42:08 Lundeström (Silfverberg, Vaakanainen)

42:52 Silfverberg Sestavy:

Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dumoulin, Borgen, Oleksiak, Schultz, R. Evans – Bjorkstrand, Beniers, Tolvanen – Eberle (A), McCann, Schwartz – Burakovsky, Gourde, B. Tanev – Winterton, Morrison, Kartye. Sestavy:

Dostál (Gibson) – Fowler (A), Vaakanainen, LaCombe, Mintjukov, Lindström, Lagesson – Terry, Carlsson, Killorn (A) – R. Strome, Zegras, Vatrano – Leason, Lundeström, Meyers – Silfverberg (A), McTavish, R. Johnston. Rozhodčí: Hanson, Lee – Gawryletz, McNamara Počet diváků: 17 151

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Góly:

05:37 McDavid (Ekholm, Bouchard)

39:44 Henrique (Draisaitl, McDavid)

45:05 Bouchard (McDavid, Draisaitl)

59:19 Ceci (Draisaitl) Góly:

53:47 Kaliyev (Byfield) Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Ceci, Kulak, Desharnais – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Henrique, Draisaitl, Foegele – E. Kane, R. McLeod, Perry – Janmark, Ryan, C. Brown. Sestavy:

Talbot (Rittich) – M. Anderson, Doughty (A), Gavrikov, M. Roy, Englund, Spence – Byfield, Kopitar (C), Kempe – Fiala, Danault (A), Moore – Arvidsson, Dubois, Laferriere – Lewis, Lizotte, Kaliyev. Rozhodčí: Rehman, Sutherland – Gibbons, Knorr Počet diváků: 18347

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Dallas Stars Dallas Stars 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Góly:

27:39 J. Miller (Garland, Blueger) Góly:

18:47 Hintz (J. Robertson, Benn)

56:52 Benn (Pavelski, Hintz)

57:56 J. Robertson (Pavelski, Hintz) Sestavy:

DeSmith (Šilovs) – Q. Hughes (C), Hronek, Soucy, T. Myers, Zadorov, Cole – Höglander, E. Pettersson (A), Garland – Joshua, J. Miller (A), Boeser – Michejev, Blueger, Lafferty – Bains, P. Suter, Podkolzin. Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen (A), Harley, C. Tanev, Lindell, Lundkvist, R. Suter – Pavelski (A), Hintz, J. Robertson – Seguin, Duchene, Marchment – Stankoven, W. Johnston, Benn (C) – Cr. Smith, Steel, Faksa. Rozhodčí: O ́Rourke, Skilliter – Apperson, Kelly Počet diváků: 18 987

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) Góly:

29:50 Malkin (Letang, Rust)

36:11 Malkin (Crosby, Bunting)

40:35 D. O'Connor (Crosby, P. Joseph) Góly:

25:20 Olivier (Severson, Sillinger)

33:11 Sillinger (Texier, Provorov) Sestavy:

Nedeljkovic (Jarry) – P. Joseph, Letang (A), M. Pettersson, E. Karlsson, Graves, St. Ivany – D. O'Connor, Crosby (C), Rust – Bunting, Malkin (A), Rakell – R. Smith, Eller, Puustinen – Poulin, Carter, Puljujärvi. Sestavy:

Tarasov (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Bean, Provorov, Christiansen, Gudbranson (A) – J. Gaudreau, Jenner (C), Voronkov – Texier, Sillinger, Marčenko – Pyyhtiä, Gaunce, Olivier – Malatesta, Angle, Meyer. Rozhodčí: Markovic, MacDougall – Barton, Daisy

Florida Panthers Florida Panthers : New York Islanders New York Islanders 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Góly:

08:13 Tarasenko (Barkov, Kulikov)

26:32 Barkov (Reinhart, Mikkola) Góly:

13:20 Pulock (Pageau, Cizikas)

28:43 Barzal (Pulock, Cizikas)

30:42 Pageau (Cizikas, Pelech) Sestavy:

Stolarz (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson – Tarasenko, Barkov (C), Rodrigues – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Stenlund, Lorentz, Cousins. Sestavy:

Varlamov (Sorokin) – Dobson, Pelech, Bortuzzo, Romanov, Pulock, Reilly – Palmieri, Horvat, Nelson (A) – Fasching, Barzal, Lee (C) – Engvall, Pageau, Cizikas – Clutterbuck (A), MacLean, M. Martin. Rozhodčí: C. Rooney – K. Nicholson

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) Góly:

24:42 S. Aho II (Guentzel, Jarvis)

25:39 Jarvis (S. Aho II, Guentzel)

30:46 Nečas (Je. Kuzněcov, Martinook)

36:23 Skjei (S. Aho II, Jarvis) Góly:

Sestavy:

Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin, Pesce, Skjei, Chatfield, Orlov – Jarvis, S. Aho II (A), Guentzel – Teräväinen, J. Staal (C), Svečnikov – Nečas, Je. Kuzněcov, Martinook (A) – Noesen, Drury, Kotkaniemi. Sestavy:

Reimer (Lyon) – Seider, Chiarot, Petry, Edvinsson, Gostisbehere, Määttä, Holl – Raymond, Larkin (C), Perron (A) – Sprong, Compher, DeBrincat – Fischer, Copp (A), Rasmussen – Veleno, Fabbri. Rozhodčí: Dunning, Furlatt – Fournier, MacPherson. Počet diváků: 18 906.

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : New York Rangers New York Rangers 2:3N (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0) s.n.0:2 Góly:

39:28 Mittelstadt (Duhaime, Manson)

52:47 Toews Góly:

42:59 Kakko

49:35 Kreider (Trocheck, Panarin)

Panarin Sestavy:

Georgijev (Annunen) – Toews, Makar, Girard, Manson, J. Johnson, Se. Walker – Drouin, MacKinnon, Rantanen – Lehkonen, Mittelstadt, Parise – Wood, Colton, Duhaime – J. Foudy, Trenin, Cogliano. Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Schneider, Z. Jones, Ruhwedel – Kreider, Zibanejad, Roslovic – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Brodzinski, Wennberg, Kakko – Cuylle, Goodrow, Vesey. Rozhodčí: Chmielewski, Syvret – Galloway, Berg

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) Góly:

23:31 Monahan (Ehlers, DeMelo) Góly:

15:56 Dorofejev (W. Karlsson)

54:31 Barbašev (Mantha, Whitecloud)

58:15 Barbašev

59:26 Eichel (W. Karlsson) Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey, DeMelo, Dillon, Pionk, Stanley, Samberg – Connor, Scheifele, Iafallo – Ehlers, Monahan, Toffoli – Niederreiter, Lowry, Appleton – M. Barron, D. Gustafsson, Naměstnikov. Sestavy:

L. Thompson (Patera) – Hague, Hanifin, McNabb, Theodore, B. Hutton, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Marchessault – Cotter, Stephenson, Amadio – Dorofejev, W. Karlsson, Mantha – Howden, N. Roy, Kolesar. Rozhodčí: McIsaac, Blandina – Cherrey, Shewchyk Počet diváků: 15 225

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Washington Capitals Washington Capitals 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) Góly:

10:09 Giordano (Knies)

20:18 Bertuzzi (Brodie, Matthews)

31:38 Dewar (Reaves, Kämpf)

41:06 McMann (Tavares, Benoit)

50:11 Bertuzzi Góly:

25:27 Dowd (Jensen, Lapierre) Sestavy:

Woll (Samsonov) – Ljubuškin, Brodie, McCabe, Timmins, Benoit, Giordano – Domi, Matthews, Bertuzzi – W. Nylander, Tavares, McMann – N. Robertson, Holmberg, Knies – Reaves, Kämpf, Dewar. Sestavy:

C. Lindgren (Kuemper) – Carlson, Fehérváry, Jensen, Sandin, T. van Riemsdyk, Alexejev – Oshie, McMichael, Ovečkin – Mirošničenko, D. Strome, Protas – Sgarbossa, Lapierre, Pacioretty – Aube-Kubel, Dowd, Malenstyn. Rozhodčí: Wes McCauley, Pierre Lambert – Kiel Murchison, David Brisebois

Ottawa Senators Ottawa Senators : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Góly:

00:36 Giroux (Bernard-Docker)

06:08 Kelly Góly:

Sestavy:

A. Forsberg (Korpisalo) – Zub, Sanderson, Bernard-Docker, Chychrun, Brännström, Kleven – Giroux (A), Stützle (A), Crookshank – Batherson, Pinto, B. Tkachuk (C) – M. Joseph, Greig, Kubalík – Kelly, Kastelic, Katchouk. Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – S. Jones (A), A. Vlasic, Megna, Korchinski, Zajcev, Kaiser – Kurashev, Bedard, Donato – T. Raddysh, T. Johnson, N. Foligno (A) – Reichel, Athanasiou, Entwistle – Joe. Anderson, Dickinson (A), Slaggert. Rozhodčí: Hebert, Kea – Cormier, Toomey Počet diváků: 19 292

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Nashville Predators Nashville Predators 8:4 (2:2, 4:1, 2:1) Góly:

07:59 McBain (Doan)

17:00 L. Cooley (Crouse)

27:10 Keller (Kerfoot, Guenther)

28:11 L. Cooley (Keller)

32:36 Bjugstad (Keller, Schmaltz)

36:05 Schmaltz (Keller, Durzi)

53:57 Maccelli (Doan)

58:28 L. Cooley (J. Brown) Góly:

02:22 Zucker (Glass, Sissons)

05:11 Zucker (Glass)

31:08 Nyquist (F. Forsberg, Josi)

56:40 F. Forsberg (Josi, Barrie) Sestavy:

Ingram (Vejmelka) – Durzi, Moser, Kesselring, Välimäki, J. Brown, Dermott – Schmaltz (A), Bjugstad, Keller (A) – Guenther, L. Cooley, Crouse (A) – Doan, McBain, Maccelli – Carcone, Kerfoot, O'Brien. Sestavy:

Saros (41. Lankinen) – Josi (C), McDonagh (A), L. Schenn, Lauzon, Barrie, Stastney – Nyquist, O'Reilly (A), F. Forsberg – Glass, Sissons, Zucker – Evangelista, Novak, Jankowski – Co. Smith, McCarron, Sherwood. Rozhodčí: Charron, Beach – Nansen, O ́Quinn Počet diváků: 4 600

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) Góly:

12:58 Suzuki (Slafkovský, Matheson)

16:46 Ylönen (Struble, Suzuki)

57:05 Armia (Matheson, Guhle)

59:56 J. Evans (Matheson, Armia) Góly:

58:59 Tippett (Hathaway, Konecny) Sestavy:

Primeau (Montembeault) – Matheson (A), Guhle, Xhekaj, Savard, Struble, Harris – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Gallagher (A), Newhook, Armia – Jos. Anderson, J. Evans, Ylönen – Pezzetta, White, Harvey-Pinard. Sestavy:

Ersson (Sandström) – York, Sanheim, Ginning, Attard, Zamula, E. Johnson – Foerster, Poehling, Hathaway – Tippett, Frost, Konecny (A) – Farabee, Laughton (A), Brink – Lycksell, Couturier (C), Atkinson. Rozhodčí: Dwyer, Halkidis – Alphonso, Deschamps Počet diváků: 21205

St. Louis Blues St. Louis Blues : Calgary Flames Calgary Flames 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) Góly:

13:02 Z. Bolduc (Toropčenko, Binnington)

23:27 Neighbours (Thomas, Parayko)

28:54 Bučněvič (Neighbours, Krug)

42:02 Saad (Kyrou)

58:45 Bučněvič (Krug, Binnington) Góly:

14:48 Kuzmenko

18:37 Huberdeau (Weegar, R. Andersson)

36:50 Kuzmenko (Kadri, Weegar) Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko (A), Leddy, Krug, Kessel, Faulk, Kalynuk – Thomas (A), Bučněvič, Kyrou – B. Schenn (C), Saad, Hayes – Toropčenko, Z. Bolduc, Dean – Kapanen, N. Walker, Peca – Neighbours. Sestavy:

Wolf (Markström) – R. Andersson, Kylington, Miromanov, Weegar (A), Pachal, Hanley, Ochoťuk – Kadri, Pospíšil, Zary – Coronato, Backlund (C), Coleman – Kuzmenko, Šarangovič, Huberdeau (A) – Rooney, Dr. Hunt, Greer. Rozhodčí: Hebert, Sandlak – Baker, Murray Počet diváků: 18 096