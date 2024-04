Kämpf asistoval u dvou gólů, výhru a jubileum však slavil Kučerov

Jen pár dní poté, co elitní skupinu stovkařů v asistencích - Waynea Gretzkého (danou metu pokořil 11x krát, naposledy 122 asistencí za LA, 1990/91), Maria Leimieuxe (114 za Pittsburgh, 1988/89) a Bobbyho Orra (102 za Boston, 1970/71) - doplnil kapitán Edmontonu Connor McDavid (100 za Edmonton, 2023/24), se ze stejného milníku radoval i lídr produktivity letošní sezony Nikita Kučerov z Tampy Bay. Své jubilejní 100. asistence dosáhl ve středeční vítězné partii 6:4 proti Torontu, která byla jeho posledním startem v základní části.

Blízko významného zápisu do historie soutěže byl v zápase i nejlepší ligový kanonýr Auston Matthews. Opora ofenzivy Maple Leafs však ve finálním startu dlouhodobé části sezony i přes dvanáct pokusů na bránu Matta Tomkinse skórovat nedokázala a zůstala tak na 69 gólech. Sedmdesátku naposledy v NHL pokořili Teemu Selänne a Alexander Mogilnij, shodně v ročníku 1992/93.

U dvou gólů kanadského mužstva byl v zápase český centr čtvrté formace David Kämpf (15:37, 0+2, +1), jenž tak sezonu zakončil s bilancí 19 bodů (8+11) z 78 startů. V play off Toronto v prvním kole čeká souboj s Bostonem, Tampa Bay se poměří v derby s Floridou.

Řadu emocí v domácích řadách přinesl duel Arizony s Edmontonem. Domácí Coyotes se s největší pravděpodobností v posledním zápase před stěhováním organizace do Salt Lake City v Utahu rozloučili s fanoušky výhrou 5:2.

V maličké Mullett Aréně byl hodně vidět hlavně talentovaný forvard Dylan Guenther, jenž v závěru soutěže nabral velkou formu. Naposledy zapsal gól a asistenci. Český gólman Karel Vejmelka plnil jen roli náhradníka, Connor Ingram kryl 28 z 30 střel Oilers.

Kanadský celek, za který tentokrát nebodovaly hvězdy McDavid s Draisaitlem, ještě v základní části čeká jeden duel proti Coloradu.

Dramatický závěr přinesl souboj mezi Islanders a Pittsburghem. New York potvrdil svůj postup do play off, ve kterém je v prvním kole čeká Carolina, výhrou nad zklamanými hráči Penguins po těsném skóre 5:4.

Hrdinou byl gólman domácích Ilja Sorokin, jenž zastavil 40 z 44 pokusů soupeře včetně trestného střílení Sidneyho Crosbyho z poslední minuty. Autorem finální trefy Pittsburghu v zápase tak zůstal z 51. minuty veterán Jeff Carter, pro kterého to byl poslední start bohaté kariéry v NHL.

